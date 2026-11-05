टाटा मोटर्स के कनेक्टेड व्हीकल ऐप्स के कुछ वर्जन में सुरक्षा से जुड़ी कमी दिखीं, CERT-In ने किया अलर्ट
ये एप्लिकेशन ग्राहकों को व्हीकल की स्थिति, हेल्थ मॉनिटरिंग, ट्रिप इन्फॉर्मेशन और रिमोट कमांड जैसी कनेक्टेड व्हीकल फीचर्स तक पहुंचने की परमिशन देते हैं। CERT-In ने यूजर्स को लेटेस्ट iRA 2.0 वर्जन 26.8.2 और iRA.ev वर्जन 26.9.1 में अपग्रेड करने की सलाह दी है।
इंडियन कम्फ्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉनस टीम CERT-In ने टाटा मोटर्स के iRA 2.0 और iRA.ev कनेक्टेड व्हीकल एप्लिकेशन के सेलेक्टेड वर्जन्स में कई कमियों को उजागर किया है। उसके मुताबिक, यह एक अटैकर को सेंसटिव क्रेडेंशियल प्राप्त करने या व्हीकल से संबंधित जानकारी तक पहुंचने की परमिशन दे सकता है। इस वल्नरबिलिटी (कमजोरी) के लिए सिवेरिटी रेटिंग को 'हाई' के तौर पर हाइलाइट किया है। टाटा मोटर्स iRA 2.0 वर्जन 26.7.3 और नीचे और टाटा मोटर्स iRA.ev वर्जन 26.7.2 और नीचे वाली एप्लिकेशन को प्रभावित किया है।
ये एप्लिकेशन ग्राहकों को व्हीकल की स्थिति, हेल्थ मॉनिटरिंग, ट्रिप इन्फॉर्मेशन और रिमोट कमांड जैसी कनेक्टेड व्हीकल फीचर्स तक पहुंचने की परमिशन देते हैं। CERT-In ने यूजर्स को लेटेस्ट iRA 2.0 वर्जन 26.8.2 और iRA.ev वर्जन 26.9.1 में अपग्रेड करने की सलाह दी है। यह अलर्ट सेंसटिव इन्फॉर्मेशन तक अनऑथराइज्ड एक्सेस, किसी अन्य यूजर्स के एप्लिकेशन डेटा में इम्पर्सोनेशन और अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन किए जाने के रिस्क की तरफ भी इशारा करती है।
हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को भेजे गए ई-मेल का जवाब नहीं मिला। CERT-In ने एप्लिकेशन द्वारा क्रेडेंशियल स्टोर करने, वेब कंटेंट को संभालने और बैकएंड सिस्टम के साथ सिक्योर कम्युनिकेशन करने की कमजोरियों से संबंधित चार कमजोरियों को हाइलाइट किया है। ऐप के अंदर हाईकोडेड सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल, API की (Keys) और ऑथराइजेशन टोकन शामिल हैं, जिन्हें निकाला जा सकता है और बैक एंड सर्विसेज तक अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए उपयोग किया जा सकता है।
दूसरी कमजोरी URL के इनैडक्विट वैलिडेशन और एप्लिकेशन के वेवव्यू कंपोनेंट के जरिए लोड किए गए ओरिजिन से सामने आ रही है। इससे अटैकर ऑथेंटिकेशन टोकन हासिल कर सकते हैं और यूजर्स के ऐप में छेड़छाड़ कर सकते हैं। तीसरे कमोजरी के तौर पर एप्लिकेशन लॉग में दर्ज किए जाने वाले ऑथेंटिकेशन टोकन शामिल हैं, जिन्हें यूजर्स अकाउंट तक जाने के लिए एक्सेस और मिसयूज किया जा सकता है। इसके आलावा, चौथा नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फिगरेशन में SSL सर्टिफिकेट पिनिंग के अनुचित गतिविधि से संबंधित है। यह संभावित तौर पर अटैकर को एप्लिकेशन और इसकी बैकएंड सर्विसेज के बीच आदान-प्रदान किए गए डेटा को रोकन या मॉडिफाई करने की परमिशन दे सकता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें