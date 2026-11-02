पहली बार 5 लाख के पार पहुंची कारों की बिक्री, अक्टूबर में टूटा पुराना रिकॉर्ड; ये रही बड़ी वजह

भारतीय कार मार्केट के लिए अक्टूबर, 2026 बेहद शानदार रहा। त्योहारों के दौरान ग्राहकों ने जमकर गाड़ियां खरीदीं। इसके चलते देश में पहली बार एक महीने में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 5 लाख यूनिट के पार पहुंच गई।

भारतीय कार मार्केट के लिए अक्टूबर, 2026 बेहद शानदार रहा। त्योहारों के दौरान ग्राहकों ने जमकर गाड़ियां खरीदीं। इसके चलते देश में पहली बार एक महीने में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 5 लाख यूनिट के पार पहुंच गई। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में कंपनियों ने डीलर्स को करीब 5.25 लाख से 5.30 लाख गाड़ियां भेजीं। यह पिछले साल अक्टूबर में भेजी गई 4.68 लाख यूनिट के मुकाबले करीब 12 से 13 पर्सेंट ज्यादा है। इससे पहले जुलाई, 2026 में 4.69 लाख गाड़ियों की बिक्री का रिकॉर्ड बना था, जो अब टूट गया है। आइए जानते हैं इस दौरान हुई रिकॉर्ड बिक्री और इसके पीछे की वजहों को विस्तार से।

त्योहारों में बढ़ी गाड़ियों की मांग बता दें कि अक्टूबर में गाड़ियों की बिक्री बढ़ने के पीछे नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहारों का बड़ा योगदान रहा। मनीकंट्रोल के अनुसार, इस दौरान ग्राहकों ने नई कार खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा, GST 2.0 में बदलाव, रेपो रेट में कटौती और इनकम टैक्स में राहत जैसे कदमों से भी ग्राहकों को फायदा मिला। इन वजहों से कार खरीदना पहले के मुकाबले आसान हुआ और मार्केट में मांग बढ़ी। बता दें कि कंपनियों की तरफ से डीलर्स को भेजी गई गाड़ियों के आंकड़ों को होलसेल बिक्री कहा जाता है।

मारुति से लेकर किआ ने बनाया रिकॉर्ड देश की पांच बड़ी कार कंपनियों ने अक्टूबर में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की। इनमें मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर इंडिया और किआ इंडिया शामिल हैं। इन सभी कंपनियों ने अक्टूबर में डीलर्स को पहले के मुकाबले ज्यादा गाड़ियां भेजीं। त्योहारों के दौरान बढ़ी मांग का फायदा लगभग सभी बड़ी कंपनियों को मिला। इससे साफ है कि भारतीय कार मार्केट में ग्राहकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है।

मारुति की बिक्री 20.45% बढ़ी देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अक्टूबर में कुल 2.12 लाख पैसेंजर गाड़ियां डीलर्स को भेजीं। जबकि पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने 1.76 लाख यूनिट भेजी थीं। इस तरह कंपनी की बिक्री में सालाना आधार पर 20.45 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। मारुति सुजुकी की बिक्री में आई यह तेजी बताती है कि त्योहारों के दौरान ग्राहकों ने कंपनी की कारों को खूब पसंद किया। कंपनी ने भी अक्टूबर में अपना अब तक का सबसे बड़ा मासिक बिक्री आंकड़ा दर्ज किया।