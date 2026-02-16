Hindustan Hindi News
रोड पर कार पार्क करना पड़ेगा महंगा, 3 हजार रुपये का खर्च, बाइक के लिए लगेंगे 1500 रुपये

Feb 16, 2026 01:22 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
सड़क पर कार या बाइक को पार्क करना महंगा होने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार रोड पर कार पार्क करने के लिए 3 हजार रुपये और मोटरसाइकिल के लिए 1500 रुपये देने होंगे। नया नियम बेंगलुरु के में जल्द लागू होने वाला है।

रोड पर कार या बाइक को पार्क करना महंगा होने वाला है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार नया नियम बेंगलुरु में जल्द लागू होगा। रिपोर्ट की मानें, तो कार पार्किंग के लिए प्रति घंटे 30 रुपये और बाइक को पार्क करने के लिए हर घंटे 15 रुपये देने होंगे। डेली पास की बात करें, तो कार के लिए यह 150 रुपये और बाइक के लिए 75 रुपये का है। वहीं, मंथली पास की जहां तक बात है, तो रोड पर कार पार्क करने के लिए हर महीने 3 हजार रुपये और मोटरसाइकिल के लिए 1500 रुपये देने होंगे।

इन सड़कों से शुरुआत

इसकी शुरुआत सीबीडी, हेब्बल और येलाहांका में चुनिंदा सड़कों पर होने की उम्मीद है और फिर इसका विस्तार किया जाएगा। रिपोर्ट्स से अंदाजा लगाया जा रहा है कि नॉर्थ बेंगलुरु में अडिशनल रोड्स को भी इसी मॉडल के लिए चुना जा रहा है। यह अब किसी एक बिजनेस एरिया तक सीमित एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है।

डिस्काउंट के कम नहीं 3 हजार वाला पास

कई सालों से कम्यूटर्स और रेसिडेंट्स सड़क किनारे पार्किंग को फ्री या लगभग लगभग पार्किंग मानते थे। यह प्रस्ताव इस सोच को खत्म करता है। अगर कोई कार 22 वर्किंग दिनों में लगभग आठ घंटे डेली खड़ी रहती है, तो हर घंटे के हिसाब से मंथली खर्च 5280 रुपये आता है। इसके मुकाबले 3 हजार रुपये का पास रेग्युलर यूजर्स के लिए किसी डिस्काउंट के कम नहीं। हालांति, यह एक मंथली खर्च है, जिसकी चिंता लोगों को पहले नहीं थी।

टू-वीलर्स के लिए यही आठ घंटे 22 दिनों तक हर घंटे के हिसाब से 2640 रुपये का पड़ता है, जबकि मंथली पास की कीमत 1500 रुपये ही है। पास रेग्युलर यूजर्स के लिए सस्ता है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब पूरे दिन की सड़क पार्किंग की कीमत तय हो गई है।

1 हजार रुपये तक का फाइन

प्राइसिंग से पेनाल्टी कंपैरिजन भी बदलेगा। कई ग्राउंड-एनफोर्समेंट मामलों में, नो-पार्किंग उल्लंघन पर लगभग 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि नोटिफाइड गलत पार्किंग जुर्माने की अनुसूची में स्पेसिफिक ऑफेंस कैटिगरी में 1 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित है। एक बार जब लीगल पार्किंग का मंथली कॉस्ट तय हो जाएगा, तो गलत पार्किंग करने वाले लोग पास की लागत के मुकाबले अनिश्चित चालान के खतरे से इसकी तुलना करने लगेंगे।

(Photo: The Hindu)

