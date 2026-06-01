इस महीने आने वाली हैं ये 5 धांसू कारें, लिस्ट में टाटा की इस धाकड़ SUV का नया वर्जन भी
इस महीने मार्केट में कई बेहतरीन कारों की एंट्री होने वाली है। इनमें प्रीमियम कारें भी शामिल हैं। खास बात है कि इसी महीने टाटा अपनी सिएरा ईवी को भी लॉन्च कर सकता है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।
नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए बेहद एक्साइटिंग रहने वाला है। इस महीने मार्केट में कई बेहतरीन कारों की एंट्री होने वाली है। इनमें प्रीमियम कारें भी शामिल हैं। खास बात है कि इसी महीने टाटा अपनी सिएरा ईवी को भी लॉन्च कर सकता है। साथ ही इसी महीने BYD का नया PHEV भी मार्केट में एंट्री कर सकता है। फिलहाल आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों में कंपनियां क्या कुछ ऑफर करने वाली हैं।
Tata Sierra EV
टाटा की 2026 टियागो ईवी के बाद अगला इलेक्ट्रिक वीइकल सिएरा ईवी है। इसके जून 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। टाटा के लाइनअप में यह हैरियर ईवी से नीचे के सेगमेंट में आएगी। कंपनी इसे रियर-वील ड्राइव और ऑल-वील ड्राइव ऑप्शन में ऑफर करेगी। हालांकि, बैटरी पैक के ऑप्शन के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी रियल रेंज 500 किमी से अधिक होने की उम्मीद है। दिखने में सिएरा ईवी काफी हद तक अपने ICE वर्जन जैसी ही होगी। हालांकि, कुछ टीजर में एक बंद ग्रिल और एक अलग बंपर डिजाइन दिखाया गया है। रिम्स भी एयरोडायनामिक होने की उम्मीद है। अंदर, इसमें हल्का केबिन थीम होगा, जबकि डैशबोर्ड सिएरा ICE के जैसा ही होने की उम्मीद है। यह हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, मारुति सुजुकी ई विटारा और एमजी जेडएस ईवी को टक्कर देगी।
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Mercedes-Benz S-Class
₹ 1.79 - 1.9 करोड़
Mercedes-Benz V-Class
₹ 1.4 करोड़ से शुरू
Mercedes-Benz G-Class Electric
₹ 3.1 करोड़
Mercedes-Benz AMG S 63
₹ 3.27 - 3.8 करोड़
New BYD PHEV
BYD इंडिया ने भारत में अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड कार का टीजर रिलीज किया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक PHEV ऑप्शन वाली कार के नाम से पर्दा नहीं हटाया है। कंपनी Atto 2 और Sealion 6 को इस इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर कर रही है। ग्लोबली Atto 2 PHEV 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसे 7.8kWh या 18kWh बैटरी के साथ पेयर किया गया है। कंपनी का दावा है कि इनकी रेंज 998km तक की है। वहीं, Sealion 6 में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन उपलब्ध है। दोनों इंजन 18.3kWh या 26.6kWh बैटरी के साथ आते हैं और कंपनी का दावा है कि इनकी रेंज 1,092km तक है। यह इसी महीने अनवील हो सकती है।
Skoda Kodiaq RS
Octavia RS के बाद, RS बैज वाला स्कोडा का अगला फ्लैगशिप मॉडल Kodiaq SUV होगा। यह भारत में पहली Skoda RS SUV भी होगी और उम्मीद है कि इसे CBU के तौर पर भारत में इंपोर्ट किया जाएगा। इंटरनैशनल स्पेसिफिकेशन वाली Kodiaq RS में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का अपग्रेडेड वर्जन दिया गया है, जो रेग्युलर कोडिएक के मुकाबले 60hp और 80Nm अधिक पावर और टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स है जो चारों वील्स (AWD) को पावर सप्लाइ करता है। स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में इसमें कुछ डिजाइन से जुड़े बदलाव किए गए हैं। इनमें ब्लैक ग्रिल, अधिक अग्रेसिव बम्पर और लाल ब्रेक कैलिपर्स के साथ स्पोर्टी दिखने वाले 20-इंच के रिम शामिल हैं। कोडिएक RS के इंटीरियर में रेड कलर के एक्सेंट और कॉन्ट्रास्ट के लिए लाल स्टिचिंग के साथ ऑल-ब्लैक केबिन दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ स्पोर्टी फ्रंट सीट्स भी हैं। स्कोडा इस एसयूवी को इस महीने इंट्रोड्यूस कर सकता है।
Mercedes-Benz S-Class facelift
मर्सिडीज-बेंज ने कन्फर्म किया है कि वह 15 जून, 2026 को भारत में एस-क्लास का फेसलिफ्ट लॉन्च करेगा। यहां लॉन्च किया जाने वाला प्लग-इन हाइब्रिड S 450E वेरिएंट 3.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इनलाइन-सिक्स इंजन के साथ आता है, जो 22 kWh की बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है। यह भारत में पहली पीएचईवी एस-क्लास है, जो 435 हॉर्सपावर और 680 एनएम का आउटपुट देती है। कंपनी का दावा है कि यह 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 5.7 सेकंड में पकड़ लेती है। एस-क्लास में बाद में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी आने की उम्मीद है।
BMW X6 M60i
BMW ने X6 M60i की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। इससे जून 2026 में इसके लॉन्च होने की संभावना काफी बढ़ गई है। इसमें 4.4 लीटर ट्विन-टर्बो V8 माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 523 हॉर्सपावर और 750 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (AWD) सभी पहियों को पावर सप्लाई करता है। कंपनी का दावा है कि यह 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 4.3 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी इलेक्ट्रॉनिकली मैक्सिमम स्पीड 250 किमी प्रति घंटे तक है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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