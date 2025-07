सीधे ₹10,000 की छूट! 70 साल पूरे होने पर यामाहा ने अपने नंबर-1 स्कूटर पर दी बंपर छूट, मौका चूकने वाले पछताएंगे

यामाहा (Yamaha – Revs Your Heart…) की टैगलाइन उस राइडर की धड़कन है, जो पावर, परफॉर्मेंस और स्टाइल में विश्वास करता है। अब इस ब्रांड के सफर को 70 साल हो गए हैं। जी हां, यामाहा मोटर कंपनी लिमिटेड (Yamaha Motor Co., Ltd.) ने 1 जुलाई 2025 को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया और इस खास मौके पर भारत के ग्राहकों को शानदार ऑफर दिया है। कंपनी ने यामाहा रेजर 125 Fi हाइब्रिड (Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid पर 10,000 रुपये तक के बचत की घोषणा की है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।