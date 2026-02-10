Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Car Retail Sales Jan 2026 Maruti, Hyundai, Tata, Mahindra, Toyota, Kia, Skoda VW, BMW, Mercedes, check details
इस कंपनी की SUV पर टूटे लोग, फिर बन गई नंबर-1, हुंडई से आगे निकली टाटा-महिंद्रा

इस कंपनी की SUV पर टूटे लोग, फिर बन गई नंबर-1, हुंडई से आगे निकली टाटा-महिंद्रा

संक्षेप:

जनवरी 2026 में सभी सेगमेंट मिलाकर कुल 27,22,558 वाहनों की रिटेल बिक्री हुई, जो कि पिछले साल के मुकाबले 17.61% ज्यादा है। जहां कारों की बिक्री बढ़ी, वहीं टू-व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल, 3-व्हीलर और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Feb 10, 2026 01:37 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

नए साल की शुरुआत भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव रही है। जनवरी 2026 में कार रिटेल सेल्स (डीलर से ग्राहक तक) में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। FADA (Federation of Automobile Dealers Associations) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 7.22% की सालाना (YoY) ग्रोथ दर्ज की गई है। जनवरी 2026 में सभी सेगमेंट मिलाकर कुल 27,22,558 वाहनों की रिटेल बिक्री हुई, जो कि पिछले साल के मुकाबले 17.61% ज्यादा है। जहां कारों की बिक्री बढ़ी, वहीं टू-व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, थ्री-व्हीलर और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की इस कार को जनवरी में करीब 17000 लोगों ने खरीदा, अब ₹30000 का डिस्काउंट

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

₹ 39.99 - 45.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

₹ 10.66 - 18.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Slavia

Skoda Slavia

₹ 10 - 17.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kylaq

Skoda Kylaq

₹ 7.59 - 12.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda New Superb

Skoda New Superb

₹ 55 - 60 लाख

मुझे सूचित करें
Skoda Octavia RS

Skoda Octavia RS

₹ 49.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

जनवरी 2026 में कारों की बिक्री

जनवरी 2026 में 5,13,475 यूनिट बिकीं। वहीं, जनवरी 2025 में 4,78,915 यूनिट सेल हुई, जो 7.22% की YoY ग्रोथ है। दिसंबर 2025 के मुकाबले यह 35.29% की बड़ी उछाल है। नए मॉडल लॉन्च, साल की शुरुआत में बेहतर कस्टमर सेंटिमेंट और कंपनियों द्वारा दिए गए आकर्षक डिस्काउंट व स्कीम्स ने इस ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है।

ग्रामीण और शहरी इलाकों में शानदार डिमांड

जनवरी 2026 में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री 40.8% तक बढ़ी और शहरी इलाकों में बिक्री 59.2% YoY की तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। इसके अलावा अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक YTD (Year-to-Date) कार बिक्री 38.45 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10.24% ज्यादा है।

फ्यूल टाइप के हिसाब से बिक्री

जनवरी 2026 में कारों के पावरट्रेन की बात करें तो ये पेट्रोल/एथेनॉल के लिए 47.5%, CNG/LPG - 22.9%, डीजल - 17.1% और हाइब्रिड के लिए 8.9% रहा। वहीं, ईवी की डिमांड 3.6% रही। CNG और हाइब्रिड कारों की बढ़ती हिस्सेदारी साफ दिखाती है कि ग्राहक अब कम खर्च और ज्यादा माइलेज वाले विकल्पों की ओर झुक रहे हैं, जबकि EV सेगमेंट धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है।

कंपनी-वाइज कार सेल्स में मारुति सबसे आगे

क्रमकार ब्रांडJan-26 बिक्रीJan-25 बिक्रीअंतर (यूनिट)YoY ग्रोथ (%)मार्केट शेयर (%)
1मारुति2,16,0432,14,4941,5490.72%42.07
2हुंडई65,91461,4974,4177.18%12.84
3टाटा63,55854,8858,67315.80%12.38
4महिंद्रा63,36654,9168,45015.39%12.34
5टोयोटा35,05330,9004,15313.44%6.83
6किआ29,95422,9097,04530.75%5.83
7स्कोडा-फॉक्सवैगन9,7949,5622322.43%1.91
8JSW MG5,9266,762-836-12.36%1.15
9होंडा5,8487,968-2,120-26.61%1.14
10रेनो4,8393,96687322.01%0.94
11निसान2,3872,602-215-8.26%0.46
12BMW1,9621,8281347.33%0.38
13मर्सिडीज1,8061,862-56-3.01%0.35
14जीप / सिट्रोएन1,5321,17036230.94%0.30
15फोर्स मोटर्स1,15264350979.16%0.22
16विनफास्ट43504350.08
17JLR442512-70-13.67%0.09
18BYD231338-107-31.66%0.04
19अन्य3,2332,1011,13253.88%0.63
कुल5,13,4754,78,91534,5607.22%100.00

जनवरी 2026 के रिटेल सेल्स आंकड़े यह साफ बताते हैं कि SUV और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट भारतीय बाजार की रीढ़ बन चुका है। बेहतर ऑफर्स, नए लॉन्च और पॉजिटिव कस्टमर सेंटिमेंट की बदौलत आने वाले महीनों में कार बाजार और भी रफ्तार पकड़ सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Hyundai अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।