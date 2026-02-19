7 लोगों के साथ ठूंस-ठूंसकर भर लो सामान, ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती 7-सीटर कार; कीमत ₹5.65 लाख से शुरू

निसान ग्रेवाइट के आने से देश के 7-सीटर सेगमेंट में कॉम्पटीशन बढ़ गया है। खासकर MPV सेगमेंट में ये सस्ता और शानदार ऑप्शन बनकर सामने आई है। दरअसल, ग्रेवाइट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 5.65 लाख रुपए है। इस प्राइस रेंज के साथ ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार भी बन गई है।

निसान ग्रेवाइट के आने से देश के 7-सीटर सेगमेंट में कॉम्पटीशन बढ़ गया है। खासकर MPV सेगमेंट में ये सस्ता और शानदार ऑप्शन बनकर सामने आई है। दरअसल, ग्रेवाइट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 5.65 लाख रुपए है। इस प्राइस रेंज के साथ ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार भी बन गई है। खास बात ये है कि ये सस्ती कारों के साथ उन मॉडल को भी चुनौती पेश कर सकती है, जो सेगमेंट में अपनी पोजीशन जमाकर बैठी हैं। इन कारों की खास बात ये है कि इनमें ज्यादा पैसेंजर्स के साथ ज्यादा सामान भी रखकर चल सकते हैं। हम यहां पर आपको देश की ऐसी सबसे सस्ती 7-सीटर कारों के बारे में बता रहे हैं।

1. निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite)

कीमत: 5.65 लाख से 8.94 लाख रुपए तक

इंजन: 72hp 1L NA पेट्रोल निसान ग्रेवाइट भारतीय बाजार की सबसे नई और सबसे सस्ती 7-सीटर कार है। यह ट्राइबर वाले ही CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। कुछ कॉस्मेटिक अंतरों को छोड़कर, सब कुछ काफी हद तक एक जैसा है। इसका मतलब यह भी है कि सब-4-मीटर MPV में सीटों की तीन लाइनें बहुत अच्छे से पैक की गई हैं, और लेटेस्ट ऑफर होने के कारण, ग्राहक थोड़े ज्यादा सस्ते वैरिएंट का फायदा उठा सकते हैं। कंपनी एक लिमिटेड-रन लॉन्च एडिशन भी ऑफर पर है, जिसमें कई अच्छे फीचर्स हैं।

2. रेनो ट्राइबर (Renault Triber)

कीमत: 5.76 लाख से 8.6 लाख रुपए तक

इंजन: 72hp 1L NA पेट्रोल / CNG (रेट्रोफिटमेंट के जरिए) इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रेनो ट्राइबर है, जो कॉम्पिटिटिव कीमत पर प्रैक्टिकैलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का शानदार मिक्स देती है। ट्राइबर में बैठने की तीन रो हैं, और बीच वाली लाइन की बेंच सीटों को 60:40 पर मोड़ा जा सकता है और आगे-पीछे किया जा सकता है। बैकरेस्ट का एंगल भी एडजस्टेबल है। दूसरी लाइन की सीटों को मोड़कर आगे बढ़ाने के बाद, आखिरी लाइन तक पहुंचना आसान हो जाता है। सिट्रोन एयरक्रॉस X की तरह, ज्यादा सामान रखने की जगह बनाने के लिए सीटों की आखिरी लाइन को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। आखिरी रो की सीटों के लिए AC वेंट गर्मी और नमी वाले दिन में काफी असरदार होते हैं।

3. महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero)

कीमत: 7.99 लाख से 9.69 लाख रुपए तक

इंजन: 76hp 1.5L डीजल महिंद्रा बोलेरो सबसे ज्यादा काम की गाड़ी है। इसमें एलॉय व्हील, स्टीयरिंग पर लगे कंट्रोल, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेदरेट अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर फिट और फिनिश और इक्विपमेंट लेवल अभी भी मॉडर्न स्टैंडर्ड से बहुत दूर हैं। आगे की सीटें पतली हैं और ज्यादा सपोर्ट नहीं देतीं। पीछे की सीटें भी अलग नहीं हैं और उनमें घुटनों के लिए कम जगह मिलती है। इसके बावजूद, कार बनाने वाली कंपनी का दावा है कि 2025 मॉडल ईयर अपडेट के साथ सीट कुशनिंग को बेहतर बनाया गया है। महिंद्रा ने सब-4-मीटर SUV की तीसरी रो में साइड-फेसिंग सीटें लगाई हैं।

4. महिंद्रा बोलेरो नियो (Mahindra Bolero Neo)

कीमत: 8.69 लाख से 10.94 लाख रुपए तक

इंजन: 100hp 1.5L डीजल महिंद्रा ने स्टैंडर्ड बोलेरो SUV से एक बड़ा कदम आगे बढ़कर बोलेरो नियो लॉन्च किया है। इसमें ज्यादा मॉडर्न लुक वाला इंटीरियर और बेहतर क्वालिटी का मटीरियल है। इंटीरियर में कुर्सी जैसी आगे की सीटें हैं जिनमें लंबे स्क्वैब और अलग-अलग आर्मरेस्ट हैं। बीच की लाइन की सीटों पर तीन पैसेंजर आसानी से एक साथ बैठ सकते हैं। हालांकि, सीट कुशनिंग थोड़ी मजबूत है। घुटनों और पैरों के लिए जगह हेडरूम जितनी नहीं है, और महिंद्रा ने आखिरी लाइन में साइड-फेसिंग जंप सीटें लगाकर ऐसा किया है। यहां दो लोगों को एक-दूसरे के सामने बैठना होगा और जगह की कमी के कारण उनके पैर और घुटने लड़खड़ा सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए बटरफ्लाई विंडो हैं।