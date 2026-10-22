नवरात्रि में 21.9% घटा कारों का रजिस्ट्रेशन, सभी व्हीकल कैटेगरी में सबसे बड़ी गिरावट

नवरात्रि के दौरान कार कंपनियों ने अच्छी डिलीवरी की बात कही है, लेकिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन घटा है। 11 से 20 अक्टूबर के बीच पैसेंजर व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन 21.9% घटकर 1.83 लाख यूनिट हो गया।

नवरात्रि के दौरान कार कंपनियों ने अच्छी डिलीवरी की बात कही है, लेकिन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के आंकड़े अलग कहानी बता रहे हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 11 से 20 अक्टूबर के बीच पैसेंजर व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन 21.9% घटकर 1.83 लाख यूनिट हो गया। सभी व्हीकल कैटेगरी में यह सबसे बड़ी गिरावट है।

पिछले साल का रिकॉर्ड बना गिरावट की बड़ी वजह इस गिरावट की एक बड़ी वजह पिछले साल का ज्यादा बेस माना जा रहा है। पिछले साल नवरात्रि के दौरान जीएसटी 2.0 लागू हुआ था। इससे पहले आधे अगस्त से लेकर सितंबर के ज्यादातर समय गाड़ियों की सेल काफी धीमी रही थी। ऐसे में नवरात्रि के दौरान डिमांड तेजी से बढ़ी थी। इस साल श्राद्ध के दौरान भी गाड़ियों की खरीददारी जारी रही। FADA के अध्यक्ष साई गिरिधर के मुताबिक, इस बार रजिस्ट्रेशन में आई गिरावट को पूरी तरह से डिमांड में कमी नहीं माना जा सकता। पिछले साल नवरात्रि 11 दिनों की थी, लेकिन इस साल यह 10 दिनों की रही। साथ ही पिछले साल जीएसटी 2.0 लागू होने का भी सेल पर असर पड़ा था।

मारुति सुजुकी के पास रोज आ रहीं 12 हजार से ज्यादा बुकिंग देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया कि नवरात्रि के दौरान उसकी डिलीवरी पिछले साल के मुकाबले करीब 98% रही। कंपनी का कहना है कि अगर गाड़ियों की सप्लाइ बेहतर होती, तो सेल और ज्यादा हो सकती थी। मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सेल्स एंड मार्केटिंग) पार्थो बनर्जी के अनुसार कंपनी को हर दिन करीब 12,000 से 12,500 बुकिंग मिल रही हैं, लेकिन वह डेली सिर्फ 8,000 से 8,500 गाड़ियों की सप्लाई कर पा रही है। दशहरा के बाद कंपनी की पेंडिंग बुकिंग बढ़कर 2.7 लाख हो गई, जो अक्टूबर की शुरुआत में करीब 2 लाख थी।

टाटा और हुंडई की रजिस्ट्रेशन में गिरावट JATO Dynamics के आंकड़ों के मुताबिक टॉप कंपनियों की पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कारों का रजिस्ट्रेशन 5.2% घटकर 1.69 लाख यूनिट हो गया है। मारुति सुजुकी ने 74,387 कारें रजिस्टर कीं, जो पिछले साल के मुकाबले 0.1% ज्यादा हैं। वहीं, टाटा मोटर्स का रजिस्ट्रेशन 16.4% घटकर 24,843 यूनिट और हुंडई का 2.7% घटकर 19,706 यूनिट पर आ गया। किआ के रजिस्ट्रेशन में भी गिरावट देखी गई। यह 9.3% कम होकर 9,731 यूनिट पर पहुंच गया। दूसरी ओर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 6.6% की बढ़त के साथ 20,681 यूनिट दर्ज कीं। इलेक्ट्रिक कारों की रजिस्ट्रेशन भी 5.1% घटकर 11,478 यूनिट रही।

कंपनियों को धनतेरस और दिवाली से उम्मीद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने बताया कि नवरात्रि के दौरान उसने 50,000 से ज्यादा गाड़ियों की डिलीवरी की, जिनमें अकेले दशहरा के दिन 10,000 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थीं। वहीं, हुंडई मोटर इंडिया के मुताबिक श्राद्ध और नवरात्रि के दौरान उसकी रजिस्ट्रेशन 30% बढ़कर करीब 41,000 यूनिट हो गई। कंपनी को उम्मीद है कि धनतेरस और दिवाली पर भी बुकिंग की रफ्तार बनी रहेगी। हालांकि, डीलर्स का मानना है कि सेल की सही डीटेल कुछ दिन बाद सामने आएगी। इसकी वजह यह है कि वाहन पोर्टल पर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड होने में कुछ समय का अंतर हो सकता है।