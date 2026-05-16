इन 7 बातों को फॉलो करते ही कार के AC से निकलेगी इतनी ठंडी हवा, थोड़ी देर में 'कश्मीर' बन जाएगी!

AC कई बार मेंटेनेंस की वजह से या फिर सही इस्तेमाल नहीं करने की वजह से कार को ठंडा नहीं करता। ऐसे में उसकी कूलिंग के साथ AC विंग्स और लाइन को साफ करना भी जरूरी हो जाता है। खासकर कार पुरानी तब इस तरह की प्रॉब्लम आम हो जाती है।

देश भर में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। कई शहरों में तापमान लगभग 50 डिग्री के पास पहुंच चुका है। घर के बाहर गर्म लू चल रही है। ऐसे में आप अपनी कार से ट्रैवल कर रहे हैं तब उसका एयर कंडीशनर (AC) सभी होना बहुत जरूरी है। हालांकि, AC कई बार मेंटेनेंस की वजह से या फिर सही इस्तेमाल नहीं करने की वजह से कार को ठंडा नहीं करता। ऐसे में उसकी कूलिंग के साथ AC विंग्स और लाइन को साफ करना भी जरूरी हो जाता है। खासकर कार पुरानी तब इस तरह की प्रॉब्लम आम हो जाती है। ऐसे में हम आपको कार AC को सही से इस्तेमाल करने टिप्स बता रहे हैं।

1. गर्म हवा बाहर निकालें

कार ऐसी जगह पर खड़ी है जहां उस पर ऊपर धूप आ रही है, तो वो अंदर से गर्म होने लगती है। ऐसे में कार को इस्तेमाल करने से पहले उसक अंदर का Temperature नॉर्मल करने जरूरी है। इसके लिए कार के सभी गेट को खोल दें। अब कार का फैन ऑन कर लें। इससे फैन से आ रही गर्म हवा भी निकल जाएगा। अब गेट बंद करें और फिर AC ऑन करें। इस बात का भी ध्यान रहे कि AC को ठंडी हवा देने में थोड़ा सा वक्त लगता है।

2. विंडो ग्लास थोड़ा सा ओपन रखें

गर्मी के दिनों में गाड़ी यदि धूप में खड़ी होती है तब उसके एक या दो विंडो ग्लास को करीब आधा इंच खोल देना चाहिए। यदि डोर पर रेन वाइजर लगे हुए हैं तब ग्लास खुले होने का पता भी नहीं चलेगा। इसका फायदा यह है कि कार के अंदर जो हीट बनेगी वो इन खुले हुए ग्लास से बाहर निकलेगी। एक तरह से ये ग्लास कार के लिए वेंटिलेशन का काम करेंगे। इससे कार के अंदर गर्मी ज्यादा नहीं होगी। सीट का टेमपरेचर भी नॉर्मल रहेगा।

3. फ्रेश एयर पॉइंट बंद करें

कार में एयर के लिए दो अलग-अलग पॉइंट होते हैं। जिसमें एक फ्रेश एयर और दूसरा कार के अंदर की एयर का होता है। गर्मी के मौसम में बाहर से हवा अंदर आने वाले पॉइंट को बंद कर देना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है कि अगर कार के अंदर AC चल रहा है तब बाहर वाले पॉइंट से फ्रेश एयर के साथ गर्म हवा भी आती है। जिससे कार के अंदर की कूलिंग कम हो जाती है। ऐसे में इस पॉइंट पर हमेशा नजर रखें।

4. मल्टी एयर सप्लाई वाले नॉब का यूज

कार के AC में मल्टी एयर ट्रांसफर नॉब होती है। यानी हवा सामने के साथ पैरों पर और चारों तरफ जाती है। उसका यूज करना चाहिए। इससे ठंडी हवा कार में चारों तरफ फैलती है और तेजी से ठंडी होती है। जब कार ठंडी हो जाए तब उसके किसी एक डायरेक्शन में फिक्स कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें की हर साल AC की कूलिंग 15% तक या उससे भी ज्यादा कम हो जाती है। ऐसे में हर 5 साल में AC की सर्विस जरूर कराएं।

5. AC पॉइंट को वैक्यूम करें

कार में AC के जितने भी पॉइंट हैं, उन्हें वैक्यूम की मदद से साफ करें। कई बार कार के पॉइंट पर डस्ट जमा होने लगती है। ये डस्ट अगर पाइप के अंदर पहुंच जाती है तो हवा आने वाले रास्ते को ब्लॉक कर देती है। ऐसे में AC से कम हवा आता है। इसलिए जब भी आप कार की सफाई करें उसके एयर कंडीशनर वाले पॉइंट पर वैक्यूम जरूर करें। पाइप जितने ज्यादा साफ रहेंगे हवा का फ्लो उतना बेहतर होगा।

6. सन वाइजर का यूज करें

गर्मी के मौसम में हमेशा सन वाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं। पहला कि जब सन वाइजर को सभी विंडो पर लगा दिया जाता है तब धूप कार के अंदर नहीं आती। जिससे गाड़ी अंदर से कम गर्म होती है। दूसरी ये, कि AC की क्षमता बढ़ जाती है। सन वाइजर को कार के बैक शीशे पर भी लगाना चाहिए। बाजार में ग्लास पर चिपकाने वाले सन वाइजर से लेकर डोर के साथ फिक्स होने वाले सन वाइजर भी आते हैं। आप पर्दे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।