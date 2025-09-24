ये बनी दुनिया की सबसे तेज कार, तोड़े सारे रिकॉर्ड और छू ली 496.22 kmph की रफ्तार; इसके आगे सब नतमस्तक

पहले जहां बुगाटी (Bugatti) और रिमैक (Rimac) जैसी यूरोपियन कंपनियां रफ्तार की रानी थीं, वहीं अब BYD जैसी चाइनीज कंपनी दुनिया की सबसे तेज कार बना चुकी है। जी हां, BYD YangWang U9 Extreme ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर ये ताज अपने नाम कर लिया है।

ऑटोमोबाइल इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है। चीनी ऑटो कंपनी BYD (Build Your Dreams) की YangWang U9 Extreme ने वह कर दिखाया, जो अब तक दुनिया की सबसे बड़ी सुपरकार कंपनियां ही कर पाई थीं। हाल ही में जर्मनी के ATP हाई-स्पीड ओवल ट्रैक पर इस इलेक्ट्रिक हाइपरकार ने 308.4 mph (496.22 kmph) की रफ्तार छू ली। इस कार ने 2019 में बनी बुगाटी चिरॉन सुपर स्पोर्ट (Bugatti Chiron Super Sport 300+) का 304.7mph का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह पहली प्रोडक्शन EV बनी, जिसने 300 mph का आंकड़ा पार किया।

नूरबुर्गरिंग पर भी रिकॉर्ड

सिर्फ टॉप स्पीड ही नहीं, बल्कि YangWang U9 Extreme ने मशहूर Nürburgring ट्रैक पर भी धमाल मचा दिया। इसने 7 मिनट से कम समय में लैप पूरा कर Xiaomi SU7 Ultra को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया।

पावर और टेक्नोलॉजी

इसमें 1,200 वोल्ट का क्वॉड-मोटर सेटअप सिस्टम मिलता है, जिसका पावर आउटपुट 2,977 hp (2,220 kW) का है। इसमें LFP (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बैटरी पैक दिया गया है। इसका डिस्चार्ज रेट 30C है। ये महज कुछ ही सेकेंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इसके टॉर्क वेक्टरिंग की बात करें तो इसमें मिलने वाला हर मोटर 100 बार/सेकंड पावर एडजस्टमेंट के लिए बना है। इसमें एडॉप्टिव सस्पेंशन मिलता है। ये कार उछलकर स्पीड ब्रेकर भी पार कर सकती है।

ब्रेकिंग और टायर्स

इतनी रफ्तार को कंट्रोल करना आसान नहीं। इसलिए इसमें कार्बन-सिरेमिक डिस्क्स, टाइटेनियम कैलिपर्स और खासतौर पर डेवलप किए गए GitiSport e-GTR2 Pro टायर्स लगे हैं, जो 310 mph तक स्पीड झेल सकते हैं।



सिर्फ 30 यूनिट्स बिकेंगी

यह सुपर-रेयर कार सिर्फ 30 यूनिट्स में बनाई जाएगी, यानी इसे खरीद पाना किसी लॉटरी जीतने जैसा होगा।