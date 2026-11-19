BYD Sealion 7 की अक्टूबर 2026 में शानदार सेल हुई है। इसी का नतीजा है कि सेल में इसने BMW iX1 को पीछे छोड़ दिया और सबसे पहले नंबर पर पहुंच गई। अक्टूबर में BYD की इस इलेक्ट्रिक SUV के 402 नए रजिस्ट्रेशन हुए।

भारत के प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार बाजार में अक्टूबर 2026 के दौरान BYD का जलवादेखने को मिला है। कंपनी की धाकड़ इलेक्ट्रिक एसयूवी Sealion 7 ने बिक्री के मामले में BMW iX1 को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पोजिशन हासिल कर ली है। ElecTree के Vahan रिटेल रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक, अक्टूबर में बीवाईडी की इस इलेक्ट्रिक SUV के 402 नए रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि BMW iX1 के 292 यूनिट रजिस्टर किए गए। इस तरह सीलायन 7 ने 110 यूनिट की बढ़त के साथ पहला स्थान हासिल किया।

सीलायन 7 की बिक्री बढ़ी, BMW iX1 की सेल में गिरावट अक्टूबर की सेल में बीवाईडी सीलायन 7 की बढ़त की खास बात यह है कि इसे हासिल करने के लिए बिक्री में बहुत बड़ी तेजी की जरूरत नहीं पड़ी। सितंबर 2026 में इसके 396 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जो अक्टूबर में बढ़कर 402 हो गए। यानी मंथ-ऑन-मंथ 1.5% की ग्रोथ दर्ज की गई। दूसरी ओर BMW iX1 की बिक्री सितंबर के 406 यूनिट से घटकर अक्टूबर में 292 यूनिट रह गई। यह 28.1% की गिरावट है। सालाना आधार पर भी सीलायन 7 ने बेहतर प्रदर्शन किया। अक्टूबर 2025 में इसके 257 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जबकि इस साल यह आंकड़ा 56.4% बढ़ा। वहीं, BMW iX1 के रजिस्ट्रेशन में पिछले साल के मुकाबले 10.4% की कमी आई।

सीलायन 7 में मिलते हैं दो बैटरी पैक सीलायन 7 की पॉप्युलैरिटी की एक वजह इसका बड़ा साइज, स्पेसियस केबिन, दमदार परफॉर्मेंस और फीचर्स हैं। कंपनी ने 2026 में इसका कम कीमत वाला Dynamic वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस किया था। जबकि, Performance वेरिएंट में ड्यूल-मोटर AWD सेटअप मिलता है। डाइनैमिक वेरिएंट में 71.8kWh बैटरी पैक दिया गया है। वहीं, Premium और Performance वेरिएंट में 82.56kWh की बैटरी मिलती है। इसके केबिन में बड़ा टचस्क्रीन, पैनोरमिक ग्लास रूफ, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और कई ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, बीवाईडी का सेल्स और सर्विस नेटवर्क अभी BMW के मुकाबले छोटा है। इसकी क्लेम्ड रेंज भी हर तरह की ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से अलग हो सकती है। ऑल व्हील ड्राइव सीलायन 7 के एक रोड टेस्ट में रियल कंडीशन में करीब 400km की रेंज मिली थी।