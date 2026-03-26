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पुरानी लगने लगे अपनी कार, तो इस प्रोसेस से चेंज करवाएं उसका कलर; पुलिसवाले भी नहीं काट पाएंगे चालान

Mar 26, 2026 06:13 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कार का कलर बदलने का लीगल तरीका होता है। जिससे आप फ्यूचर में कभी कार का कलर बदलने के चलते चालान का शिकार नहीं बनेंगे। साथ ही, आपकी कार को लेकर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। बस इसके लिए आपको कुछ लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होगा।

पुरानी लगने लगे अपनी कार, तो इस प्रोसेस से चेंज करवाएं उसका कलर; पुलिसवाले भी नहीं काट पाएंगे चालान

ऐसे कई लोग होते हैं जो अपनी पहली कार को पसंद करते वक्त उसका कलर सबसे पहले पसंद करते हैं। हालांकि, नई कार का नया कलर समय के साथ पुराना और बोरिंग हो जाता है। ऐसे में यदि आपके पास भी सालों से कोई कार है और आप उसे देखते-देखते बोर हो गए हैं। यानी उसकी कलर अब आपको पसंद नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में कार ओनर उसे बेचकर नई कार प्लान कर लेता है। हालांकि, वो चाहे तो उसी कार के कलर को चेंज करा सकते हैं। कार का कलर बदलने का लीगल तरीका होता है। जिससे आप फ्यूचर में कभी कार का कलर बदलने के चलते चालान का शिकार नहीं बनेंगे। साथ ही, आपकी कार को लेकर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। बस इसके लिए आपको कुछ लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होगा।

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आप अपने स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जाएं और फॉर्म NAMV (मोटर वाहनों में परिवर्तन हेतु सूचना) भरें। इसमें आपकी कार का मॉडल और मनचाहा नया कलर जैसी जानकारी शामिल होती हैं।

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जरूरी डॉक्युमेंट जमा करें और कलर बदलें
फॉर्म NAMV के साथ, अपनी कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUS, बीमा कागजात और पहचान प्रमाण RTO में जमा करें। अपनी कार को किसी प्रोफेशनल वर्कशॉप से ​​कलर चेंज करपाएं, ताकि उसकी स्वीकृति मिल जाए। सुनिश्चित करें कि अंतिम रंग RTO द्वारा स्वीकृत रंग से मेल खाता हो। दोबारा कलर बदलवाने के बाद, वाहन निरीक्षण के लिए RTO जाएं। स्वीकृति मिलने पर, RTO आपकी आरसी पर रंग संबंधी विवरण अपडेट कर देगा।

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इन बातों का भी ध्यान रखें

नया कलर सरकारी या आपातकालीन वाहनों, जैसे पुलिस कार या एम्बुलेंस, से मिलता-जुलता नहीं होना चाहिए। RTO की मंजूरी के बिना अपनी कार का रंग बदलने पर जुर्माना लग सकता है या वाहन जब्त भी किया जा सकता है। वाहन के पुनर्विक्रय मूल्य को बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रीस्प्रेइंग या विनाइल रैपिंग का चयन करें। पुनर्विक्रय या बीमा दावों के लिए अपडेटेज RC अनिवार्य है।

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अपनी कार का कलर बदलने और अपडेट करने के बाद, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें। अपनी कार बीमा पॉलिसी को अपडेट न करने पर दावा अस्वीकार या पॉलिसी रद्द हो सकती है। ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां व्यापक और दीर्घकालिक दोनों तरह के लिए इस अपडेट की डिमांड करती हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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