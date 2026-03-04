Hindustan Hindi News
टाटा को पीछे छोड़ नंबर-1 बनी ये कंपनी, फरवरी में ताबड़तोड़ 4.20 लाख कारें सेल; देखें किसने मारी बाजी

Mar 04, 2026 09:54 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत का पैसेंजर व्हीकल बाजार फरवरी 2026 में भी मजबूती दिखाता नजर आया। कुल घरेलू बिक्री 4,20,523 यूनिट रही, जो पिछले साल फरवरी 2025 के 3,80,689 यूनिट के मुकाबले 10.46% ज्यादा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत का पैसेंजर व्हीकल बाजार फरवरी 2026 में भी मजबूती दिखाता नजर आया। कुल घरेलू बिक्री 4,20,523 यूनिट रही, जो पिछले साल फरवरी 2025 के 3,80,689 यूनिट के मुकाबले 10.46% ज्यादा है। हालांकि, जनवरी 2026 (4,52,589 यूनिट) के मुकाबले बिक्री में 7.09% की हल्की गिरावट देखी गई, जो आमतौर पर जनवरी की मजबूत डिस्पैच के बाद देखने को मिलती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नंबर-1 पर मारुति सुजुकी बरकरार

फरवरी 2026 में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 1,61,000 यूनिट की बिक्री की। हालांकि, YoY ग्रोथ सिर्फ 0.13% रही, लेकिन कंपनी अब भी बाजार में बड़े अंतर से आगे है।

सबसे बड़ा उछाल टाटा मोटर्स

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने इस महीने 62,239 यूनिट बेचकर 34.03% YoY ग्रोथ दर्ज की। SUV और इलेक्ट्रिक कारों की मजबूत मांग ने कंपनी को बड़ा फायदा दिया।

SUV की ताकत महिंद्रा

महिंद्रा (Mahindra) ने 60,018 यूनिट की बिक्री के साथ 19.04% YoY ग्रोथ हासिल की। महिंद्रा स्कॉर्पियो (Scorpio) जैसी SUV मॉडल्स की लगातार मांग ने कंपनी को मजबूती दी।

चौथे स्थान पर हुंडई मोटर इंडिया

हुंडई (Hyundai) ने फरवरी में 52,407 यूनिट बेचीं, जो 9.81% YoY बढ़ोतरी दर्शाती हैं। ये ब्रांड लगातार चौथे स्थान पर बना हुआ है।

टोयोटा और किआ भी मजबूत

टोयोटा (Toyota Kirloskar Motor) ने 30,737 यूनिट (+16.37%) की सेल हासिल की है। वहीं, किआ (Kia India) ने 27,610 यूनिट (+10.33%) की सेल हासिल की है। SUV और MPV सेगमेंट की मजबूत मांग इन दोनों कंपनियों के लिए गेमचेंजर बनी रही।

टॉप-6 कंपनियों की बिक्री


टॉप-6 कंपनियों ने मिलकर बाजार का 93.7% हिस्सा अपने नाम कर लिया। स्कोडा (Skoda Auto India) ने 6,361 यूनिट (+13.94%) की सेल हासिल की। वहीं, MG (MG Motor India) ने 4,957 यूनिट (+23.86%) की सेल हासिल की। वहीं, रेनो इंडिया (Renault India) ने 3,495 यूनिट (+30.61%) की सेल हासिल की। छोटे बेस के बावजूद रेनो (Renault) और MG ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की।

किसकी बिक्री घटी?

फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने 2,639 यूनिट (-15.14%) की सेल हासिल की है। वहीं, निसान इंडिया (Nissan India) ने 2,230 यूनिट (-4.21%) की सेल हासिल की है। इसके अलावा जीप इंडिया (Jeep India) ने 251 यूनिट (-14.33%) की सेल हासिल की है। वहीं, होंडा (Honda Cars India) ने 5,629 यूनिट के साथ मामूली 0.23% की बढ़त दर्ज की।

बाजार की तस्वीर क्या कहती है?

बाजार सकारात्मक ग्रोथ ट्रैक पर है। SUV की मांग सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर बनी हुई है। जनवरी के मुकाबले फरवरी में हल्की नरमी दिखी है। अब सभी की नजर मार्च 2026 के आंकड़ों पर रहेगी, क्योंकि वही तय करेंगे कि FY26 का फाइनल रिजल्ट कैसा रहेगा।

