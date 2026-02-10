इस कंपनी की SUV पर टूटे लोग, फिर बन गई नंबर-1, हुंडई से आगे निकली टाटा-महिंद्रा

संक्षेप: जनवरी 2026 में सभी सेगमेंट मिलाकर कुल 27,22,558 वाहनों की रिटेल बिक्री हुई, जो कि पिछले साल के मुकाबले 17.61% ज्यादा है। जहां कारों की बिक्री बढ़ी, वहीं टू-व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल, 3-व्हीलर और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नए साल की शुरुआत भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव रही है। जनवरी 2026 में कार रिटेल सेल्स (डीलर से ग्राहक तक) में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। FADA (Federation of Automobile Dealers Associations) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 7.22% की सालाना (YoY) ग्रोथ दर्ज की गई है। जनवरी 2026 में सभी सेगमेंट मिलाकर कुल 27,22,558 वाहनों की रिटेल बिक्री हुई, जो कि पिछले साल के मुकाबले 17.61% ज्यादा है। जहां कारों की बिक्री बढ़ी, वहीं टू-व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, थ्री-व्हीलर और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

जनवरी 2026 में कारों की बिक्री

जनवरी 2026 में 5,13,475 यूनिट बिकीं। वहीं, जनवरी 2025 में 4,78,915 यूनिट सेल हुई, जो 7.22% की YoY ग्रोथ है। दिसंबर 2025 के मुकाबले यह 35.29% की बड़ी उछाल है। नए मॉडल लॉन्च, साल की शुरुआत में बेहतर कस्टमर सेंटिमेंट और कंपनियों द्वारा दिए गए आकर्षक डिस्काउंट व स्कीम्स ने इस ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है।

ग्रामीण और शहरी इलाकों में शानदार डिमांड

जनवरी 2026 में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री 40.8% तक बढ़ी और शहरी इलाकों में बिक्री 59.2% YoY की तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। इसके अलावा अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक YTD (Year-to-Date) कार बिक्री 38.45 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10.24% ज्यादा है।

फ्यूल टाइप के हिसाब से बिक्री

जनवरी 2026 में कारों के पावरट्रेन की बात करें तो ये पेट्रोल/एथेनॉल के लिए 47.5%, CNG/LPG - 22.9%, डीजल - 17.1% और हाइब्रिड के लिए 8.9% रहा। वहीं, ईवी की डिमांड 3.6% रही। CNG और हाइब्रिड कारों की बढ़ती हिस्सेदारी साफ दिखाती है कि ग्राहक अब कम खर्च और ज्यादा माइलेज वाले विकल्पों की ओर झुक रहे हैं, जबकि EV सेगमेंट धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है।

कंपनी-वाइज कार सेल्स में मारुति सबसे आगे

क्रम कार ब्रांड Jan-26 बिक्री Jan-25 बिक्री अंतर (यूनिट) YoY ग्रोथ (%) मार्केट शेयर (%) 1 मारुति 2,16,043 2,14,494 1,549 0.72% 42.07 2 हुंडई 65,914 61,497 4,417 7.18% 12.84 3 टाटा 63,558 54,885 8,673 15.80% 12.38 4 महिंद्रा 63,366 54,916 8,450 15.39% 12.34 5 टोयोटा 35,053 30,900 4,153 13.44% 6.83 6 किआ 29,954 22,909 7,045 30.75% 5.83 7 स्कोडा-फॉक्सवैगन 9,794 9,562 232 2.43% 1.91 8 JSW MG 5,926 6,762 -836 -12.36% 1.15 9 होंडा 5,848 7,968 -2,120 -26.61% 1.14 10 रेनो 4,839 3,966 873 22.01% 0.94 11 निसान 2,387 2,602 -215 -8.26% 0.46 12 BMW 1,962 1,828 134 7.33% 0.38 13 मर्सिडीज 1,806 1,862 -56 -3.01% 0.35 14 जीप / सिट्रोएन 1,532 1,170 362 30.94% 0.30 15 फोर्स मोटर्स 1,152 643 509 79.16% 0.22 16 विनफास्ट 435 0 435 — 0.08 17 JLR 442 512 -70 -13.67% 0.09 18 BYD 231 338 -107 -31.66% 0.04 19 अन्य 3,233 2,101 1,132 53.88% 0.63 कुल 5,13,475 4,78,915 34,560 7.22% 100.00