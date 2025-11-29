Hindustan Hindi News
Car Safety Tips For Winter Season 2025
100 में से 90 लोग कार के इस बटन का नहीं जानते सही इस्तेमाल, सर्दी आते ही बार-बार होती है गलती

संक्षेप:

दिसंबर शुरू होने वाली है और सर्दी देशभर में तेजी से बढ़ने लगी है। इस मौसम का सफर कार से काफी बढ़िया होता है। कार में ठंड नहीं लगती। सबसे बड़ी बात कार में हीटर भी होता है जो आपको कितने भी कम टेम्परेचर में आपको गरम रखता है।

Sat, 29 Nov 2025 01:27 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
दिसंबर शुरू होने वाली है और सर्दी देशभर में तेजी से बढ़ने लगी है। इस मौसम का सफर कार से काफी बढ़िया होता है। कार में ठंड नहीं लगती। सबसे बड़ी बात कार में हीटर भी होता है जो आपको कितने भी कम टेम्परेचर में आपको गरम रखता है। हालांकि, ठंड में जब कोहरा होता है तब कार की ड्राइविंग बेहद मुश्किल हो जाती है। कोहरे की वजह से लोगों से ड्राइविंग में कई गलतियां भी होती हैं। खासकर, एक कॉमन गलती कई लोग करते हैं। ये गलती है कार के इमरजेंसी इंडीकेटर को ऑन करके गाड़ी चलाना। लोगों को ऐसा लगता है कि इमरजेंसी इंडिकेटर ऑन करने से उनकी ड्राइविंग सेफ हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए इसके बारे में जानते हैं।

इमरजेंसी इंडिकेटर ऑन क्यों नहीं करें?
कई साल पहले सर्दी में इमरजेंसी इंडिकेटर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है था क्योंकि तब गाड़ी की हेडलाइट इतनी पावरफुल नहीं होती थीं। ऐसे में लो विजिबिलिटी की वजह से चारों इंडिकेटर ऑन कर लिए जाते था, जिससे किसी तरह की दुर्घटना न हो जाए। हालांकि, अब गाड़ियों का लाइट पूरी तरह बदल चुकी हैं।

इमरजेंसी इंडिकेटर से एक्सीडेंट का खतरा
नए जमाने की गाड़ियों में LED लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनकी रोशनी बहुत पावरफुल होती है। कोहरे के दौरान भी ये काफी दूरी से नजर आती हैं। कोहरे में ड्राइविंग के दौरान फॉग लाइट भी ऑन कर सकते हैं। इमरजेंसी इंडिकेटर ऑन करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि गाड़ी मोड़ते वक्त आप इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे में पीछे या आगे से आ रही गाड़ी से एक्सीडेंट होने खतरा बन जाता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
