कार की विंडशील्ड पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाएगी, बस खर्च कर लें 500 रुपए; ऐसे करें यूज

रेन रिपेलेंट को ऑनलाइन मार्केट के साथ दूसरी ऑफलाइन ऑटो शॉप से भी खरीदा जा सकता है। इनकी कीमत 300 रुपए से शुरू हो जाती है। अच्छी क्वालिटी के रिपेलेंट 500 से 1000 रुपए तक मिल जाते हैं। कोशिश करें की थोड़ा महंगा रेन रिपेलेंट ही विंडशील्ड पर लगाएं। क्योंकि

देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की एंट्री हो चुकी है। बारिश ने एक तरफ जहां गर्मी से निजात दी है। तो दूसरी तरफ, लोग मौसम का मजा लेने के लिए भी कार से घूमने निकल पड़े हैं। बारिश के दिनों में कार का सफर मजेदार हो जाता है। हालांकि, सफर तभी तक मजेदार रहता है जब बारिश धीमी है। तेज बारिश में ड्राइविंग मुश्किल हो जाती है। कार की विंडशील्ड पर बारिश की तेज बूंदों से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। ऐसे में हादसा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। बारिश का पानी कार के ग्लास पर टिके नहीं इसके लिए रेन रिपेलेंट बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। इसका इस्तेमाल कार की विंडशील्ड पर किया जाता है। ये रिपेलेंट विंडशील्ड पर पानी का फ्लो कम कर देता है।

रेन रिपेलेंट को ऑनलाइन मार्केट के साथ दूसरी ऑफलाइन ऑटो शॉप से भी खरीदा जा सकता है। इनकी कीमत 300 रुपए से शुरू हो जाती है। अच्छी क्वालिटी के रिपेलेंट 500 से 1000 रुपए तक मिल जाते हैं। कोशिश करें की थोड़ा महंगा रेन रिपेलेंट ही विंडशील्ड पर लगाएं। क्योंकि ऐसे रिपेलेंट की क्वालिटी बेहतर होती है। ये कुछ समय तक ज्यादा चलते हैं।

4-5 दिन तक करेगा काम

रेन रिपलेंट को लेकर ऑटो एक्सपर्ट और यूट्यूबर अमित खरे (आस्क कारगुरु) ने कहा, "इनके इस्तेमाल से पानी ग्लास पर नहीं टिकता ये बात सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल जल्दी-जल्दी करना पड़ता है। विंडशील्ड ग्लास पर रिपेलेंट की लाइफ 4 से 5 दिन की होती है, क्योंकि वाइपर्स चलने से रिपेलेंट जल्दी हट जाता है।" यदि कार के बैक ग्लास पर वाइपर नहीं है तब उस पर रिपेलेंट की लाइफ ज्यादा होती है। साथ ही, इसका इस्तेमाल कार के साइड मिरर पर भी कर सकते हैं। बारिश के मौसम में रेन रिपेलेंट को हमेशा कार में रखना चाहिए।