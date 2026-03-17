सिर्फ 1,100 लोगों को मिलेगा ये ऑफर, BYD Sealion 7 का स्पेशल एडिशन लॉन्च; 8 साल की वारंटी + फ्री सर्विस
BYD सिलियन 7 (BYD Sealion 7) अब नए अवतार में आ गई है। कंपनी ने इसका फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन (First Anniversary Edition) भारत में लॉन्च कर दिया है। इस स्पेशल एडिशन की बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है, जिसे आप सिर्फ ₹70,000 देकर रिजर्व कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए BYD सिलियन 7 (BYD Sealion 7) अब और भी खास अवतार में आ गई है। कंपनी ने इसका फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन (First Anniversary Edition) भारत में लॉन्च कर दिया है, जो न सिर्फ लिमिटेड है बल्कि ग्राहकों के लिए कई जबरदस्त फायदे भी लेकर आया है। इस स्पेशल एडिशन की बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है, जिसे आप सिर्फ ₹70,000 देकर रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ये ऑफर सिर्फ पहले 1100 ग्राहकों के लिए ही वैलिड है, यानी जो पहले बुक करेगा, वही फायदा उठाएगा।
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BYD Sealion 7
₹ 49.4 - 54.9 लाख
BMW iX1 LWB
₹ 49 लाख
Volvo EX40
₹ 56.1 लाख
Hyundai Ioniq 5
₹ 46.05 लाख
Tesla Model Y
₹ 59.89 - 67.89 लाख
कंपनी इस खास मौके पर ग्राहकों को शानदार बेनिफिट्स दे रही है। इसमें फ्री 11kW होम चार्जर (इंस्टॉलेशन सहित) और 2 साल की मुफ्त सर्विस और मेंटेनेंस शामिल है। इतना ही नहीं, इसमें मिलने वाली लो-वोल्टेज बैटरी (LFP टेक्नोलॉजी) पर कंपनी 8 साल या 1.5 लाख किमी. की वारंटी दे रही है, जो इस सेगमेंट में काफी आकर्षक मानी जा रही ह
BYD सिलियन 7 की वैरिएंट वाइज कीमतें
|वैरिएंट
|कीमत
|BYD सिलियन 7 प्रिमीयम (82.56kWh)
|49.40 लाख
|BYD सिलियन 7 परफॉर्मेंस (82.56kWh)
|54.90 लाख
इस एनिवर्सरी एडिशन (Anniversary Edition) में एक नया और प्रीमियम तहिति ब्लू (Tahiti Blue) इंटीरियर थीम भी दिया गया है, जो कार के केबिन को और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और लग्जरी बनाता है। साथ ही इसमें वही ओशन-इंस्पायर्ड डिजाइन लैंग्वेज बरकरार रखी गई है, जो सिलियन 7 (Sealion 7) को सड़क पर अलग पहचान देती है।
कंपनी का कहना है कि यह SUV परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकलिटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ऐसे में यह स्पेशल एडिशन उन ग्राहकों के लिए एक गोल्डन मौका है, जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की सोच रहे हैं।
BYD Sealion 7 का यह फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन (First Anniversary Edition) न सिर्फ लिमिटेड ऑफर है, बल्कि इसमें मिलने वाले एक्स्ट्रा फायदे इसे और भी ज्यादा “वैल्यू फॉर मनी” बना देते हैं। अब देखना होगा कि ये 1100 यूनिट्स कितनी जल्दी बुक हो जाती हैं!
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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