EV की दुनिया में तख्तापलट! टेस्ला की बादशाहत खत्म करने जा रही ये कंपनी, एलन मस्क को लगा बड़ा झटका

संक्षेप: EV की दुनिया में इस साल एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। टेस्ला (Tesla) को पीछे छोड़ BYD नंबर-1 बनने की राह पर है, जो एलन मस्क की कंपनी के लिए एक बड़ा झटका है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंडस्ट्री में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। साल 2025 के अंत तक चीन की ऑटो कंपनी BYD दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता बन सकती है। BYD, एलन मस्क (Elon Musk) की टेस्ला (Tesla) को नंबर-1 की कुर्सी से हटाने की पूरी तैयारी में है। हालांकि, दोनों कंपनियां अभी अपने पूरे साल के बिक्री आंकड़े जारी करने वाली है, लेकिन अब तक के डेटा से साफ हो गया है कि इस बार बाजी BYD के हाथ लगती दिख रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

BYD की रिकॉर्डतोड़ बिक्री

शेनझेन स्थित BYD ने नवंबर 2025 के अंत तक 20.7 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच दी हैं। खास बात यह है कि BYD प्योर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों तरह की कारें बनाती है, जिससे उसकी पहुंच ज्यादा ग्राहकों तक हो पाई है। वहीं, दूसरी ओर टेस्ला (Tesla) सितंबर 2025 तक सिर्फ 12.2 लाख गाड़ियां ही बेच पाई।

टैक्स क्रेडिट खत्म होते ही टेस्ला की रफ्तार धीमी

टेस्ला (Tesla) को सितंबर में थोड़ी राहत जरूर मिली थी। अमेरिका में 7,500 डॉलर का EV टैक्स क्रेडिट खत्म होने से पहले कंपनी ने तीन महीनों में करीब 5 लाख कारें बेच डालीं। लेकिन, यह राहत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। टैक्स छूट खत्म होने के बाद डिमांड में गिरावट और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इन वजहों से टेस्ला (Tesla) की चौथी तिमाही की बिक्री करीब 4.49 लाख यूनिट रहने का अनुमान है।

अगर ऐसा होता है, तो टेस्ला (Tesla) की 2025 की कुल बिक्री 16.5 लाख यूनिट के आसपास रहेगी, जो पिछले साल के मुकाबले 7.7% कम होगी। कुछ रिपोर्ट्स तो और भी चिंता बढ़ा रही हैं। देउत्शे बैंक (Deutsche Bank) का अनुमान है कि टेस्ला (Tesla) की चौथी तिमाही की बिक्री सिर्फ 4.05 लाख यूनिट रह सकती है।

राजनीति और प्रतिस्पर्धा बनी टेस्ला के लिए चुनौती

विश्लेषकों का मानना है कि टेस्ला (Tesla) की बिक्री पर कई फैक्टर असर डाल रहे हैं। एलन मस्क (Elon Musk) का कुछ राजनीतिक नेताओं का खुला समर्थन रहा। चीन की कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। यूरोप और अमेरिका में डिमांड धीमी पड़ गई। Wedbush Securities के एनालिस्ट Dan Ives के मुताबिक, टेस्ला (Tesla) की डिलीवरी में कमजोरी दिख रही है। हालांकि, 4.2 लाख यूनिट की बिक्री को स्टेबल डिमांड माना जाएगा।

BYD की ग्लोबल रणनीति

चीन में कीमतों को लेकर दबाव के चलते BYD ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर पूरा फोकस कर दिया है। एशिया, यूरोप और उभरते हुए बाजार BYD उन शुरुआती कंपनियों में शामिल है, जिसने विदेशों में EV फैक्ट्रियां और सप्लाई चेन तैयार कर ली हैं। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने चीनी EVs पर भारी टैरिफ लगाए हैं, लेकिन BYD ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। कंपनी हंगरी में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रही है, ताकि यूरोप में टैक्स से बचा जा सके।

टेस्ला (Tesla) के पास अब भी उम्मीद

हालांकि, टेस्ला (Tesla) इस बार टॉप पोजिशन खो सकती है, लेकिन कंपनी के पास भविष्य के लिए बड़े प्लान हैं। इसमें फुल सेल्फ-ड्राइविंग (Full Self-Driving-FSD) टेक्नोलॉजी और 2026 में आने वाली साइबरकैब रोबोटैक्सी (Cybercab Robotaxi) शामिल है। इसमें सस्ते मॉडल-3 और मॉडल-Y वैरिएंट भी हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर टेस्ला (Tesla) अपनी ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक लागू कर पाती है, तो आने वाले सालों में वह फिर से मजबूत वापसी कर सकती है।