सरकार का बड़ा ऐलान... इन इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने पर 35% सब्सिडी मिलेगी, इन्हें मिलेगा फायदा
इस सप्ताह जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्र सरकार ने हेल्थकेयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में साफ-सुथरी मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की एक्स-फैक्ट्री कीमत पर 35% तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है।
देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलग-अलग सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्रेंद्र सरकार अलग-अलग सब्सिडी भी ऑफर कर रही है। इसमें इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलक, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक बस जैसे कई सेगमेंट शामिल हैं। अब इस लिस्ट में एक नया नाम इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस का भी शामिल हो गया है। दरअसल,इस सप्ताह जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्र सरकार ने हेल्थकेयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में साफ-सुथरी मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की एक्स-फैक्ट्री कीमत पर 35% तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है।
इस प्रोग्राम के तहत FY27 और FY28 में 3,811 इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस को तैनात करने में मदद के लिए कुल 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस स्कीम में पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल (टाइप B), बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (टाइप C) और एडवांस्ड लाइफ़ सपोर्ट यूनिट (टाइप D) शामिल होंगी। अभी देश में लगभग 86,000 एम्बुलेंस चल रही हैं, जिनकी सर्विस लाइफ लगभग 7 साल है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हर साल लगभग 25,000 एम्बुलेंस खरीदी जाती हैं।
ये इंसेंटिव PM E-DRIVE स्कीम के तहत दिए जा रहे हैं, जिसे सितंबर 2024 में कुल 10,900 करोड़ करुपए के बजट के साथ शुरू किया गया था। यह प्रोग्राम बसों, एम्बुलेंस और ट्रकों जैसे चुनिंदा कमर्शियल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने पर फोकस्ड है। साथ ही, इसमें EV पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और व्हीकल टेस्टिंग एजेंसियों को अपग्रेड करने पर भी ध्यान दिया गया है।
इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस का इस्तेमाल पहले से ही अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, UK और जापान जैसे कई देशों में हो रहा है। ये व्हीकल आमतौर पर एक बार चार्ज करने पर 150 km से 320 km तक की ड्राइविंग रेंज देते हैं। उम्मीद है कि सरकार के इस सब्सिडी प्लान से देश की कई कंपनियां इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस सेगमेंट में एंट्री कर सकती हैं। अभी मारुति सुजुकी ईको, टाटा Winger, फोर्स ट्रैवलर और महिंद्रा बोलेरो ICE सेगमेंट के साथ एम्बुलेंस कैटेगरी में शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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