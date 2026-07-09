सरकार का बड़ा कदम... EV के लिए परमिट छूट बढ़ाई; इथेनॉल, मेथनॉल, हाइड्रोजन व्हीकल 7 साल तक राहत
6 जुलाई को जारी एक अधिसूचना में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 की धारा 66(1) के तहत परमिट की आवश्यकता से छूट यात्रियों या सामान ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कमर्शियल व्हीकल पर लागू होगी।
देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री रफ्तार पकड़ चुकी है। इसमें इजाफा होने के कई कारण है। जिसमें सरकार द्वारा इन पर मिलने वाली सब्सिडी, पेट्रोल और डीजल का महंगा होना, E20 पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज कम होना या इससे होने वाली दूसरी खराबी, और हर महीने होने वाली मोटी बचत शामिल है। इस बीच, केंद्र ने बैटरी ऑपरेटेड कमर्शियल व्हीकल (CV) के लिए परमिट छूट बढ़ा दी है। वहीं, इथेनॉल, मेथनॉल और हाइड्रोजन द्वारा ऑपरेटेड व्हीकल पर मिलने वाले बेनिफिट को 7 साल के लिए बढ़ा दिया है। जिससे क्लीन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए बढ़ावा मिलेगा।
6 जुलाई को जारी एक अधिसूचना में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 की धारा 66(1) के तहत परमिट की आवश्यकता से छूट यात्रियों या सामान ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कमर्शियल व्हीकल पर लागू होगी। अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2018 को जारी पहले के आदेश को हटा देती है, जिसमें बैटरी ऑपरेटेड कमर्शियल व्हीकल को परमिट की आवश्यकता से छूट दी गई थी। लेटेस्ट अधिसूचना इथेनॉल, मेथनॉल और हाइड्रोजन द्वारा ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल को बेनिफिट देते करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) के लिए छूट को बरकरार रखती है।
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मंत्रालय ने कहा कि मोटर व्हीकल अधिनियम के सेक्शन 66 की सब-सेक्शन (1) के प्रावधान बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल के साथ-साथ मेथनॉल, इथेनॉल और हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 7 साल की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66(1) के अनुसार, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को यात्रियों या माल की ढुलाई के लिए परिचालन से पहले परमिट प्राप्त करना जरूरी है। क्लीन-फ्यूल ट्रांसपोर्ट व्हीकल को इस आवश्यकता से छूट देकर, सरकार ने नियामक बाधाओं को कम करने और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अल्टरनेटिव-फ्यूल टे्कनोलॉजी को व्यापक रूप से अपनाने की सुविधा प्रदान करने की मांग की है।
अधिसूचना कई स्वच्छ गतिशीलता प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की सरकार की व्यापक रणनीति को भी दर्शाती है। जबकि EV भारत के डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों के केंद्र में हैं। केंद्र भी अपने ब्लेंडिंग प्रोग्राम के माध्यम से हाई इथेनॉल के उपयोग पर जोर दे रहा है, मेथनॉल-बेस्ड गतिशीलता समाधानों के विकास को प्रोत्साहित कर रहा है और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का समर्थन कर रहा है।
इस कदम से अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल को तैनात करने वाले कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटरों, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और यात्री परिवहन ऑपरेटरों के लिए नियामक अनुपालन कम होने की संभावना है। अधिसूचना में कहा गया है कि आदेश के तहत आने वाले व्हीकल में समय-समय पर संशोधित AIS-140 में दिए गए स्पेसिफिकेशंस का अनुपालन करने वाला व्हीकल स्थान ट्रैकिंग उपकरण लगाया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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