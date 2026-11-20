BYD की स्टीयरिंग फोल्ड होने वाली SUV लॉन्च, 21.4-इंच TV, 11.5-लीटर फ्रिज भी दिया; 1630Km रेंज
कंपनी की फ्लैगशिप प्लग-इन हाइब्रिड SUV फैंग चेंग बाओ Ti 9 में एक ऐसा स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो लगभग 10 सेकंड में डैशबोर्ड के अंदर फोल्ड हो जाता है।
चीन की इलेट्रिक कार मेकर BYD अपने इनोवेशन के लिए जानी जाती है। खासकर, जब बात बैटरी की होती है तब ये दूसरी कंपनियों से काफी ऊपर दिखाई देती है। इसकी यांगवांग U9 एक्सट्रीम ने 503.17 km/h की स्पीड दर्ज की, जिससे इसने एक ही दिशा में दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कार के तौर पर सबसे तेज स्पीड का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके अलावा, BYD की नई फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी का दावा है कि यह कार को 5 मिनट में 10 से 70% और 9 मिनट में 10 से 97% तक चार्ज कर सकती है। अब एक बार फिर यह कंपनी सुर्खियों में है।
दरअसल, अब कंपनी ने केबिन में नए इनोवेशन की तरफ सभी का ध्यान खींचा है। इसकी फ्लैगशिप प्लग-इन हाइब्रिड SUV फैंग चेंग बाओ Ti 9 में एक ऐसा स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो लगभग 10 सेकंड में डैशबोर्ड के अंदर फोल्ड हो जाता है। इसके टॉप-स्पेक फोल्डेबल स्मार्ट केबिन वैरिएंट में मिलने वाला यह फीचर, गाड़ी पार्क होने पर ड्राइवर को आराम करने के लिए अतिरिक्त जगह देता है। साथ ही, इसमें काम करने या खाना खाने के लिए एक टेबल भी निकल आती है।
ड्राइवर के सामने 250mm का एक्स्ट्रा स्पेस
Ti 9 की सबसे खास बात इसका फोल्ड होने वाला स्टीयरिंग व्हील है। जब यह अपनी जगह पर होता है, तो बिल्कुल सामान्य स्टीयरिंग जैसा दिखता है। इसमें फ्लैट-बॉटम डिजाइन और कंट्रोल बटन दिए गए हैं, लेकिन जब इसे एक्टिवेट किया जाता है, तो एक मैकेनिज्म की मदद से यह 180 डिग्री घूमकर डैशबोर्ड के अंदर बने एक कंपार्टमेंट में चला जाता है। इससे ड्राइवर के सामने लगभग 250 mm की अतिरिक्त जगह बन जाती है। रोबोटिक्स से प्रेरित सटीक हिंज और इलेक्ट्रिक मोटर इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। दावा है कि इसे लगभग 80,000 बार इस्तेमाल करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम स्टीयर-बाय-वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसमें स्टीयरिंग इनपुट को ट्रेडिशनल मैकेनिकल कनेक्शन के बजाय इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाता है। इससे इंजीनियरों को फोल्डिंग मैकेनिज्म को सेट करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है।
लैपटॉप वर्किंग या खाना खाने की जगह
यह फीचर मुख्य रूप से गाड़ी पार्क होने पर इस्तेमाल करने के लिए है और इसे सामान्य ड्राइविंग के दौरान एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। इसका मकसद सफर के दौरान स्टीयरिंग व्हील को हटाना नहीं, बल्कि ब्रेक के समय केबिन के अंदर आराम को बेहतर बनाना है। फोल्ड होने वाले स्टीयरिंग व्हील के साथ-साथ, इसमें ड्राइवर की सीट भी है जो 20 सेकंड से भी कम समय में लगभग 165 डिग्री तक पीछे हो सकती है। इसमें एक टेबल भी निकल आती है, जिस पर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं या खाना खा सकते हैं। इस तरह, ड्राइविंग वाली जगह एक कम्फर्टेबल और यूजफुल जगह में बदल जाती है।
21.4-इंच का TV, 11.5-लीटर फ्रिज
Ti 9 के केबिन में कम्फर्टे और एंटरटनमेंट पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें 30-इंच का पैनोरमिक डिस्प्ले और पीछे बैठे यात्रियों के लिए छत पर लगी 21.4-इंच की TV स्क्रीन दी गई है। तीनों रो में हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज की सुविधा मिलती है। अन्य खासियतों में सेकंड रो में जीरो-ग्रेविटी सीटें, 11.5-लीटर का रेफ्रिजरेटर, वायरलेस फोन चार्जिंग और पीछे बैठे यात्रियों के लिए टेबल शामिल हैं।
2000 Kg तक की टोइंग कैपेसिटी
बाहर से देखने पर, इस SUV का डिजाइन बॉक्सी है, जिसमें सामने की तरफ एक रेगुलर ऑन रहने वाली लाइटिंग और पीछे की तरफ अलग तरह की वर्टिकल लाइट्स दी गई हैं। इसकी लंबाई 5,270 mm और चौड़ाई 1,999 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 3,130 mm है। कॉन्फिगरेशन के आधार पर इसकी ऊंचाई 1,850 mm से 1,880 mm के बीच हो सकती है। इसे 6 कलर्स और 3 इंटरनल कलर कॉम्बिनेशन में से चुन सकते हैं। इसमें एक ऑप्शनल रिट्रैक्टेबल इलेक्ट्रिक टो हिच भी है, जो 2,000 kg तक की टोइंग कैपेसिटी को सपोर्ट करता है।
पेट्रोल और बैटरी से 1630Km रेंज
Ti 9 में फैंग चेंग बाओ का DMS सुपर हाइब्रिड ऑल-राउंड प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसके पावरट्रेन में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटरें लगी हैं, जो कुल मिलाकर 400 kW (लगभग 536 hp) की पावर देती हैं। कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी 0 से 100 km/h की रफ्तार सिर्फ 4.8 सेकंड में पकड़ लेती है। इसमें 66.48 kWh की LFP ब्लेड 2.0 बैटरी लगी है, जो CLTC टेस्टिंग साइकिल के अनुसार केवल इलेक्ट्रिक मोड पर 400 km की रेंज देती है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों को मिलाकर इसकी कुल रेंज 1630 km है।
बैटरी खत्म होने पर यह 100 km की दूरी तय करने में 6.4 लीटर फ्यूल कंजप्शन करती है। BYD का यह भी दावा है कि सही चार्जिंग स्थितियों में इसे 9 मिनट के अंदर 10% से 97% तक चार्ज किया जा सकता है। इसके 4WD मैक्स वैरिएंट की कीमत 279,900 युआन (करीब 39.03 लाख रुपए) से शुरू होती है, जबकि 4WD अल्ट्रा की कीमत 299,900 युआन (करीब 41.82 लाख रुपए) तक जाती है। फोल्डेबल स्मार्ट केबिन वाले वर्जन की कीमत 329,900 युआन (करीब 46.01 लाख रुपए) है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें