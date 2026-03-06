Hindustan Hindi News
950KM रेंज, 4 स्क्रीन, LiDAR टेक्नोलॉजी और 7 सीटें, BYD की इस नई ईवी का इंटीरियर रिवील; पीछे बैठे पैसेंजर्स के लिए TV

Mar 06, 2026 06:27 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
BYD ने अपनी D-सेगमेंट की फ्लैगशिप SUV, BYD ग्रेट टैंग (या चीनी भाषा में डाटैंग) की पहली आधिकारिक तस्वीरें जारी कर दी हैं। 5 मार्च को इसकी लॉन्चिंग की पुष्टि की गई है। BYD डायनेस्टी नेटवर्क सेल्स डिवीजन के महाप्रबंधक लू तियान ने इसकी घोषणा की और सोशल मीडिया पर नए वाहन की आधिकारिक तस्वीरें साझा कीं।

चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD ने अपनी नई फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV BYD Great Tang का इंटीरियर आधिकारिक तौर पर दिखा दिया है। एक दिन पहले कंपनी ने इसका एक्सटीरियर डिजाइन पेश किया था और अब इसके अंदर की झलक भी सामने आ गई है। यह SUV कंपनी की D-सेगमेंट फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV होगी और इसमें लग्जरी, टेक्नोलॉजी और लंबी रेंज का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह SUV एक बार चार्ज में करीब 950 किलोमीटर तक चल सकती है, जो इसे अपनी कैटेगरी में बेहद खास बनाती है। 5 मार्च को इसके लॉन्चिंग की पुष्टि की गई है।

2+2+3 सीटिंग लेआउट और लग्जरी केबिन

नई BYD Great Tang में 2+2+3 सीटिंग लेआउट दिया गया है। यानी इसमें कुल 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इंटीरियर में लग्जरी का खास ध्यान रखा गया है। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि छत पर लगा एंटरटेनमेंट स्क्रीन, छोटे फोल्डिंग टेबल, इनबिल्ट रेफ्रिजरेटर। इन फीचर्स की वजह से यह SUV लंबी यात्राओं के लिए काफी आरामदायक बन जाती है।

BYD

डैशबोर्ड पर मिलेंगी 3 बड़ी स्क्रीन

SUV के डैशबोर्ड पर तीन बड़े डिस्प्ले दिए गए हैं। इनमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल कंट्रोल टचस्क्रीन, को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल हैं। ये तीनों स्क्रीन डैशबोर्ड में इस तरह फिट की गई हैं कि पूरा डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक दिखाई देता है।

BYD

साइज में भी काफी बड़ी SUV

डाइमेंशन की बात करें तो यह SUV काफी बड़ी और दमदार नजर आती है। इसकी लंबाई 5263 / 5302 mm, चौड़ाई 1999 mm और ऊंचाई 1790 / 1800 mm की होगी। इसका व्हीलबेस 3130 mm का होगा। इतने बड़े व्हीलबेस की वजह से केबिन में अच्छा खासा लेगरूम और स्पेस मिलने की उम्मीद है।

एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस

नई BYD Great Tang में कई एडवांस टेक्नोलॉजी भी दी गई हैं, जैसे कि इसमें “God’s Eye B” एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम, रूफ पर LiDAR सेंसर, पैनोरमिक सनरूफ, DiSus-P इंटेलिजेंट डैम्पिंग बॉडी कंट्रोल सिस्टम और रियर-व्हील स्टीयरिंग देखने को मिलेगी। ये फीचर्स ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाते हैं।

पावरफुल मोटर और 950KM तक रेंज

SUV में कंपनी की मशहूर BYD Blade Battery दी जाएगी। इसमें दो ड्राइव विकल्प मिलेंगे। इसमें RWD (Rear-Wheel Drive) 300 kW (402 hp) और 370 kW (496 hp) के साथ आएगी। वहीं, AWD (All-Wheel Drive) अतिरिक्त 215 kW (288 hp) मोटर के साथ आएगी। रेंज की बात करें तो RWD मॉडल की रेंज लगभग 950 km और AWD मॉडल की रेंज लगभग 850 km होगी।

सिर्फ 5 मिनट में 200KM चार्ज

इस SUV में फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी। कंपनी के मुताबिक सिर्फ 5 मिनट चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज मिल सकती है। इसके अलावा इसकी टॉप स्पीड 240 से 250 km/h तक बताई गई है।

नई BYD Great Tang लग्जरी, टेक्नोलॉजी और लंबी रेंज का शानदार पैकेज बनकर सामने आई है। 950KM तक की रेंज, 4 स्क्रीन वाला केबिन और एडवांस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी इसे भविष्य की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs में शामिल कर सकती है। (P.C-carnewschina)

