फुल टैंक पर 1200Km रेंज देने वाली 5 कार, नंबर-1 वाला मॉडल मारुति और टोयोटा पर भारी; 1300Km की रेंज

सिंगल फुल टैंक पर 1200Km या ज्यादा दौड़ने वाली कारों की बात करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर होंडा ZR-V e:HEV है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका माइलेज 22.8 km/l है। कार में 57 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,300 km की रेंज देती है।

फुल टैंक पर 1200Km रेंज देने वाली 5 कार

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 4,86,400 /माह से शुरू

देश के अंदर अब हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों के कई मॉडल मौजूद हैं। इन कारों की खास बात ये है कि इनमें गाड़ी पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक मोड पर भी दौड़ती है। जिसके चलते इनकी कम्बाइंड रेंज, किसी नॉर्मल कार की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाता है। कई कंपनियों का अपनी हाइब्रिड कारों के लेकर दावा है कि फुल टैंक पर इनकी रेंज 1200Km या उससे भी बहुत ज्यादा है। इसमें ज्यादातर कार मारुति सुजुकी और टोयोटा की शामिल हैं। हालांकि, इन सभी को एक होंडा का एक मॉडल कड़ी टक्कर देता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसकी क्लेम रेंज करीब 1300Km है। वहीं, हमने यहां जिन हाई माइलेज हाइब्रिड कारों की लिस्ट तैयार की है उसमें ये सबसे ज्यादा रेंज वाली कार भी है। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

सिंगल फुल टैंक पर 1200Km या ज्यादा दौड़ने वाली कार मॉडल क्लेम रेंज फ्यूल टैंक कैपेसिटी क्लेम रेंज होंडा ZR-V e:HEV 22.8 km/l 57 लीटर करीब 1,300 km मारुति सुजुकी विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 28.65 km/l 45 लीटर करीब 1,289 km मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 27.97 km/l 45 लीटर करीब 1,259 km टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 27.97 km/l 45 litres करीब 1,259 km टोयोटा कैमरी हाइब्रिड 25.49 km/l 50 लीटर करीब 1,275 km मारुति सुजुकी इनविक्टो 23.24 km/l 52 लीटर करीब 1,208 km टोयोटा इनोवा हाइब्रिड 23.24 km/l 52 लीटर करीब 1,208 km

सिंगल फुल टैंक पर 1200Km या ज्यादा दौड़ने वाली कारों की बात करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर होंडा ZR-V e:HEV है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका माइलेज 22.8 km/l है। कार में 57 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,300 km की रेंज देती है। मारुति सुजुकी विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दावे के मुताबिक 28.65 km/l का माइलेज देती है। इसमें 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,289 km की रेंज देती है।

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दावे के मुताबिक 27.97 km/l का माइलेज देती है। इसमें 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,259 km की रेंज देती है।टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दावे के मुताबिक 27.97 km/l का माइलेज देती है। इसमें 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,259 km की रेंज देती है।

टोयोटा कैमरी हाइब्रिड दावे के मुताबिक 25.49 km/l का माइलेज देती है। इसमें 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,275 km की रेंज देती है। मारुति सुजुकी इनविक्टो दावे के मुताबिक 23.24 km/l का माइलेज देती है। इसमें 52 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,208 km की रेंज देती है। टोयोटा इनोवा हाइब्रिड दावे के मुताबिक 23.24 km/l का माइलेज देती है। इसमें 52 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,208 km की रेंज देती है।

होंडा ZR-V e:HEV की सबसे ज्यादा रेंज

होंडा ZR-V e:HEV सिंगल फुल्ली-लोडेड स्पोर्ट e:HEV वैरिएंट में आती है। कंपनी इसे जापान से बनाकर भारत में CBU के जरिए लाती है। इस कार में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन (e:HEV) मिलता है। यह कम्बाइंड तौर पर 184 PS का पावर और 315 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक मोटर 184 PS तक पावर देती है। इसके इंजन को E-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी के दावे के मुताबिक, यह 0-100km/h की स्पीड महज 7.9 सेकंड में पकड़ लेती है। वहीं, इसका माइलेज 22.8 km/l का है। यानी फुल टैंक पर ये 1300Km की रेंज देती है।