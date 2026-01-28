इस कंपनी के सैकड़ों इलेक्ट्रिक कारों के मॉडल पेंडिंग, अब प्लांट लगाने पर विचार! टेस्ला को दे रही चुनौती

संक्षेप: चीनी कंपनी BYD भारतीय बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देश के लग्जरी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में इसकी डिमांड बेहतर है। ऐसे में कंपनी अब इस बाजार में अपने पैर पसारने के ऑप्शन पर विचार कर रही है। कंपनी की मंशा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लोकल असेंबली भी शामिल करने की है।

चीनी कंपनी BYD भारतीय बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देश के लग्जरी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में इसकी डिमांड बेहतर है। ऐसे में कंपनी अब इस बाजार में अपने पैर पसारने के ऑप्शन पर विचार कर रही है। कंपनी की मंशा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लोकल असेंबली भी शामिल करने की है। ET की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि कंपनी भारत में किसी तरह की लोकल असेंबली का वैल्यूशन कर रही है। वो इम्पोर्ट कोटा के कारण ज्यादा मॉडल के लिए लोकल सुरक्षा और रेगुलेटरी सर्टिफिकेशन हासिल करने पर काम कर रही है।

हालांकि, भारत ने पहले BYD की देश में पूरा असेंबली प्लांट बनाने की योजनाओं को खारिज कर दिया था, लेकिन लोगों ने बताया कि चीनी कंपनी सेमी-असेंबल्ड पार्ट्स को जोड़ने पर विचार कर रही है- जो रेगुलेटरी अप्रूवल के मामले में सस्ता और आसान होगा। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कदम से पहले BYD के सीनियर अधिकारियों का दौरा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, मजबूत मांग के कारण ऑटोमेकर देश में और ज्यादा कारें लाने के तरीकों पर फिर से विचार कर रहा है। अभी डीलरों के पास सैकड़ों बुकिंग पेंडिंग हैं। यह टेस्ला कारों से बिल्कुल उलट है, जो भारत में बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ वैरिएंट पर छूट भी दे रही है।

दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऑटो बाजारों में से एक में BYD के सामने आने वाले अवसरों और रेगुलेटरी बाधाओं दोनों को उजागर करती हैं। ये चीनी कार कंपनी के लिए एक रणनीतिक बदलाव को भी दर्शाती हैं, जो अब भारत में अपने निवेश प्रस्ताव पर नई दिल्ली के पिछले विरोध के बावजूद, चीनी फर्मों की कड़ी जांच के दौर में भी भारत में अपना निवेश बढ़ा रही है। पिछले साल से भारत और चीन के बीच संबंध कुछ हद तक सुधरे हैं, क्योंकि दोनों देशों को अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ का सामना करना पड़ा था।

चीन के बाहर 25% ग्रोथ हासिल करना चीन से बाहर विस्तार करना BYD के लिए अब तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि EV सब्सिडी में कमी और बढ़ते कॉम्पटीशन के बीच घरेलू स्तर पर विकास धीमा हो गया है। इसका लक्ष्य इस साल चीन के बाहर के बाजारों में डिलीवरी में लगभग 25% की वृद्धि करना है।

पिछले साल BYD की भारत में बिक्री में लगभग 88% की बढ़ोतरी हुई, जो लगभग 5,500 कारों तक पहुंच गई। इससे उन नियमों के तहत काम करने की उसकी क्षमता पर दबाव पड़ा, जो प्रत्येक पूरी तरह से बनी मॉडल के आयात को 2,500 यूनिट तक सीमित करते हैं।

यह वृद्धि पूरी तरह से बनी कारों पर 110% तक के आयात शुल्क के बावजूद हुई, जिसका मुख्य कारण टेस्ला की तुलना में अपेक्षाकृत कम कीमत है। SKD असेंबली का उपयोग करने से टैरिफ 70% से घटकर 30% हो जाएगा।