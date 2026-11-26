मारुति जिम्नी को खरीदना हो गया महंगा, कंपनी ने ₹10000 का किया इजाफा; यहां देखें नई प्राइस लिस्ट
मारुति सुजुकी जिम्मी की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.5L पेट्रोल मैनुअल के Zeta ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट की कीमत 12,69,000 रुपए और Alpha ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट की कीमत 13,55,700 रुपए है।
मारुति सुजुकी ने अपनी लगभग सभी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसमें उसकी लाइफस्टाइल SUV जिम्नी भी शामिल है। कंपनी ने इसकी कीमत में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। जिम्नी के 1.5L पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले जेटा ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट की कीमत में 0.79% की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। समान पावरट्रेन वाला अल्फा ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट भी 10,00 रुपए महंगा हो गया। 1.5L पेट्रोल-ऑटोमैटिक पावरट्रेन वाले दोनों वैरिएंट की कीमत में भी 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब जिम्नी की नई एक्स-शोरूम कीमतें 12.69 लाख से 14.62 लाख रुपए हो गई हैं।
|मारुति सुजुकी जिम्मी की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|1.5L पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|न्यू कीमत
|चेंज %
|Zeta All Grip Pro
|Rs. 12,59,000
|Rs. 10,000
|Rs. 12,69,000
|0.79%
|Alpha All Grip Pro
|Rs. 13,45,700
|Rs. 10,000
|Rs. 13,55,700
|0.74%
|1.5L पेट्रोल ऑटो (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|न्यू कीमत
|चेंज %
|Zeta All Grip Pro
|Rs. 13,65,000
|Rs. 10,000
|Rs. 13,75,000
|0.73%
|Alpha All Grip Pro
|Rs. 14,51,700
|Rs. 10,000
|Rs. 14,61,700
|0.69%
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Hyundai Bayon
₹ 10 - 18.15 लाख
MG Astor
₹ 9.79 - 15.5 लाख
Tata Curvv
₹ 10 - 19 लाख
Kia Syros
₹ 8.42 - 15.82 लाख
Citroen Aircross X
₹ 8.89 - 14.72 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.83 लाख
मारुति सुजुकी जिम्मी की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.5L पेट्रोल मैनुअल के Zeta ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट की कीमत 12,69,000 रुपए और Alpha ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट की कीमत 13,55,700 रुपए है। वहीं, 1.5L पेट्रोल ऑटो (TC) के Zeta ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट की कीमत 13,75,000 रुपए और Alpha ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट की कीमत 14,61,700 रुपए है।
जिम्नी का इंजन और ट्रांसमिशन
जिम्नी में 1.5-लीटर फोर-सिलेंडर K15B माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 105 hp का पावर और 134 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड MT या 4-स्पीड AT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। जिम्नी के मैनुअल वैरिएंट का ARAI सर्टिफाइट माइलेज 16.94 Kmpl और ऑटोमैटिक वैरिएंट का सर्टिफाइट माइलेज 16.39 Kmpl है। बता दें कि कार में 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है।
जिम्नी का इंटीरियर और फीचर्स
कार में स्टील व्हील, ड्रिप रेल और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले प्रो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। अल्फा ग्रेड एलॉय व्हील, बॉडी कलर के डोर हैंडल, वॉशर के साथ LED ऑटो हेडलैंप, फॉग लैंप, डार्क ग्रीन कलर का ग्लास, पुश बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, लेदर स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस सराउंड साउंड भी मिलता है।
कार में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, वॉशर के साथ फ्रंट और रियर वाइपर, डे और नाइट IRVM, पिंच गार्ड के साथ ड्राइवर-साइड पावर विंडो ऑटो अप/डाउन, रिक्लाइनेबल फ्रंट सीटें, माउंटेड कंट्रोल के साथ मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, TFT कलर डिस्प्ले, फ्रंट और रियर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट और रियर वेल्डेड टो हुक जैसे फीचर्स दिए हैं।
जिम्नी के सेफ्टी फीचर्स
इसमें स्टैंडर्ड डुअल फ्रंट एयरबैग, साइड और कर्टेन एयरबैग, ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, EBD के साथ एंटी-लॉक ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, साइड-इफेक्ट डोर बीम, इंजन इम्मोबिलाइजर और थ्री पॉइंट इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर सीटबेल्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें