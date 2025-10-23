Hindustan Hindi News
GST 2.0 ने बनाया रिकॉर्ड; सिर्फ 1 महीने में धकाधक 5 लाख कारें सेल, सबसे ज्यादा बिकीं इस कंपनी की गाड़ियां

संक्षेप: GST 2.0 रिफॉर्म्स ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस एक फैसले के चलते भारतीय बाजार में सिर्फ 1 महीने में धकाधक 5 लाख कारें सेल हो गई हैं। आइए जानते हैं कि इस रेस में सबसे आगे कौन रहा?

Thu, 23 Oct 2025 12:45 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत के ऑटोमोटिव उद्योग के लिए त्योहारी सीजन GST 2.0 के साथ मिलकर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुष्टि की है कि अपडेटेड जीएसटी टैक्स सिस्टम लागू होने के बाद महज एक महीने में कार बिक्री दोगुनी से भी अधिक होकर 5 लाख यूनिट्स के पार चली गई है। 22 सितंबर को लागू हुए जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स ने बाजार में नई जान फूंक दी। वित्त मंत्री के अनुसार, यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री (Retail Sales) 6,50,000 यूनिट से 7,00,000 यूनिट के बीच हो सकती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मजबूत उपभोक्ता डिमांड का संकेत है।

ये भी पढ़ें:30 दिन में इस कंपनी ने बेच डालीं 1 लाख से ज्यादा कार; ये मारुति या हुंडई नहीं

बिक्री में रिकॉर्डतोड़ उछाल: कौन रहा अव्वल?

जीएसटी कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों को मिला, जिससे ऑटो डीलर्स के शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई। 22 सितंबर से 18 अक्टूबर 2025 के बीच प्रमुख कार निर्माताओं का प्रदर्शन शानदार रहा।

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki)

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी ने इस अवधि में 3,50,000 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री की। छोटी कारों पर टैक्स कम होने से मारुति को जबरदस्त फायदा मिला।

टाटा मोटर्स (Tata Motors)

टाटा मोटर्स की बिक्री में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 33% की वृद्धि दर्ज की गई। सबसे खास बात यह है कि कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बिक्री में 37% का उछाल आया है, जो EV सेगमेंट में टाटा की मजबूत पकड़ को दर्शाता है।

हुंडई (Hyundai)

हुंडई ने भी बाजार में तेजी दर्ज की और औसतन हर दिन 2,500 कारों की खुदरा बिक्री की।

महिंद्रा, किआ और टोयोटा (Mahindra, Kia, and Toyota)

इन तीनों कंपनियों ने मिलकर रिटेल बिक्री में 1,00,000 से 1,50,000 यूनिट्स का आंकड़ा छुआ, जो उनके लिए एक मजबूत त्योहारी डिमांड को दर्शाता है। जीएसटी दरों में कटौती के कारण कई लोकप्रिय छोटी कारों और कॉम्पैक्ट SUVs की कीमतें कम हो गईं, जिससे उन ग्राहकों को बड़ा फायदा हुआ, जो लंबे समय से कार खरीदने का मन बना रहे थे।

दिवाली का बंपर धमाल और रोजगार सृजन

कार बिक्री के अलावा त्योहारी सीजन में पूरे रिटेल बाजार ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया।

ई-कॉमर्स का क्रेज

दिवाली के दौरान ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डिमांड में तेजी से बढ़ोतरी हुई। अब ग्रोथ सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रीमियम उत्पादों और तेज डिलीवरी सर्विस के कारण छोटे शहरों और कस्बों में भी लोगों ने खूब खरीदारी की।

रिकॉर्ड खरीददारी

साल 2025 में दिवाली की कुल बिक्री 6.05 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

रोजगार को मिला बूस्ट

इस बिक्री उछाल का सबसे सकारात्मक पहलू यह रहा कि इससे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 50 लाख लोगों के लिए अस्थायी रोजगार (Temporary Employment) पैदा हुआ, जिससे बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों को स्पीड मिली।

ये भी पढ़ें:मारुति ने अपनी विक्टोरिस से हटाया ये फीचर, कीमत में कितनी फेरबदल? यहां जानें सच

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी 2.0 के लागू होने से न सिर्फ वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि पूरे देश में उपभोक्ता खर्च (Consumption Spending) को भी जबरदस्त बढ़ावा मिला है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सही सरकारी सुधार और मजबूत उपभोक्ता डिमांड मिलकर अर्थव्यवस्था को कितनी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं।

