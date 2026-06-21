गाड़ी में कंपनी वाले पर्दे लगे हैं? फिर भी कट जाएगा ₹5,000 तक का चालान, जानिए क्या हैं नियम

गाड़ी में कंपनी वाले पर्दे लगे हैं? फिर भी कट जाएगा ₹5,000 तक का चालान, जानिए क्या हैं नियम
अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जिनमें कार के मालिक और ट्रैफिक पुलिस के बीच बहस हो रही होती है। बहस इस बात पर होती है कि कार के शीशों पर पर्दे लगे हैं।
अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो दिखते हैं जिनमें कार मालिक और ट्रैफिक पुलिस के बीच बहस हो रही होती है। बहस इस बात पर होती है कि कार के शीशों पर पर्दे लगे हैं। ड्राइवर कहता है कि ये पर्दे कंपनी ने ही लगाकर दिए हैं, इसलिए उनका चालान नहीं कटना चाहिए। वहीं, ट्रैफिक पुलिस का कहना होता है कि गाड़ी के कांच पर पर्दा लगाना मना है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश में कार के शीशों पर पर्दे लगाना मना है, तो कार कंपनियां इन्हें क्यों दे रही हैं? आइए इस पूरी बात को आसान भाषा में समझते हैं।
क्या है इसको लेकर नियम?
असल में साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कारों के शीशों को लेकर एक सख्त नियम बनाया था। कोर्ट के अनुसार, कार के आगे और पीछे वाले शीशे से आर-पार दिखना बहुत जरूरी है। यानी बाहर की कम से कम 70 पर्सेंट रोशनी कार के अंदर आनी चाहिए। वहीं, साइड वाले शीशों से कम से कम 50 पर्सेंट रोशनी अंदर आनी जरूरी है। इस नियम की वजह से शीशों पर किसी भी तरह की काली फिल्म, जालीदार कवर या धूप से बचने वाले पर्दे लगाना कानून के खिलाफ है।
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कब कर सकते हैं पर्दे का इस्तेमाल?
अब सवाल आता है कि जब पर्दा लगाना साफ मना है, तो कार कंपनियां इन्हें क्यों दे रही हैं? इसका सीधा सा जवाब है कि ये पर्दे चलती हुई गाड़ी के लिए नहीं दिए जाते हैं। कंपनियां ये इन-बिल्ट पर्दे दो खास वजहों से देती हैं। पहली वजह है धूप से बचाव। जब आपकी गाड़ी किसी खुली पार्किंग में खड़ी हो, तो कार के अंदर तंदूर जैसी गर्मी होने से बचाने के लिए आप इन्हें लगा सकते हैं। दूसरी वजह है प्राइवेसी। यानी खड़ी हुई गाड़ी में आपकी प्राइवेसी बनी रहे। यानी ड्राइविंग के दौरान इनका इस्तेमाल करने पर चालान कटना तय है।
क्या कंपनी पर करें केस?
कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि जब चालान कंपनी के दिए पर्दों पर कटा है, तो क्या कार कंपनी पर केस कर दें? आपको बता दें कि कंपनी पर केस करने से कोई फायदा नहीं होगा। कार खरीदते समय आपने जिन कागजातों पर दस्तखत किए थे, उनमें कंपनी ने इन बातों को पहले ही साफ कर दिया होता है। उन दस्तावेजों के जरिए कंपनी अपनी जिम्मेदारी से पहले ही बच जाती है।
किनको है इस नियम से छूट?
अब सवाल उठता है कि क्या यह नियम हर किसी के लिए एक जैसा है? आपको बता दें कि भारत में काले शीशे या पर्दे लगाने के नियम से सिर्फ एक ही शर्त पर छूट मिलती है। यह वीआईपी (VIP) छूट केवल उन लोगों को मिलती है जिन्हें जेड प्लस (Z+) सुरक्षा मिली हुई है। उनकी गाड़ियों पर यह नियम लागू नहीं होता। इनके अलावा देश के किसी नागरिक की चलती गाड़ी पर अगर पर्दा या फिल्म दिखाई दी, तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। बता दें कि यह चालान अलग-अलग राज्यों में 500 रुपये से 5,000 रुपये तक जाता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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