इस कंपनी ने टाटा से छीन ली नंबर-2 की कुर्सी, लेकिन फिर भी हार गई नंबर-1 की रेस, इस कंपनी ने मारी बाजी

संक्षेप: नवंबर 2025 में कार बिक्री में बड़ा धमाका किया है। महिंद्रा ने टाटा को पछाड़ते हुए नंबर-2 की कुर्सी पर पांव जमा लिया है। लेकिन, फिर भी नंबर-1 की रेस में पीछे छूट गई और मारुति ने बाजी मार ली। आइए सेल्स डिटेल्स पर नजर डालते हैं।

नवंबर 2025 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं रहा। FADA (Federation of Automobile Dealers Association) द्वारा जारी रिटेल सेल्स रिपोर्ट में इस बार कई दिलचस्प पलटवार देखने को मिले। जहां कार सेगमेंट में जबरदस्त उछाल आया, वहीं टू-व्हीलर मार्केट लड़खड़ाता दिखा। सबसे बड़ा बदलाव महिंद्रा ने टाटा को पछाड़ते हुए फिर से नंबर-2 की कुर्सी हासिल कर ली। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

PV सेगमेंट में 19.7% YoY की दमदार ग्रोथ

नवंबर 2025 में भारत में कुल 3,94,152 पैसेंजर व्हीकल्स बिके, जो पिछले साल के मुकाबले 19.7% की भारी बढ़त है। शादी के सीजन, GST बेनिफिट और कम वेटिंग पीरियड जैसी वजहों ने इस उछाल को और तेज कर दिया। पिछले कई साल की तरह मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) नंबर-1 रही। वहीं, महिंद्रा नंबर-2 और टाटा मोटर्स (Tata Motors) नंबर-3 रही।

मारुति सुजुकी की सेल

मारुति सुजुकी की सेल 1,55,321 यूनिट रही। वहीं, पिछले साल 1,30,145 यूनिट रही और इसका मार्केट शेयर 39.41% रहा। मारुति को नए विक्टोरिस (Victoris) जैसे मॉडलों ने शानदार सपोर्ट दिया।

महिंद्रा ने फिर हासिल की नंबर-2 की पोजिशन

महिंद्रा (Mahindra) ने टाटा को पछाड़कर फिर नंबर-2 की पोजिशन पर कब्जा कर लिया। महिंद्रा ने धमाकेदार रिकवरी दिखाते हुए टाटा से अपनी पोजिशन छीन ली। इसकी सेल्स 53,997 यूनिट तक पहुंच गई। वहीं, पिछले साल की बिक्री 44,588 यूनिट रही। इसका मार्केट शेयर 13.70% तक पहुंच गया। वहीं, थार, स्कॉर्पियो-N, XUV700 और XUV3XO की भारी डिमांड ने कंपनी को बूस्ट दिया।

टाटा ने नंबर-3 पर किया कब्जा

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने दमदार ग्रोथ हासिल करते हुए 52,044 यूनिट की सेल हासिल की। वहीं, पिछले साल 42,386 यूनिट की सेल हासिल की। टाटा की नई सिएरा (Sierra) आने वाले महीनों में गेमचेंजर साबित हो सकती है।

वेन्यू की बिक्री से बढ़ी हुंडई की सेल

हुंडई (Hyundai) की वेन्यू (Venue) की बंपर बुकिंग्स से सेल्स में बढ़ोतरी हुई। पिछले महीने इसकी बिक्री 49,567 यूनिट तक पहुंच गई। पिछले साल इस टाइम पीरियड में इसकी 45,194 यूनिट सेल हुई थी। इसका मार्केट शेयर 12.58% तक पहुंच गया।

टोयोटा, किआ, स्कोडा, होंडा की बिक्री

टोयोटा (Toyota), किआ (Kia), स्कोडा (Skoda), होंडा (Honda) ने दमदार रफ्तार दिखाई। टोयोटा (Toyota Kirloskar) ने 22,320 यूनिट की सेल हासिल की। वहीं, किआ (Kia) ने 23,805 यूनिट की सेल हासिल की। पिछले साल की तुलना में स्कोडा ने भारी बढ़त बनाई और 9,316 यूनिट (5,993 से तेज उछाल) की सेल हासिल की। इसके अलावा होंडा (Honda) की बिक्री 5,264 यूनिट (YoY) रही।

MG की बिक्री में गिरावट

MG की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। इसकी सेल्स 4,400 यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल 5,235 थी। इसका मार्केट शेयर 1.12% रहा, लेकिन MG मजेस्टर (Majestor) और हेक्टर (Hector) फेसलिफ्ट जैसे नए लॉन्च भारी बदलाव ला सकते हैं।

अन्य ब्रांड्स की बिक्री

रेनो (Renault) की बिक्री 3,397 यूनिट (YoY) रही। वहीं, निसान (Nissan) की बिक्री 1,938 यूनिट (YoY) तक पहुंच गई।