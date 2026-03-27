पेट्रोल की किल्लत के बीच नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च; 7 एयरबैग, ADAS, 605Km रेंज और 9 मिनट में फुल चार्ज!

चीनी कंपनी BYD ने सॉन्ग अल्ट्रा (Song Ultra) इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। इसकी कीमतें CNY 151,900 (करीब 20.72 लाख रुपए) के बीच हैं। यह मिड-साइज प्योर इलेक्ट्रिक SUV कई एडवांस्ड फीचर्स से लैस है, जिसमें BYD की सेकंड-जनरेशन ब्लेड बैटरी और अल्ट्रा-फास्ट फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी शामिल है।

चीनी कंपनी BYD ने सॉन्ग अल्ट्रा (Song Ultra) इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। इसकी कीमतें CNY 151,900 से CNY 179,900 (करीब 20.72 लाख से 24.54 लाख रुपए) के बीच हैं। यह मिड-साइज प्योर इलेक्ट्रिक SUV कई एडवांस्ड फीचर्स से लैस है, जिसमें BYD की सेकंड-जनरेशन ब्लेड बैटरी और अल्ट्रा-फास्ट फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी शामिल है। अपने कॉम्पटीटर की तुलना में BYD ने सॉन्क अल्ट्रा EV को एक ऐसी SUV के तौर पर पेश किया है जो ज्यादा कम्फर्टेबल जगह, तेज चार्जिंग और कम कीमत पर उपलब्ध है।

BYD सॉन्ग अल्ट्रा EV वैरिएंट की कीमतें वैरिएंट कीमत युआन भारतीय कीमत रेंज (CLTC) बैटरी (kWh) पावर (kW) 605 km Leading RWD 1,51,900 20,81,030 620 km 68.4 240 605 km Transcend RWD 1,59,900 21,90,630 620 km 68.4 240 710 km Transcend RWD 1,69,900 23,27,630 710 km 82.7 270 710 km Excellence RWD 1,79,900 24,64,630 710 km 82.7 270

BYD सॉन्ग अल्ट्रा EV का एक्सटीरियर

BYD की ‘Dynasty’ लाइनअप का हिस्सा होने के नाते, सॉन्ग अल्ट्रा EV इसी रेंज की सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करती है। इसके मुख्य फीचर्स में स्लीक LED हेडलैंप, टॉप-माउंटेड LED DRLs, एक क्लोज्ड ग्रिल, कोनों पर खास स्लेटेड डिजाइन और एक स्मूद बोनट डिजाइन शामिल हैं। इसके साइड प्रोफाइल में चौकोर व्हील आर्च, 19-इंच के लो-ड्रैग व्हील, फ्लैप-टाइप डोर हैंडल, ब्लैक-आउट पिलर और एक हल्की ढलान वाली रूफलाइन दी गई है।

पीछे की तरफ, यह SUV एक बैलेंस प्रोफाइल बनाए रखती है। इसमें किसी भी तरह के कॉम्पलीकेटड डिजाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसकी टेल लाइट्स पारंपरिक चीनी नॉट (Chinese knot) के डिजाइन से इंस्पायर्ड हैं और एक कनेक्टेड फॉर्मेट में आती हैं। कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप के ठीक बीच में BYD का लोगो देखा जा सकता है। इसके पिछले बंपर के कुछ हिस्से पर मेटैलिक फिनिश दी गई है, जो इस SUV के स्पोर्टी प्रोफाइल को और भी निखारती है।

BYD सॉन्ग अल्ट्रा EV के कलर ऑप्शन्स में फायर ग्रे, स्नो व्हाइट, स्मोकी पर्पल, गैलेक्सी बेज, पाम ग्रीन और ऑब्सीडियन ब्लैक शामिल हैं। डाइमेंशन के लिहाज से यह SUV 4,850 mm लंबी, 1,910 mm चौड़ी और 1,670 mm ऊंची है। इसका व्हीलबेस 2,840 mm है। इसका बूट स्पेस 730 लीटर है, जिसे पीछे की सीटों को फोल्ड करके 1,659 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, इस SUV में 150 लीटर का एक 'फ्रंक' (सामने की तरफ दिया गया स्टोरेज स्पेस) भी मौजूद है।

BYD सॉन्ग अल्ट्रा EV का इंटीरियर इंटीरियर की बात करें तो, BYD सॉन्ग अल्ट्रा EV में 10.25-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 15.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 26-इंच का हेड-अप डिस्प्ले दिया गया है। इस टेक सेटअप को BYD का UI 7.0 सिस्टम पावर देता है। इसकी अन्य खासियतों में वेंटिलेटेड और हीटेड फ्रंट सीटें, 10-पॉइंट मसाज और 8-तरीकों से एडजस्ट होने वाली पावर्ड ड्राइवर सीट शामिल हैं।

BYD सॉन्ग अल्ट्रा EV में 3D एम्बिएंट लाइटिंग, कॉलम-माउंटेड इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर और ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जगहों पर सॉफ्ट-टच सरफेस दिए गए हैं। इसकी एक दिलचस्प खासियत 'बेड मोड' है, जिसमें आगे और पीछे की सीटें मुड़कर 1.8 मीटर लंबी एक लगातार सतह बना देती हैं। लंबी यात्राओं के दौरान यह काफी काम आ सकता है। पीछे की सीटों में 986 mm का लेगरूम मिलता है और इन्हें 40/60 के अनुपात में मोड़ा जा सकता है।

सॉन्ग अल्ट्रा EV के सभी वैरिएंट BYD के DiSus-C इंटेलिजेंट डैम्पिंग सिस्टम से लैस हैं। इसके सेफ्टी पैकेज में 7 एयरबैग और ADAS फीचर्स की एक पूरी रेंज शामिल है। लेजर-बेस्ड DiPilot 300 ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम एक ऑप्शनल फीचर है। 27 सेंसर और LiDAR से लैस DiPilot 300, सिटी नेविगेशन असिस्ट, हाईवे नेविगेशन असिस्ट और ऑटोमेटेड पार्किंग जैसे फीचर्स देता है।