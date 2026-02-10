Hindustan Hindi News
चप्पल पहनकर कार चलाने पर आपका कट जाएगा चालान, ट्रैफिक पुलिस ने बताई वजह और नियम

चप्पल पहनकर कार चलाने पर आपका कट जाएगा चालान, ट्रैफिक पुलिस ने बताई वजह और नियम

संक्षेप:

कार ड्राइविंग से जुड़े कई ऐसे नियम हैं जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते हैं। वहीं, कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जिन्हें लेकर अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन बना रहता है। कई ट्रैफिक पुलिसवाले इन नियमों के सही होने का दावा भी करते हैं। ऐसे ही एक नियम चप्पल पहनकर कार चलाने को लेकर है।

Feb 10, 2026 02:28 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
कार ड्राइविंग से जुड़े कई ऐसे नियम हैं जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते हैं। वहीं, कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जिन्हें लेकर अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन बना रहता है। कई ट्रैफिक पुलिसवाले इन नियमों के सही होने का दावा भी करते हैं। ऐसे ही एक नियम चप्पल पहनकर कार चलाने को लेकर है। दरअसल, चप्पल पहनकर कार चलाना सही है या नहीं, इस पर अलग-अलग राय हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी विवेकानंद तिवारी का कहना है कि जो चप्पल पहनकर गाड़ी चलाते हैं उनका पुलिस चालान कर सकती है। चलिए इस बारे में डिटेल से जानते हैं।

दरअसल, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो में बताया कि चप्पल पहनकर कार चलाने वालों का पुलिस चालान कर देती है। इसकी वजह ये है कि चप्पल में पसीना आने से पैरों में चिकनाहट आ जाती है जिसके पैर फिसलने लगता है। ऐसे में कई बार जब ब्रेक मारने की जरूरत पड़ती है तब गलती से एक्सीलेटर दब जाता है। कई बार एक्सीलेटर पर पैर पहले से होता है तब सही टाइम पर ब्रेक नहीं लग पाता। ऐसी दोनों स्थिति में दुर्घटना होने की चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए शूज पहनकर ही हमेशा गाड़ी चालाना चाहिए।

वैसे, नियम के मुताबिक, चप्पल पहनकर कार चलाने पर चालान नहीं काटा जाता है। यानी, आप जूते पहनकर कार चलाएं या फिर चप्पल पहनकर, इसके लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। सितंबर 2019 को सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय ने इस बारे में ट्वीट करके साफ किया था कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर चालान नहीं कटता है। हालांकि, शूज पहनकर गाड़ी चालाना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है।

