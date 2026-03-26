पुरानी लगने लगे अपनी कार, तो इस प्रोसेस से चेंज करवाएं उसका कलर; पुलिसवाले भी नहीं काट पाएंगे चालान

Mar 26, 2026 06:13 pm IST

कार का कलर बदलने का लीगल तरीका होता है। जिससे आप फ्यूचर में कभी कार का कलर बदलने के चलते चालान का शिकार नहीं बनेंगे। साथ ही, आपकी कार को लेकर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। बस इसके लिए आपको कुछ लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होगा।

ऐसे कई लोग होते हैं जो अपनी पहली कार को पसंद करते वक्त उसका कलर सबसे पहले पसंद करते हैं। हालांकि, नई कार का नया कलर समय के साथ पुराना और बोरिंग हो जाता है। ऐसे में यदि आपके पास भी सालों से कोई कार है और आप उसे देखते-देखते बोर हो गए हैं। यानी उसकी कलर अब आपको पसंद नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में कार ओनर उसे बेचकर नई कार प्लान कर लेता है। हालांकि, वो चाहे तो उसी कार के कलर को चेंज करा सकते हैं। कार का कलर बदलने का लीगल तरीका होता है। जिससे आप फ्यूचर में कभी कार का कलर बदलने के चलते चालान का शिकार नहीं बनेंगे। साथ ही, आपकी कार को लेकर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। बस इसके लिए आपको कुछ लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होगा।

RTO से अनिवार्य अप्रूवल प्राप्त करें

आप अपने स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जाएं और फॉर्म NAMV (मोटर वाहनों में परिवर्तन हेतु सूचना) भरें। इसमें आपकी कार का मॉडल और मनचाहा नया कलर जैसी जानकारी शामिल होती हैं।

जरूरी डॉक्युमेंट जमा करें और कलर बदलें

फॉर्म NAMV के साथ, अपनी कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUS, बीमा कागजात और पहचान प्रमाण RTO में जमा करें। अपनी कार को किसी प्रोफेशनल वर्कशॉप से ​​कलर चेंज करपाएं, ताकि उसकी स्वीकृति मिल जाए। सुनिश्चित करें कि अंतिम रंग RTO द्वारा स्वीकृत रंग से मेल खाता हो। दोबारा कलर बदलवाने के बाद, वाहन निरीक्षण के लिए RTO जाएं। स्वीकृति मिलने पर, RTO आपकी आरसी पर रंग संबंधी विवरण अपडेट कर देगा।

इन बातों का भी ध्यान रखें नया कलर सरकारी या आपातकालीन वाहनों, जैसे पुलिस कार या एम्बुलेंस, से मिलता-जुलता नहीं होना चाहिए। RTO की मंजूरी के बिना अपनी कार का रंग बदलने पर जुर्माना लग सकता है या वाहन जब्त भी किया जा सकता है। वाहन के पुनर्विक्रय मूल्य को बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रीस्प्रेइंग या विनाइल रैपिंग का चयन करें। पुनर्विक्रय या बीमा दावों के लिए अपडेटेज RC अनिवार्य है।