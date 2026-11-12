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फुल टैंक पर 1200Km रेंज देने वाली 5 कार, नंबर-1 वाला मॉडल मारुति और टोयोटा पर भारी; 1300Km की रेंज

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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सिंगल फुल टैंक पर 1200Km या ज्यादा दौड़ने वाली कारों की बात करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर होंडा ZR-V e:HEV है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका माइलेज 22.8 km/l है। कार में 57 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,300 km की रेंज देती है।

Cars with 1200km range on a single full tank
फुल टैंक पर 1200Km रेंज देने वाली 5 कार
McLaren GT
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देश के अंदर अब हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों के कई मॉडल मौजूद हैं। इन कारों की खास बात ये है कि इनमें गाड़ी पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक मोड पर भी दौड़ती है। जिसके चलते इनकी कम्बाइंड रेंज, किसी नॉर्मल कार की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाता है। कई कंपनियों का अपनी हाइब्रिड कारों के लेकर दावा है कि फुल टैंक पर इनकी रेंज 1200Km या उससे भी बहुत ज्यादा है। इसमें ज्यादातर कार मारुति सुजुकी और टोयोटा की शामिल हैं। हालांकि, इन सभी को एक होंडा का एक मॉडल कड़ी टक्कर देता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसकी क्लेम रेंज करीब 1300Km है। वहीं, हमने यहां जिन हाई माइलेज हाइब्रिड कारों की लिस्ट तैयार की है उसमें ये सबसे ज्यादा रेंज वाली कार भी है। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

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सिंगल फुल टैंक पर 1200Km या ज्यादा दौड़ने वाली कार
मॉडलक्लेम रेंजफ्यूल टैंक कैपेसिटीक्लेम रेंज
होंडा ZR-V e:HEV22.8 km/l57 लीटरकरीब 1,300 km
मारुति सुजुकी विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड28.65 km/l45 लीटरकरीब 1,289 km
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड27.97 km/l45 लीटरकरीब 1,259 km
टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड27.97 km/l45 litresकरीब 1,259 km
टोयोटा कैमरी हाइब्रिड25.49 km/l50 लीटरकरीब 1,275 km
मारुति सुजुकी इनविक्टो23.24 km/l52 लीटरकरीब 1,208 km
टोयोटा इनोवा हाइब्रिड23.24 km/l52 लीटरकरीब 1,208 km

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सिंगल फुल टैंक पर 1200Km या ज्यादा दौड़ने वाली कारों की बात करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर होंडा ZR-V e:HEV है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका माइलेज 22.8 km/l है। कार में 57 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,300 km की रेंज देती है। मारुति सुजुकी विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दावे के मुताबिक 28.65 km/l का माइलेज देती है। इसमें 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,289 km की रेंज देती है।

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मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दावे के मुताबिक 27.97 km/l का माइलेज देती है। इसमें 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,259 km की रेंज देती है।टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दावे के मुताबिक 27.97 km/l का माइलेज देती है। इसमें 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,259 km की रेंज देती है।

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टोयोटा कैमरी हाइब्रिड दावे के मुताबिक 25.49 km/l का माइलेज देती है। इसमें 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,275 km की रेंज देती है। मारुति सुजुकी इनविक्टो दावे के मुताबिक 23.24 km/l का माइलेज देती है। इसमें 52 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,208 km की रेंज देती है। टोयोटा इनोवा हाइब्रिड दावे के मुताबिक 23.24 km/l का माइलेज देती है। इसमें 52 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये करीब 1,208 km की रेंज देती है।

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होंडा ZR-V e:HEV की सबसे ज्यादा रेंज
होंडा ZR-V e:HEV सिंगल फुल्ली-लोडेड स्पोर्ट e:HEV वैरिएंट में आती है। कंपनी इसे जापान से बनाकर भारत में CBU के जरिए लाती है। इस कार में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन (e:HEV) मिलता है। यह कम्बाइंड तौर पर 184 PS का पावर और 315 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक मोटर 184 PS तक पावर देती है। इसके इंजन को E-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी के दावे के मुताबिक, यह 0-100km/h की स्पीड महज 7.9 सेकंड में पकड़ लेती है। वहीं, इसका माइलेज 22.8 km/l का है। यानी फुल टैंक पर ये 1300Km की रेंज देती है।

कार के अंदर 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है, जो वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसमें 10.2-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है। कार के अन्य फीचर्स में 12-स्पीकर के साथ बोस का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और पावर टेलगेट दिया है। सेफ्टी के लिए इस कार में होंडा सेंसिंग L2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और 8 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 47.99 लाख रुपए है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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