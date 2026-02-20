Hindustan Hindi News
होली का रंग हो या पुराना दाग, शैम्पू में 2 चीज मिलाकर धोएं गाड़ी; नई जैसी चमकेगी! हमेशा काम आएंगे टिप्स

Feb 20, 2026 04:13 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
इस बार होली 4 मार्च को है। यानी अब इसमें 2 सप्ताह का वक्त बचा है। होला ऐसा त्यौहार है जो खेलने में तो बड़ा ही मजेदार है, लेकिन जब रंग छुटाने की बारी आती है तब हालत खराब हो जाती है। खासकर ये रंग आपके टू-व्हीलर या कार पर लग जाए तो टेंशन बढ़ जाती है।

होली का रंग हो या पुराना दाग, शैम्पू में 2 चीज मिलाकर धोएं गाड़ी; नई जैसी चमकेगी! हमेशा काम आएंगे टिप्स

इस बार होली 4 मार्च को है। यानी अब इसमें 2 सप्ताह का वक्त बचा है। होला ऐसा त्यौहार है जो खेलने में तो बड़ा ही मजेदार है, लेकिन जब रंग छुटाने की बारी आती है तब हालत खराब हो जाती है। खासकर ये रंग आपके टू-व्हीलर या कार पर लग जाए तो टेंशन बढ़ जाती है। होली के मौके पर कई बार पक्का रंग हमारी गाड़ी को भी लग जाता है। जो आसानी से नहीं निकलता, या यूं कहा जाए कि वो गाड़ी में दाग का काम करने लगता है। रंग के इस दाग को जब हम बार-बार रगड़कर निकालते हैं तब ये गाड़ी के पेंट को भी डैमेज पहुंचा देता है। साथ ही, इस पर किसी कैमिकल का इस्तेमाल भी रंग निकालने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे में हम यहां गाड़ी की सफाई का ऐसा टिप्स बता रहे हैं।

साबुन की जगह शैम्पू का यूज करें
ज्यादातर लोग अपने व्हीकल की धुलाई शैम्पू या सर्फ का यूज करते हैं। शैम्पू से धुलाई में गाड़ी में थोड़ी सी शाइनिंग आती है, लेकिन जब उसे सर्फ से धोया जाता है तब पानी सूखने के कुछ देर बाद गाड़ी पर सर्फ के व्हाइट निशान नजर आने लगते हैं। यानी उस पर फिर से गीला कपड़ा मारना पड़ता है। हालांकि, इस तरह से भी गाड़ी में चमक नहीं आती है। हालांकि, शैम्पू के साथ दो चीजों को मिलाकर गाड़ी को चमकाया जा सकता है। ये 2 चीजें ज्यादातर लोगों के घरों में मौजूद होती है।

शैम्पू में ENO को मिलाकर लगाएं
गाड़ी धोने के लिए आपको पानी में शैम्पू के साथ ENO और कोलगेट भी मिलना चाहिए। इन तीनों को एक मग (प्लास्टिक के डिब्बे) में मिलाना है। इसके लिए मग में आधे से भी कम पानी से भर लें। उसके बाद इसमें सबसे पहले शैम्पू का एक पाउच डालकर किसी पुराने टूथब्रश की मदद से मिलाएं। अब ब्रश करने जितना टूथपेस्ट मिला लें। आखिर में इसमें ENO का आधा पैकेट मिलाएं। अब पूरे घोल को मिलाकर बाइक पर जहां भी दाग-धब्बे या किसी दूसरे तरह के निशान बने हैं वहां पर ब्रश की मदद से लगाएं और रगड़कर साफ करें।

ENO से गाड़ी का रंग फूल जाएगा
दरअसल, ENO एक एंटासिड है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और साइट्रिक एसिड मौजूद होता है। ये चीजों को फुलाने का काम करते हैं। ऐसे में जब इसे गाड़ी पर लगाया जाता है तो ये गाड़ी पर जमे मैल को फुला देता है। इतना ही नहीं, जब ये रंग पर लगाया जाता है तब रंग की पकड़ को ढीली करके फुला देता है। बाकी काम शैम्पू कर देता है। इस तरह गाड़ी से दाग हटाना आसान हो जाता है। आप इस घोल को ब्रश की मदद से पूरी गाड़ी पर लगा दें। बाद में पानी की मदद से इसे धो लें।

गाड़ी को चमकाने के लिए स्प्रे अपनाएं

कई बार गाड़ी के दाग धुलाई के बाद निकल जाते हैं, लेकिन व्हीकल में चमक नहीं आती। ऐसे में व्हीकल की चमक को बढ़ाने के लिए कुछ डिफरेंट टिप्स को ट्राई किया जा सकता है। दरअसल, ज्यादातर लोग अपने व्हीकल की धुलाई शैम्पू या सर्फ का यूज करते हैं। शैम्पू से धुलाई में गाड़ी में थोड़ी सी शाइनिंग आती है, लेकिन जब उसे सर्फ से धोया जाता है तब पानी सूखने के कुछ देर बाद गाड़ी पर सर्फ के व्हाइट निशान नजर आने लगते हैं। यानी उस पर फिर से गीला कपड़ा मारना पड़ता है, लेकिन गाड़ी में चमक नहीं आती है। ऐसे में चमक लाने के लिए आपको धुलाई के बाद शाइन स्प्रे या पॉलिश का यूज करना होगा।

कार, बाइक या स्कूटर को धोने से पहले एक कपड़े से हल्के हाथों से साफ करें। ऐसा करना से उन पर लगी धूल हट जाती है। इसके बाद ही पानी डालें। जब पूरी बाइक पर पानी अच्छी तरह लग जाए, तब एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेकर एक शैम्पू का पाउच घोल लें। अब इसे बाइक पर अच्छी तरह से लगाएं। इसके बाद, उसे पानी से साफ कर लें। अब कार, बाइक या स्कूटर का पानी सूखने का इंतजार करें। इसके बाद, इस पर शाइन स्प्रे या पॉलिश का यूज करें। इस तरह के स्प्रे 100 रुपए से मिलना शुरू हो जाते हैं। स्प्रे को लगाने के बाद उसे साफ-सूखे कपड़े से सभी जगह फैला लें। आपका बाइक, कार या स्कूटर चमकने लगेगा।

होली पर गाड़ी को बचाने के टिप्स

1. होली के मौके पर कार को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसे घर पर छोड़ दें। यह आपकी कार को सुरक्षित रखने का सबसे सरल और आसान तरीका है। आपके घर के बाहर जाना है तब कैब का इस्तेमाल कर सकते हैं।

2. होली के दिन कार को सेफ रखने के लिए उसे कवर करके रखें। यदि आपके पास कार के कवर नहीं तब उसके ऊपर बड़े साइज का कपड़ा भी डाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कवर वाटरप्रूफ होगा तो ज्यादा बेहतर होगा।

3. कार पर कलर लग जाए तो एक्सटीरियर को साफ किया जा सकता है, लेकिन इंटीरियर गंदा हो जाए तब उसे साफ करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सीट अपहोस्ट्री को बचाना सबसे जरूरी हो जाता है। साथ ही, कलर अंदर जाने से टचसक्रीन या दूसरे एलिमेंट को भी नकुसान हो सकता है।

4. कार में सफाई के हिसाब से एक कपड़ा जरूर रखें। हो सके तो टॉवल से कार की सभी सीटों को ढककर ही चलें। कार में एक टॉवल अलग से जरूर रखें, क्योंकि सफाई के लिए ये हमेशा काम आएगा।

5. होली से ठीक पहले कार की बॉडी वैक्स कोटिंग या टेफ्लॉन की लेयर लगा दें। वैक्स कोटिंग घर पर की जा सकती है। इस कोटिंग का फायदा ये होगा कि आपकी कार के ऊपर कोई भी कलर पकड़ मजबूत नहीं कर पाएगा।

