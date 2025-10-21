Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Cheapest Bluetooth Helmet For Easy Driving
ये 3 ब्लूटूथ हेलमेट आपके सफर को बनाएंगे सुहाना, 48 घंटे तक टॉक टाइम मिलेगा; नेविगेशन भी सपोर्ट करेगा

ये 3 ब्लूटूथ हेलमेट आपके सफर को बनाएंगे सुहाना, 48 घंटे तक टॉक टाइम मिलेगा; नेविगेशन भी सपोर्ट करेगा

संक्षेप: इन दिनों कई राइडर्स ब्लूटूथ हेलमेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। इन हेलमेट की खास बात है कि ये राइडर्स को सेफ रखन के साथ इसकी सफर को आसान और मजेदार बनाते हैं। दरअसल, इन हेलमेट को पहनने के बाद आप म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। साथ ही, राइडिंग के दौरान ही लोगों से हैंड्स फ्री कॉलिंग भी कर सकते हैं।

Tue, 21 Oct 2025 04:25 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इन दिनों कई राइडर्स ब्लूटूथ हेलमेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। इन हेलमेट की खास बात है कि ये राइडर्स को सेफ रखन के साथ इसकी सफर को आसान और मजेदार बनाते हैं। दरअसल, इन हेलमेट को पहनने के बाद आप म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। साथ ही, राइडिंग के दौरान ही लोगों से हैंड्स फ्री कॉलिंग भी कर सकते हैं। यानी आप बाइक से लंबा सफर तय करते हैं तब आपका सफर सुहाना हो जाएगा। हाालंकि, इनमें म्यूजिक वॉल्यूम कम रखना होता है ताकि आपकी राइड सेफ भी रहे। खास बात ये है कि इन्हें पहनने के बाद आपको ऐसा फील आएगा जैसे किसी कार में बैठे हों। फुल फेस ब्लूटूथ हेलमेट सर्दी और गर्मी के मौसम में आपको सेफ भी रखते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ मॉडल के बारे मेंजानते हैं।

स्टीलबर्ड SBH-32 एरोनॉटिक्स ब्लूटूथ हेलमेट
ये एक एडवांस्ड ब्लूटूथ स्मार्ट हेलमेट है। ये अत्याधुनिक तकनीक, बेहतरीन आराम और हाई सुरक्षा देता है। ब्लूटूथ 5.2 तकनीक से लैस यह हेलमेट 48 घंटे तक की टॉक टाइम और 110 घंटे की स्टैंडबाय बैटरी देता है, जिससे राइडर्स बिना किसी परेशानी के कॉल, नेविगेशन और म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। इसके डिजाइन में मल्टीपल एयर वेंट्स, विंड डिफ्लेक्टर, वॉर्टेक्स जनरेटर और रियर स्पॉइलर शामिल हैं, जो हवा के दबाव और कंपन को कम कर स्थिर और आरामदायक राइडिंग सुनिश्चित करते हैं। इसकी कीमत 4,399 रुपए है।

ये भी पढ़ें:इस कार को यूरो NCAP में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, भारत में होने वाली है लॉन्च

स्टीलबर्ड SBA-20 7विंग्स ब्लूटूथ हेलमेट
ये ISI सर्टिफिकेशन फ्लिप-अप हेलमेट हाई इम्पैक्ट थर्मोप्लास्टिक शेल के साथ आता है। 5.2-इंच ब्लूटूथ को सपोर्ट करने वाले इस हेलमेट में 48 घंटे का टॉकटाइम और 110 घंटे का स्टैंडबाय बैकअप मिलता है। रात की राइडिंग के लिए वॉइस कमांड और LED लाइट इंडिकेटर के साथ आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। लंबी ड्राइव के लिए एक्स्ट्रा आराम और नेक प्रोटेक्टर के साथ हवादार पैडिंग दी है। गर्म मौसम में बेहतर वेंटिलेशन के लिए मल्टी-पोर के साथ इटैलियन डिजाइन का हाइजीनिक इंटीरियर दिया है। इसकी कीमत 4,799 रुपए है।

ये भी पढ़ें:दुनियाभर में बढ़ रहा इस कंपनी का दबदबा, सेफ कारों पर फिदा हो रहे ग्राहक

हेडफॉक्स N2 एयर 7 मेट्रो ब्लूटूथ हेलमेट
इस इंटीग्रेटेड 5.2 ब्लूटूथ स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ फ्री हैंड राइडिंग कर सकते हैं। ये हेलमेट कॉल, म्यूजिक, नेविगेशन को सपोर्ट करता है। ये वॉइस कंट्रोल को सपोर्ट करता है। कंपनी का दावा है कि इसमें 48 घंटे के टॉकटाइम और 110 घंटे के स्टैंडबाय वाली बैटरी मिलती है। ये 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। इसे ग्लॉस या मैट फिनिश के साथ 3 कलर में सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ISI सर्टिफाइट फ्लिप-अप हेलमेट है। जो राइडर को सड़क पर फुल सेफ्टी भी देता है। इसकी कीमत 4,799 रुपए है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।