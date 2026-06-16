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कार की विंडशील्ड पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाएगी, बस खर्च कर लें 500 रुपए; ऐसे करें यूज

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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रेन रिपेलेंट को ऑनलाइन मार्केट के साथ दूसरी ऑफलाइन ऑटो शॉप से भी खरीदा जा सकता है। इनकी कीमत 300 रुपए से शुरू हो जाती है। अच्छी क्वालिटी के रिपेलेंट 500 से 1000 रुपए तक मिल जाते हैं। कोशिश करें की थोड़ा महंगा रेन रिपेलेंट ही विंडशील्ड पर लगाएं। क्योंकि

कार की विंडशील्ड पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाएगी, बस खर्च कर लें 500 रुपए; ऐसे करें यूज

देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की एंट्री हो चुकी है। बारिश ने एक तरफ जहां गर्मी से निजात दी है। तो दूसरी तरफ, लोग मौसम का मजा लेने के लिए भी कार से घूमने निकल पड़े हैं। बारिश के दिनों में कार का सफर मजेदार हो जाता है। हालांकि, सफर तभी तक मजेदार रहता है जब बारिश धीमी है। तेज बारिश में ड्राइविंग मुश्किल हो जाती है। कार की विंडशील्ड पर बारिश की तेज बूंदों से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। ऐसे में हादसा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। बारिश का पानी कार के ग्लास पर टिके नहीं इसके लिए रेन रिपेलेंट बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। इसका इस्तेमाल कार की विंडशील्ड पर किया जाता है। ये रिपेलेंट विंडशील्ड पर पानी का फ्लो कम कर देता है।

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रेन रिपेलेंट को ऑनलाइन मार्केट के साथ दूसरी ऑफलाइन ऑटो शॉप से भी खरीदा जा सकता है। इनकी कीमत 300 रुपए से शुरू हो जाती है। अच्छी क्वालिटी के रिपेलेंट 500 से 1000 रुपए तक मिल जाते हैं। कोशिश करें की थोड़ा महंगा रेन रिपेलेंट ही विंडशील्ड पर लगाएं। क्योंकि ऐसे रिपेलेंट की क्वालिटी बेहतर होती है। ये कुछ समय तक ज्यादा चलते हैं।

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4-5 दिन तक करेगा काम
रेन रिपलेंट को लेकर ऑटो एक्सपर्ट और यूट्यूबर अमित खरे (आस्क कारगुरु) ने कहा, "इनके इस्तेमाल से पानी ग्लास पर नहीं टिकता ये बात सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल जल्दी-जल्दी करना पड़ता है। विंडशील्ड ग्लास पर रिपेलेंट की लाइफ 4 से 5 दिन की होती है, क्योंकि वाइपर्स चलने से रिपेलेंट जल्दी हट जाता है।" यदि कार के बैक ग्लास पर वाइपर नहीं है तब उस पर रिपेलेंट की लाइफ ज्यादा होती है। साथ ही, इसका इस्तेमाल कार के साइड मिरर पर भी कर सकते हैं। बारिश के मौसम में रेन रिपेलेंट को हमेशा कार में रखना चाहिए।

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रिपेलेंट यूज करने का तरीका
अमित खरे ने कहा, "रेन रिपेलेंट में पॉलीसिलोक्सन और हाइड्रोक्सी-टर्मिनेटेड इन्ग्रेडिएंट्स होते हैं। जो ग्लास के ऊपर सिंथेटिक हाइड्रोफोबिक की लेयर बना देते हैं। ये एंटी वाटर एलिमेंट होते हैं जो पानी को बूंदों में बदल देते हैं। इससे पानी ग्लास पर टिक नहीं पाती और बिजिबिलिटी बढ़ जाती है। हल्की बारिश में तो कार के वाइपर्स चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। रेन रिपेलेंट एक तरह की पॉलिस होती है, जिसे ग्लास पर बाहर की तरफ लगाया जाता है। इसके इस्तेमाल करने से पहले ग्लास को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। ग्लास पर धूल, मिट्टी, पानी या दूसरे तरह की गंदगी नहीं होना चाहिए। इसके बाद किसी कॉटन के कपड़े या फिर फोम शीट के टुकड़े पर रिपेलेंट को लेकर ग्लास पर लगा देना चाहिए।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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