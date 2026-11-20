कंपनी की फ्लैगशिप प्लग-इन हाइब्रिड SUV फैंग चेंग बाओ Ti 9 में एक ऐसा स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो लगभग 10 सेकंड में डैशबोर्ड के अंदर फोल्ड हो जाता है।

चीन की इलेट्रिक कार मेकर BYD अपने इनोवेशन के लिए जानी जाती है। खासकर, जब बात बैटरी की होती है तब ये दूसरी कंपनियों से काफी ऊपर दिखाई देती है। इसकी यांगवांग U9 एक्सट्रीम ने 503.17 km/h की स्पीड दर्ज की, जिससे इसने एक ही दिशा में दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कार के तौर पर सबसे तेज स्पीड का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके अलावा, BYD की नई फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी का दावा है कि यह कार को 5 मिनट में 10 से 70% और 9 मिनट में 10 से 97% तक चार्ज कर सकती है। अब एक बार फिर यह कंपनी सुर्खियों में है।

दरअसल, अब कंपनी ने केबिन में नए इनोवेशन की तरफ सभी का ध्यान खींचा है। इसकी फ्लैगशिप प्लग-इन हाइब्रिड SUV फैंग चेंग बाओ Ti 9 में एक ऐसा स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो लगभग 10 सेकंड में डैशबोर्ड के अंदर फोल्ड हो जाता है। इसके टॉप-स्पेक फोल्डेबल स्मार्ट केबिन वैरिएंट में मिलने वाला यह फीचर, गाड़ी पार्क होने पर ड्राइवर को आराम करने के लिए अतिरिक्त जगह देता है। साथ ही, इसमें काम करने या खाना खाने के लिए एक टेबल भी निकल आती है।

ड्राइवर के सामने 250mm का एक्स्ट्रा स्पेस

Ti 9 की सबसे खास बात इसका फोल्ड होने वाला स्टीयरिंग व्हील है। जब यह अपनी जगह पर होता है, तो बिल्कुल सामान्य स्टीयरिंग जैसा दिखता है। इसमें फ्लैट-बॉटम डिजाइन और कंट्रोल बटन दिए गए हैं, लेकिन जब इसे एक्टिवेट किया जाता है, तो एक मैकेनिज्म की मदद से यह 180 डिग्री घूमकर डैशबोर्ड के अंदर बने एक कंपार्टमेंट में चला जाता है। इससे ड्राइवर के सामने लगभग 250 mm की अतिरिक्त जगह बन जाती है। रोबोटिक्स से प्रेरित सटीक हिंज और इलेक्ट्रिक मोटर इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। दावा है कि इसे लगभग 80,000 बार इस्तेमाल करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम स्टीयर-बाय-वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसमें स्टीयरिंग इनपुट को ट्रेडिशनल मैकेनिकल कनेक्शन के बजाय इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाता है। इससे इंजीनियरों को फोल्डिंग मैकेनिज्म को सेट करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है।

लैपटॉप वर्किंग या खाना खाने की जगह

यह फीचर मुख्य रूप से गाड़ी पार्क होने पर इस्तेमाल करने के लिए है और इसे सामान्य ड्राइविंग के दौरान एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। इसका मकसद सफर के दौरान स्टीयरिंग व्हील को हटाना नहीं, बल्कि ब्रेक के समय केबिन के अंदर आराम को बेहतर बनाना है। फोल्ड होने वाले स्टीयरिंग व्हील के साथ-साथ, इसमें ड्राइवर की सीट भी है जो 20 सेकंड से भी कम समय में लगभग 165 डिग्री तक पीछे हो सकती है। इसमें एक टेबल भी निकल आती है, जिस पर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं या खाना खा सकते हैं। इस तरह, ड्राइविंग वाली जगह एक कम्फर्टेबल और यूजफुल जगह में बदल जाती है।

21.4-इंच का TV, 11.5-लीटर फ्रिज

Ti 9 के केबिन में कम्फर्टे और एंटरटनमेंट पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें 30-इंच का पैनोरमिक डिस्प्ले और पीछे बैठे यात्रियों के लिए छत पर लगी 21.4-इंच की TV स्क्रीन दी गई है। तीनों रो में हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज की सुविधा मिलती है। अन्य खासियतों में सेकंड रो में जीरो-ग्रेविटी सीटें, 11.5-लीटर का रेफ्रिजरेटर, वायरलेस फोन चार्जिंग और पीछे बैठे यात्रियों के लिए टेबल शामिल हैं।

2000 Kg तक की टोइंग कैपेसिटी

बाहर से देखने पर, इस SUV का डिजाइन बॉक्सी है, जिसमें सामने की तरफ एक रेगुलर ऑन रहने वाली लाइटिंग और पीछे की तरफ अलग तरह की वर्टिकल लाइट्स दी गई हैं। इसकी लंबाई 5,270 mm और चौड़ाई 1,999 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 3,130 mm है। कॉन्फिगरेशन के आधार पर इसकी ऊंचाई 1,850 mm से 1,880 mm के बीच हो सकती है। इसे 6 कलर्स और 3 इंटरनल कलर कॉम्बिनेशन में से चुन सकते हैं। इसमें एक ऑप्शनल रिट्रैक्टेबल इलेक्ट्रिक टो हिच भी है, जो 2,000 kg तक की टोइंग कैपेसिटी को सपोर्ट करता है।

पेट्रोल और बैटरी से 1630Km रेंज

Ti 9 में फैंग चेंग बाओ का DMS सुपर हाइब्रिड ऑल-राउंड प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसके पावरट्रेन में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटरें लगी हैं, जो कुल मिलाकर 400 kW (लगभग 536 hp) की पावर देती हैं। कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी 0 से 100 km/h की रफ्तार सिर्फ 4.8 सेकंड में पकड़ लेती है। इसमें 66.48 kWh की LFP ब्लेड 2.0 बैटरी लगी है, जो CLTC टेस्टिंग साइकिल के अनुसार केवल इलेक्ट्रिक मोड पर 400 km की रेंज देती है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों को मिलाकर इसकी कुल रेंज 1630 km है।