मारुति सुजुकी जिम्मी की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.5L पेट्रोल मैनुअल के Zeta ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट की कीमत 12,69,000 रुपए और Alpha ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट की कीमत 13,55,700 रुपए है।

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मारुति सुजुकी ने अपनी लगभग सभी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसमें उसकी लाइफस्टाइल SUV जिम्नी भी शामिल है। कंपनी ने इसकी कीमत में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। जिम्नी के 1.5L पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले जेटा ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट की कीमत में 0.79% की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। समान पावरट्रेन वाला अल्फा ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट भी 10,00 रुपए महंगा हो गया। 1.5L पेट्रोल-ऑटोमैटिक पावरट्रेन वाले दोनों वैरिएंट की कीमत में भी 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब जिम्नी की नई एक्स-शोरूम कीमतें 12.69 लाख से 14.62 लाख रुपए हो गई हैं।

मारुति सुजुकी जिम्मी की नई एक्स-शोरूम कीमतें 1.5L पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर न्यू कीमत चेंज % Zeta All Grip Pro Rs. 12,59,000 Rs. 10,000 Rs. 12,69,000 0.79% Alpha All Grip Pro Rs. 13,45,700 Rs. 10,000 Rs. 13,55,700 0.74% 1.5L पेट्रोल ऑटो (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर न्यू कीमत चेंज % Zeta All Grip Pro Rs. 13,65,000 Rs. 10,000 Rs. 13,75,000 0.73% Alpha All Grip Pro Rs. 14,51,700 Rs. 10,000 Rs. 14,61,700 0.69%

मारुति सुजुकी जिम्मी की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.5L पेट्रोल मैनुअल के Zeta ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट की कीमत 12,69,000 रुपए और Alpha ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट की कीमत 13,55,700 रुपए है। वहीं, 1.5L पेट्रोल ऑटो (TC) के Zeta ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट की कीमत 13,75,000 रुपए और Alpha ऑल ग्रिप प्रो वैरिएंट की कीमत 14,61,700 रुपए है।

जिम्नी का इंजन और ट्रांसमिशन

जिम्नी में 1.5-लीटर फोर-सिलेंडर K15B माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 105 hp का पावर और 134 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड MT या 4-स्पीड AT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। जिम्नी के मैनुअल वैरिएंट का ARAI सर्टिफाइट माइलेज 16.94 Kmpl और ऑटोमैटिक वैरिएंट का सर्टिफाइट माइलेज 16.39 Kmpl है। बता दें कि कार में 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है।

जिम्नी का इंटीरियर और फीचर्स

कार में स्टील व्हील, ड्रिप रेल और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले प्रो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। अल्फा ग्रेड एलॉय व्हील, बॉडी कलर के डोर हैंडल, वॉशर के साथ LED ऑटो हेडलैंप, फॉग लैंप, डार्क ग्रीन कलर का ग्लास, पुश बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, लेदर स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस सराउंड साउंड भी मिलता है।

कार में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, वॉशर के साथ फ्रंट और रियर वाइपर, डे और नाइट IRVM, पिंच गार्ड के साथ ड्राइवर-साइड पावर विंडो ऑटो अप/डाउन, रिक्लाइनेबल फ्रंट सीटें, माउंटेड कंट्रोल के साथ मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, TFT कलर डिस्प्ले, फ्रंट और रियर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट और रियर वेल्डेड टो हुक जैसे फीचर्स दिए हैं।