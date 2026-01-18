Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़centre proposes mandatory ac on fuel economy testing for cars, check all details
अब गाड़ी का रियल माइलेज बताना होगा बेहद जरूरी! सरकार ला रही ये नया नियम, AC ऑन करके भी होगी फ्यूल टेस्टिंग

अब गाड़ी का रियल माइलेज बताना होगा बेहद जरूरी! सरकार ला रही ये नया नियम, AC ऑन करके भी होगी फ्यूल टेस्टिंग

संक्षेप:

अब कार कंपनियों को गाड़ी का रियल माइलेज बताना बेहद जरूरी होगा। जी हां, क्योंकि सरकार ऐसा प्रपोजल ला रही है, जिसके बाद सभी कंपनियों को ACऑन करके भी फ्यूल इकॉनमी टेस्टिंग करनी होगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 18, 2026 02:01 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अगर आप भी कार खरीदते समय कंपनी द्वारा बताई गई माइलेज देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन सड़क पर चलाने के बाद निराश होते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। केंद्र सरकार अब इस बड़े फर्क को खत्म करने की तैयारी में है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत अब कारों की माइलेज टेस्टिंग AC ऑन और AC ऑफ दोनों हालात में करना अनिवार्य होगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2026 से भारत में बनने या आयात होने वाली सभी पैसेंजर कारों पर लागू होगा। इसमें पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक कारें सभी शामिल होंगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति सुजुकी का मेगा प्लान, गुजरात में 35000 करोड़ के निवेश से बनेगा कार प्लांट

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra XUV 400 EV

Mahindra XUV 400 EV

₹ 15.49 - 17.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW iX1

BMW iX1

₹ 66.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Porsche Taycan

Porsche Taycan

₹ 1.67 - 2.53 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

अभी क्या होता है?

फिलहाल, कार कंपनियां माइलेज टेस्ट बिना AC चालू किए करती हैं। कंपनियों का कहना है कि यह यूरोपियन टेस्टिंग स्टैंडर्ड के अनुसार होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय मौसम में AC के बिना गाड़ी चलाना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से कंपनी की बताई माइलेज और असली सड़क पर मिलने वाली माइलेज, इन दोनों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है।

नए नियम से क्या बदलेगा?

नए नियम लागू होने के बाद हर कार की AC ऑन और AC ऑफ – दोनों माइलेज बताई जाएगी। यह जानकारी कार के ओनर मैनुअल और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देना जरूरी होगा। इससे ग्राहक को पहले ही पता चल जाएगा कि AC चलाने पर माइलेज कितनी घटेगी और रियल लाइफ में गाड़ी कितनी किफायती है।

इलेक्ट्रिक कारों के लिए भी नियम

यह नियम सिर्फ पेट्रोल-डीजल कारों तक सीमित नहीं है। इलेक्ट्रिक कारों की रेंज भी AC ऑन और AC ऑफ दोनों कंडीशन में बतानी होगी, जिससे EV खरीदने वालों को भी ज्यादा सटीक जानकारी मिलेगी।

AIS-213 स्टैंडर्ड क्या है?

सरकार इस टेस्टिंग के लिए AIS-213 स्टैंडर्ड लागू करेगी। इसमें AC चलने से होने वाला अतिरिक्त फ्यूल खर्च और उससे जुड़ा प्रदूषण दोनों को मापा जाएगा। इससे कार की असली परफॉर्मेंस सामने आएगी।

ग्राहक को क्या फायदा?

माइलेज को लेकर भ्रम खत्म होगा, खरीदारी के समय बेहतर तुलना कर पाएंगे। कागजी माइलेज और असली माइलेज का फर्क समझ आएगा। इससे ज्यादा पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा।

ये भी पढ़ें:मारुति सुजुकी का मेगा प्लान, गुजरात में 35000 करोड़ के निवेश से बनेगा कार प्लांट

सरकार का यह कदम ग्राहकों के हित में एक बड़ा और जरूरी बदलाव माना जा रहा है। अगर यह नियम सही तरीके से लागू होता है, तो आने वाले समय में कार खरीदना ज्यादा समझदारी भरा फैसला बन जाएगा। अब सवाल सिर्फ यही है क्या 2026 के बाद माइलेज को लेकर लोगों की शिकायतें कम होंगी?

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।