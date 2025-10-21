ये 3 ब्लूटूथ हेलमेट आपके सफर को बनाएंगे सुहाना, 48 घंटे तक टॉक टाइम मिलेगा; नेविगेशन भी सपोर्ट करेगा

संक्षेप: इन दिनों कई राइडर्स ब्लूटूथ हेलमेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। इन हेलमेट की खास बात है कि ये राइडर्स को सेफ रखन के साथ इसकी सफर को आसान और मजेदार बनाते हैं। दरअसल, इन हेलमेट को पहनने के बाद आप म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। साथ ही, राइडिंग के दौरान ही लोगों से हैंड्स फ्री कॉलिंग भी कर सकते हैं।

इन दिनों कई राइडर्स ब्लूटूथ हेलमेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। इन हेलमेट की खास बात है कि ये राइडर्स को सेफ रखन के साथ इसकी सफर को आसान और मजेदार बनाते हैं। दरअसल, इन हेलमेट को पहनने के बाद आप म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। साथ ही, राइडिंग के दौरान ही लोगों से हैंड्स फ्री कॉलिंग भी कर सकते हैं। यानी आप बाइक से लंबा सफर तय करते हैं तब आपका सफर सुहाना हो जाएगा। हाालंकि, इनमें म्यूजिक वॉल्यूम कम रखना होता है ताकि आपकी राइड सेफ भी रहे। खास बात ये है कि इन्हें पहनने के बाद आपको ऐसा फील आएगा जैसे किसी कार में बैठे हों। फुल फेस ब्लूटूथ हेलमेट सर्दी और गर्मी के मौसम में आपको सेफ भी रखते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ मॉडल के बारे मेंजानते हैं।

स्टीलबर्ड SBH-32 एरोनॉटिक्स ब्लूटूथ हेलमेट

ये एक एडवांस्ड ब्लूटूथ स्मार्ट हेलमेट है। ये अत्याधुनिक तकनीक, बेहतरीन आराम और हाई सुरक्षा देता है। ब्लूटूथ 5.2 तकनीक से लैस यह हेलमेट 48 घंटे तक की टॉक टाइम और 110 घंटे की स्टैंडबाय बैटरी देता है, जिससे राइडर्स बिना किसी परेशानी के कॉल, नेविगेशन और म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। इसके डिजाइन में मल्टीपल एयर वेंट्स, विंड डिफ्लेक्टर, वॉर्टेक्स जनरेटर और रियर स्पॉइलर शामिल हैं, जो हवा के दबाव और कंपन को कम कर स्थिर और आरामदायक राइडिंग सुनिश्चित करते हैं। इसकी कीमत 4,399 रुपए है।

स्टीलबर्ड SBA-20 7विंग्स ब्लूटूथ हेलमेट

ये ISI सर्टिफिकेशन फ्लिप-अप हेलमेट हाई इम्पैक्ट थर्मोप्लास्टिक शेल के साथ आता है। 5.2-इंच ब्लूटूथ को सपोर्ट करने वाले इस हेलमेट में 48 घंटे का टॉकटाइम और 110 घंटे का स्टैंडबाय बैकअप मिलता है। रात की राइडिंग के लिए वॉइस कमांड और LED लाइट इंडिकेटर के साथ आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। लंबी ड्राइव के लिए एक्स्ट्रा आराम और नेक प्रोटेक्टर के साथ हवादार पैडिंग दी है। गर्म मौसम में बेहतर वेंटिलेशन के लिए मल्टी-पोर के साथ इटैलियन डिजाइन का हाइजीनिक इंटीरियर दिया है। इसकी कीमत 4,799 रुपए है।