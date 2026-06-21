गाड़ी में कंपनी वाले पर्दे लगे हैं? फिर भी कट जाएगा ₹5,000 तक का चालान, जानिए क्या हैं नियम

अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जिनमें कार के मालिक और ट्रैफिक पुलिस के बीच बहस हो रही होती है। बहस इस बात पर होती है कि कार के शीशों पर पर्दे लगे हैं।

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अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो दिखते हैं जिनमें कार मालिक और ट्रैफिक पुलिस के बीच बहस हो रही होती है। बहस इस बात पर होती है कि कार के शीशों पर पर्दे लगे हैं। ड्राइवर कहता है कि ये पर्दे कंपनी ने ही लगाकर दिए हैं, इसलिए उनका चालान नहीं कटना चाहिए। वहीं, ट्रैफिक पुलिस का कहना होता है कि गाड़ी के कांच पर पर्दा लगाना मना है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश में कार के शीशों पर पर्दे लगाना मना है, तो कार कंपनियां इन्हें क्यों दे रही हैं? आइए इस पूरी बात को आसान भाषा में समझते हैं।

क्या है इसको लेकर नियम? असल में साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कारों के शीशों को लेकर एक सख्त नियम बनाया था। कोर्ट के अनुसार, कार के आगे और पीछे वाले शीशे से आर-पार दिखना बहुत जरूरी है। यानी बाहर की कम से कम 70 पर्सेंट रोशनी कार के अंदर आनी चाहिए। वहीं, साइड वाले शीशों से कम से कम 50 पर्सेंट रोशनी अंदर आनी जरूरी है। इस नियम की वजह से शीशों पर किसी भी तरह की काली फिल्म, जालीदार कवर या धूप से बचने वाले पर्दे लगाना कानून के खिलाफ है।

कब कर सकते हैं पर्दे का इस्तेमाल? अब सवाल आता है कि जब पर्दा लगाना साफ मना है, तो कार कंपनियां इन्हें क्यों दे रही हैं? इसका सीधा सा जवाब है कि ये पर्दे चलती हुई गाड़ी के लिए नहीं दिए जाते हैं। कंपनियां ये इन-बिल्ट पर्दे दो खास वजहों से देती हैं। पहली वजह है धूप से बचाव। जब आपकी गाड़ी किसी खुली पार्किंग में खड़ी हो, तो कार के अंदर तंदूर जैसी गर्मी होने से बचाने के लिए आप इन्हें लगा सकते हैं। दूसरी वजह है प्राइवेसी। यानी खड़ी हुई गाड़ी में आपकी प्राइवेसी बनी रहे। यानी ड्राइविंग के दौरान इनका इस्तेमाल करने पर चालान कटना तय है।

क्या कंपनी पर करें केस? कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि जब चालान कंपनी के दिए पर्दों पर कटा है, तो क्या कार कंपनी पर केस कर दें? आपको बता दें कि कंपनी पर केस करने से कोई फायदा नहीं होगा। कार खरीदते समय आपने जिन कागजातों पर दस्तखत किए थे, उनमें कंपनी ने इन बातों को पहले ही साफ कर दिया होता है। उन दस्तावेजों के जरिए कंपनी अपनी जिम्मेदारी से पहले ही बच जाती है।