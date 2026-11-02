पहली बार 5 लाख के पार पहुंची कारों की बिक्री, अक्टूबर में टूटा पुराना रिकॉर्ड; ये रही बड़ी वजह
भारतीय कार मार्केट के लिए अक्टूबर, 2026 बेहद शानदार रहा। त्योहारों के दौरान ग्राहकों ने जमकर गाड़ियां खरीदीं। इसके चलते देश में पहली बार एक महीने में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 5 लाख यूनिट के पार पहुंच गई।
भारतीय कार मार्केट के लिए अक्टूबर, 2026 बेहद शानदार रहा। त्योहारों के दौरान ग्राहकों ने जमकर गाड़ियां खरीदीं। इसके चलते देश में पहली बार एक महीने में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 5 लाख यूनिट के पार पहुंच गई। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में कंपनियों ने डीलर्स को करीब 5.25 लाख से 5.30 लाख गाड़ियां भेजीं। यह पिछले साल अक्टूबर में भेजी गई 4.68 लाख यूनिट के मुकाबले करीब 12 से 13 पर्सेंट ज्यादा है। इससे पहले जुलाई, 2026 में 4.69 लाख गाड़ियों की बिक्री का रिकॉर्ड बना था, जो अब टूट गया है। आइए जानते हैं इस दौरान हुई रिकॉर्ड बिक्री और इसके पीछे की वजहों को विस्तार से।
त्योहारों में बढ़ी गाड़ियों की मांग
बता दें कि अक्टूबर में गाड़ियों की बिक्री बढ़ने के पीछे नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहारों का बड़ा योगदान रहा। मनीकंट्रोल के अनुसार, इस दौरान ग्राहकों ने नई कार खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा, GST 2.0 में बदलाव, रेपो रेट में कटौती और इनकम टैक्स में राहत जैसे कदमों से भी ग्राहकों को फायदा मिला। इन वजहों से कार खरीदना पहले के मुकाबले आसान हुआ और मार्केट में मांग बढ़ी। बता दें कि कंपनियों की तरफ से डीलर्स को भेजी गई गाड़ियों के आंकड़ों को होलसेल बिक्री कहा जाता है।
मारुति से लेकर किआ ने बनाया रिकॉर्ड
देश की पांच बड़ी कार कंपनियों ने अक्टूबर में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की। इनमें मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर इंडिया और किआ इंडिया शामिल हैं। इन सभी कंपनियों ने अक्टूबर में डीलर्स को पहले के मुकाबले ज्यादा गाड़ियां भेजीं। त्योहारों के दौरान बढ़ी मांग का फायदा लगभग सभी बड़ी कंपनियों को मिला। इससे साफ है कि भारतीय कार मार्केट में ग्राहकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है।
मारुति की बिक्री 20.45% बढ़ी
देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अक्टूबर में कुल 2.12 लाख पैसेंजर गाड़ियां डीलर्स को भेजीं। जबकि पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने 1.76 लाख यूनिट भेजी थीं। इस तरह कंपनी की बिक्री में सालाना आधार पर 20.45 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। मारुति सुजुकी की बिक्री में आई यह तेजी बताती है कि त्योहारों के दौरान ग्राहकों ने कंपनी की कारों को खूब पसंद किया। कंपनी ने भी अक्टूबर में अपना अब तक का सबसे बड़ा मासिक बिक्री आंकड़ा दर्ज किया।
GST और ब्याज में राहत से बढ़ी मांग
मारुति सुजुकी के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने मनीकंट्रोल से बातचीत में कहा कि GST 2.0, रेपो रेट में कटौती और इनकम टैक्स में राहत से गाड़ियों की मांग को बढ़ावा मिला है। इन कदमों से ग्राहकों के पास गाड़ी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे बच रहे हैं और लोन लेना भी पहले के मुकाबले आसान हुआ है। अक्टूबर में बिक्री का रिकॉर्ड टूटना इसी बढ़ती मांग का संकेत है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें