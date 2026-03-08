गुड न्यूज: इस कंपनी के 6 धांसू कारों पर आया ₹100000 तक का डिस्काउंट, 31 मार्च तक है मौका

Mar 08, 2026 01:56 am IST

अगले कुछ दिनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, दिग्गज कार निर्माता किआ इंडिया (Kia India) ने अपने पूरे लाइनअप पर मार्च, 2206 में भारी छूट का ऐलान किया है। ग्राहक इस दौरान किआ कारों को खरीदकर अधिकतम 1 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं डिस्काउंट की पूरी डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

कार्निवल पर 1 लाख रुपये की छूट किआ की प्रीमियम लग्जरी कार 'कार्निवल' पर सबसे अधिक 1 लाख रुपये तक का कुल फायदा मिल रहा है। इसमें 50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है। वहीं, कैरेंस क्लेविस ईवी पर भी इस महीने 90,000 रुपये तक की कुल छूट दी जा रही है। इसके साथ ही, किआ कैरेंस क्लेविस पर भी 80,000 रुपये तक का लाभ उठाया जा सकता है। किआ के इन नए मॉडल्स पर मिल रही यह भारी छूट ग्राहकों के लिए बजट के भीतर प्रीमियम फीचर्स पाने का एक सुनहरा अवसर है।

सेल्टोस पर भी हजारों रुपये की छूट दूसरी ओर कंपनी अपनी स्टाइलिश एसयूवी 'सिरोस' (Syros) पर 60,000 रुपये तक का कुल फायदा दे रही है। इसके अलावा, भारत में बेहद पसंद की जाने वाली 'सेल्टोस' (Seltos) पर 40,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इसमें 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है। वहीं, कैरेंस (Carens) पर भी 40,000 रुपये तक की कुल बचत की जा सकती है। इसके अलावा, किआ की पॉपुलर एसयूवी सोनेट (Sonet) पर भी 35,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है।