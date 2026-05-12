नई Kia Seltos एक और तगड़ा वेरिएंट, इंजन में देखने को मिलेगा बड़ा अपडेट
किआ नई सेल्टॉस का हाइब्रिड वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। हाल में सेल्टॉस के एक फुली कैमोफ्लाज्ड वर्जन को टेस्टिंग के दौरान रोड्स पर देखा गया है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह सेल्टॉस का हाइब्रिड वर्जन है।
किआ अपने प्रोडक्ट लाइनअप को तेजी से एक्सपैंड कर रही है। हाल में किआ की नेक्स्ट जेनरेशन सॉनेट के स्पाई शॉट्स सामने आए हैं और अब नई किआ सेल्टॉस भी देखी गई है। कंपनी ने इसी साल अपने अपनी नेक्स्ट-जेनरेशन सेल्टॉस को लॉन्च किया था। अब कंपनी अपनी इसी नई सेल्टॉस का हाइब्रिड वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। हाल में सेल्टॉस के एक फुली कैमोफ्लाज्ड वर्जन को टेस्टिंग के दौरान रोड्स पर देखा गया है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह सेल्टॉस का हाइब्रिड वर्जन है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी लॉन्च डेट ज्यादा दूर नहीं है।
फेसलिफ्टेड मॉडल की तरह ही कनेक्टेड LED टेललाइट्स
अपकमिंग किआ सेल्टॉस हाइब्रिड के स्पाई फोटोज को Reddit पर शेयर किया गया है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार पहली तस्वीर में फुली कैमोफ्लाज्ड सेल्टॉस महाराष्ट्र के पुणे के पास एक नैशनल हाइवे पर चल रही थी। फोटो में आप देख सकते हैं कि इसमें फेसलिफ्टेड मॉडल की तरह ही कनेक्टेड LED टेललाइट्स लगी हैं।
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एक्सटीरियर में नहीं होगा कोई बड़ा बदलाव
इस एसयूवी के साइड प्रोफाइल को दिखाने वाली एक और तस्वीर भी शेयर की गई है। इसमें देखा जा सकता है कि इस एसयूवी में भी हाई-स्पेक वेरिएंट्स की तरह ही फ्लश-टाइप डोर हैंडल और बिल्कुल वैसे ही अलॉय वील लगे हैं। कुल मिलाकर, इसके एक्सटीरियर में कोई बड़ा बदलाव नहीं नजर आ रहा। इससे यह भी कहा जा रहा है कि मेन बदलाव एसयूवी के मेकैनिकल पार्ट में होगा।
मिल सकता है एटकिंसन-साइकिल मोटर इंजन
खबरों के मुताबिक, किआ न्यू जेनरेशन सेल्टोस को एक बिल्कुल नए 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (शायद एटकिंसन-साइकिल मोटर) के साथ लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक छोटी बैटरी पैक भी होगा। माना जा रहा है कि यह दमदार हाइब्रिड इंजन 155 बीएचपी की ताकत और 265 एनएम का टॉर्क जेनरेट करेगा। इससे यह लगभग मौजूदा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के बराबर पावरफुल हो जाएगा। टर्बो पेट्रोल इंजन 158 बीएचपी की ताकत और 253 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। किआ इंडिया के प्लान के अनुसार, शुरुआत में यह नया 1.5-लीटर दमदार हाइब्रिड इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो डीजल और ऊपर बताए गए टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगा।
आने वाले हैं दो नए टॉप-एंड ट्रिम्स
हाइब्रिड वर्जन के अलावा, किआ भारत में सेल्टोस के दो नए टॉप-एंड ट्रिम्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। पहला होगा GTX+ वेरिएंट, जिसे GT लाइन वर्जन में टॉप-एंड ट्रिम के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं, दूसरा वेरिएंट X-Line (O) होगा, जिसे X-Line+ भी कहा जा सकता है। GTX+ की तरह ही, X-Line (O) भी X-Line लाइनअप का टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट होगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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