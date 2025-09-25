आपको फ्री मिल सकती है महिंद्रा BE6, फुल चार्ज पर 535km रेंज; बस ₹15999 करने होंगे खर्च

सरकार ने GST कम करके ग्राहकों को इस फेस्टिव सीजन बड़ी सौगात दी है। इसके चलते कारों की कीमतों लाखों रुपए तक की कटौती हुई है। सभी कंपनियां इस कटौती को अपने-अपने तरीके से और भी बेहतर बना रही हैं।

सरकार ने GST कम करके ग्राहकों को इस फेस्टिव सीजन बड़ी सौगात दी है। इसके चलते कारों की कीमतों लाखों रुपए तक की कटौती हुई है। सभी कंपनियां इस कटौती को अपने-अपने तरीके से और भी बेहतर बना रही हैं। इस बीच, महिंद्रा की न्यू BE6 इलेक्ट्रिक SUV को फ्री जीतने का भी गोल्डन मौका आ गया है। हालांकि, ये मौका महिंद्रा की तरफ से नहीं मिल रहा। दरअसल, टेक कंपनी टेक्नो अपने ऑल न्यू POVA स्मार्टफोन पर 100 करोड़ रुपए के रिवॉर्ड पैक लेकर आई है। इसकी कीमत 15,999 रुपए है। जिसमें एक भाग्यशाली ग्राहक को महिंद्रा BE6 जीतने का मौका मिलेगा। कंपनी का ये ऑफर 22 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। बता दें कि BE6 बहुत पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV है, जो महज 135 सेकंड में 'आउट ऑफ स्टॉक' हो गई थी।

महिंद्रा BE 6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कंपनी का दावा है कि 79kWh बैटरी पैक वाली BE 6 ईवी 682km तक जा सकती है। ये ईवी ऑटो कार इंडिया के टेस्ट में 449km की एवरेज रेंज ही दे पाई। वहीं 59kWh वैरिएंट की क्लेम्ड रेंज 535km है। चार्जिंग को लेकर BE 6 काफी फ्लेक्सिबल है। AC चार्जर (11kW) से इसे 6-8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा DC फास्ट चार्जर (140/175kW) से इसको सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।

SUV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 59kWh और 79kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। खास बात यह है कि महिंद्रा इसमें लाइफटाइम वारंटी (पहले प्राइवेट ओनर के लिए) दे रही है। इसमें मिलने वाला 59kWh वैरिएंट 231hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। वहीं, 79kWh वाला वैरिएंट 286hp की पावर जेनरेट करता है। दोनों ही वैरिएंट में 380Nm का टॉर्क जेनरेट करने की पावर है।