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विदेशी भी हुए इस कंपनी की ई-कार के दीवाने! टेस्ला को पछाड़ किया नया धमाका, EV एक्सपोर्ट में 15% की उछाल

Mar 30, 2026 10:43 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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BYD अब ग्लोबल मार्केट में बड़ा दांव खेल रही है। हाल ही में कंपनी ने संकेत दिए हैं कि साल 2026 में उसके EV एक्सपोर्ट्स पहले तय लक्ष्य से करीब 15% ज्यादा रह सकते हैं।

विदेशी भी हुए इस कंपनी की ई-कार के दीवाने! टेस्ला को पछाड़ किया नया धमाका, EV एक्सपोर्ट में 15% की उछाल

दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों में शामिल BYD अब ग्लोबल मार्केट में बड़ा दांव खेल रही है। हाल ही में कंपनी ने संकेत दिए हैं कि साल 2026 में उसके EV एक्सपोर्ट्स पहले तय लक्ष्य से करीब 15% ज्यादा रह सकते हैं, यानी जहां पहले कंपनी ने 13 लाख गाड़ियों के निर्यात का टारगेट रखा था, अब यह बढ़कर लगभग 15 लाख यूनिट तक पहुंच सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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दुनिया की नंबर-1 EV कंपनी

दिलचस्प बात यह है कि यह तेजी ऐसे समय में आ रही है जब कंपनी को घरेलू बाजार (चीन) में थोड़ी सुस्ती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, टेस्ला (Tesla Inc.) को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर-1 EV कंपनी बनने के बावजूद BYD का मुनाफा पिछले चार साल में पहली बार गिरा है। ऐसे में कंपनी अब अपनी ग्रोथ के लिए विदेशी बाजारों पर ज्यादा फोकस कर रही है।

10 लाख से ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट

विदेशों में BYD की गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल ही कंपनी ने 10 लाख से ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की थीं, जो इसके लिए एक बड़ा रिकॉर्ड था। अब ब्राजील, हंगरी और साउथ-ईस्ट एशिया जैसे देशों में नए प्लांट लगाकर कंपनी अपने नेटवर्क को और मजबूत कर रही है, ताकि ट्रेड बैरियर्स से भी बचा जा सके।

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टेक्नोलॉजी के मामले में भी BYD काफी आगे बढ़ रही है। कंपनी ने अपनी नई “ब्लेड बैटरी” टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग सिस्टम पेश किया है, जो सिर्फ 5 मिनट में बैटरी को 10% से 70% तक चार्ज कर सकता है। यह इनोवेशन इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी समस्या- चार्जिंग टाइम- को काफी हद तक हल कर सकता है।

BYD अब सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अगर यही रफ्तार जारी रही, तो आने वाले समय में ग्लोबल EV मार्केट में BYD की बादशाहत और भी मजबूत हो सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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