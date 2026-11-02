ग्राहकों को खूब पसंद आ रही BYD की यह eSUV, 5 हजार से ज्यादा लोगों ने खरीदा, जबरदस्त है रेंज

फरवरी 2025 में लॉन्च होने के बाद से इस एसयूवी को 5 हजार से ज्यादा लोग खरीद चुके हैं। इसके साथ ही सीलायन 7 भारत में बीवाईडी की सबसे तेजी से बिकने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी भी बन गई है।

बीवाईडी (BYD) की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV - Sealion 7 इंडियन बायर्स को खूब पसंद आ रही है। यही कारण है कि फरवरी 2025 में लॉन्च होने के बाद से इस एसयूवी को 5 हजार से ज्यादा लोग खरीद चुके हैं। इसके साथ ही सीलायन 7 भारत में बीवाईडी की सबसे तेजी से बिकने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी भी बन गई है। खास बात यह है कि कंपनी की यह भारत में सबसे महंगी मेनस्ट्रीम कार है। इसके बावजूद प्रीमियम ईवी खरीदने वाले ग्राहकों के बीच इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

बीवाईडी सीलायन 7 की खूबियां सीलायन 7 को बीवाईडी के खास इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसमें कंपनी की ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी और Cell-to-Body कंस्ट्रक्शन मिलता है। इसके प्रीमियम वेरिएंट में 82.56 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। इसकी क्लेम्ड NEDC रेंज 567 किलोमीटर है। इसके टॉप परफॉर्मेंस वेरिएंट में ड्यूल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सेटअप मिलता है। यह 390 kW यानी करीब 530 bhp की पावर और 690 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। कंपनी के मुताबिक यह एसयूवी केवल 4.5 सेकेंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है।

दोनों वेरिएंट में पैनोरमिक ग्लास रूफ और 15.6-इंच की रोटेटिंग टचस्क्रीन मिलती है। इसे Euro NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। बीवाईडी ने अगस्त 2026 में इसका नया Dynamic वेरिएंट भी इंट्रो़्यूस किया था, जिसकी शुरुआती कीमत 41.90 लाख रुपये है। इसमें 71.8 kWh की ब्लेड बैटरी मिलती है। इसकी क्लेम्ड NEDC रेंज 520 किलोमीटर तक है। वहीं, 50.60 लाख रुपये के फेस्टिव एडिशन में टैन और ब्लैक कलर का केबिन, क्विल्टेड Nappa लेदर सीट्स, पैनोरमिक रूफ के लिए इलेक्ट्रिक सनशेड और हेड-अप डिस्प्ले दिया गया है। इसकी केवल 150 यूनिट सेल की जाएंगी।