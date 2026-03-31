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बदल रहे नियम... कल से इन चीजों में ज्यादा रुपए होंगे खर्च, आज ही निपटा लें कार से जुड़ा ये जरूरी काम

Mar 31, 2026 08:18 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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फाइनेंशियल ईयर 2026 का आज आखिरी दिन है। 31 मार्च, 2026 के साथ ये FY खत्म हो जाएगा। वहीं, 1 अप्रैल से देश के अंदर कई नए नियम लागू होंगे। वहीं, कई नियमों में बदलाव भी किए जाएंगे। इन नियमों का असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ गाड़ी चलाने वाले लोगों की जेब पर भी देखने को मिलेगा।

बदल रहे नियम... कल से इन चीजों में ज्यादा रुपए होंगे खर्च, आज ही निपटा लें कार से जुड़ा ये जरूरी काम

फाइनेंशियल ईयर 2026 का आज आखिरी दिन है। 31 मार्च, 2026 के साथ ये FY खत्म हो जाएगा। वहीं, 1 अप्रैल से देश के अंदर कई नए नियम लागू होंगे। वहीं, कई नियमों में बदलाव भी किए जाएंगे। इन नियमों का असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ गाड़ी चलाने वाले लोगों की जेब पर भी देखने को मिलेगा। दरअसल, नए फाइनेंशियल ईयर 2027 से फास्टैग (Fastag) और पेट्रोल से जुड़े नए नियम लागू होंगे। वहीं, कई कंपनियों की कारों को खरीदना भी महंगा हो जाएगा। इस लिस्ट में टाटा मोटर्स, होंडा कार्स इंडिया, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी और BMW जैसे ऑटोमेकर के नाम हैं। वहीं, इसमें नए नाम भी जड़ सकते हैं। तो चलिए इन सभी बदलावों के बारे में एक-एक करके डिटेल से जानते हैं।

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Fastag एनुअल पास हो जाएगा महंगा

नेशनल हाईवे के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag एनुअल पास शुरू किया था। अब NHAI ने 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए इस पास की कीमत बढ़ाकर 3,075 रुपए करने का फैसला किया है। यह बदलाव 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। अभी इस पास की कीमत 3,000 रुपए है। बता दें कि इसे 6 महीने के अंदर 50 लाख से ज्यादा यूजर्स ने एक्टिव कराया। इस दौरान 26.55 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। NHAI ने बताया था कि नेशनल हाईवे (NH) नेटवर्क पर होने वाले कुल कार ट्रांजैक्शन में से लगभग 28% अब FASTag एनुअल पास के जरिए किए जा रहे हैं, जो नेशनल हाईवे यूजर्स के बीच FASTag एनुअल पास की बढ़ती पसंद को दिखाता है।

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यह नई कीमत 'राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008' में बताए गए टोल रिवीजन मैकेनिज्म के अनुसार तय की गई है। यही नियम राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क को नियंत्रित करता है। FASTag एनुअल पास नॉन-कमर्शियल व्हीकल के लिए है और इसका इस्तेमाल भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के नेटवर्क पर मौजूद लगभग 1150 टोल प्लाजा पर किया जा सकता है। व्हीकल में एक वैलिड FASTag लगा होना जरूरी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 56 लाख से ज्यादा वाहन चालक पहले ही इस एनुअल पास प्रोग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। FASTag एनुअल पास के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें।

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देश में E20 पेट्रोल ही मिलेगा

1 अप्रैल से कम से कम 95 RON (रिसर्च ऑक्टेन नंबर) ऑक्टेन रेटिंग वाले पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी जाएगी। यह नियम 20% इथेनॉल मिश्रण (E20) वाले पेट्रोल को पूरे देश में लागू किए जाने के ठीक एक साल बाद प्रभावी होगा। खास बात यह है कि इथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग काफी ज्यादा, लगभग 108 RON होती है। जब इसे पेट्रोल के साथ 20% तक मिलाया जाता है, तो यह फ्यूल के कुल ऑक्टेन स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। तेल कंपनियों के अनुसार, 20% इथेनॉल मिश्रण ऑक्टेन रेटिंग को लगभग 6 RON तक बढ़ा देता है। इसलिए, अगर सामान्य पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग पहले लगभग 91-92 RON थी, तो अब E20 ईंधन की रेटिंग 97-98 RON के करीब होनी चाहिए।

सरकार सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए पहले ही ऑफिशियली निर्देश जारी कर चुकी है, जिसमें वे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 अप्रैल, 2026 से सिर्फ 20% इथेनॉल कंटेंट और कम से कम 95 RON वैल्यू वाला ब्लेंडेड पेट्रोल ही बेचेंगे। E20 पेट्रोल देश में गेम चेंजर साबित हो रहा है। ये सरकार के ऑप्शन फ्यूल के सपने को भी तेजी साकार कर रहा है। सरकार अब E20 से E30 पर जाने वाली है। वहीं, आने वाले दिनों में ये E50 तक होना है। वैसे, E20 पेट्रोल की खास बात ये है कि कार्बन उत्सर्जन कम करता है। साथ ही, आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए यहां क्लिक करें।

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कार खरीदना भी हो जाएगा महंगा
1 अप्रैल से ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े फेरबदल होने वाले हैं। दरअसल, कई कार कंपनियां अप्रैल से अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने वाली हैं। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में कीमतों में बढ़ोतरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आम बात हो चुकी है। इसकी प्रमुख वजह इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी, महंगाई का दबाव और ऑपरेशनल खर्चों में होने वाले बदलाव होते हैं। अभी तक इस लिस्ट में टाटा मोटर्स, होंडा कार्स इंडिया, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी और BMW जैसे ऑटोमेकर के नाम शामिल हो चुके हैं। टाटा मोटर्स का कार 0.5%, मर्सिडीज-बेंज की कार 2%, ऑडी भी कार 2%, BMW की कार 2% तक महंगी हो जाएंगी। ऐसे में आप भी इन कंपनियों की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको नई कीमतों के बारे में जान लेना चाहिए। कीमतों के बारे में जानने यहां क्लिक करें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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