Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

होंडा ZR-V की बढ़ेगी टेंशन, BYD ला रहा धाकड़ प्लग-इन हाइब्रिड SUV, गजब के हैं फीचर, रेंज भी तगड़ी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

BYD जल्द अपनी हाइब्रिड एसयूवी Sealion 6 को भारत में लॉन्च कर सकता है। इसकी इलेक्ट्रिक रेंज 140 किमी तक की होगी। इसमें आपको Level 2 ADAS के साथ कई और बेहतरीन फीचर देखने को मिलेंगे।

होंडा ZR-V की बढ़ेगी टेंशन, BYD ला रहा धाकड़ प्लग-इन हाइब्रिड SUV, गजब के हैं फीचर, रेंज भी तगड़ी

BYD भारत में अपनी नई एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस PHEV SUV का नाम BYD Sealion 6 हो सकता है। कंपनी इसे Honda ZR-V के राइवल के तौर पर लॉन्च करेगी। इसकी एंट्री अगले महीने यानी जून में हो सकती है। कंपनी पिछले करीब डेढ़ साल से इसकी लोकल टेस्टिंग कर रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक नए टीजर में एक नए प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल के लॉन्च की बात कही गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह Sealion 6 ही है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

अब चीन में नहीं होती सेल

इस टीजर में कंपनी का दावा है कि अब ग्राहकों की 'इलेक्ट्रिक या पेट्रोल, 'रेंज या साइलेंस' और 'पावर या माइलेज' में से किसी एक को चुनने की समस्या हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। यानी, ये सारी खूबियां एक ही कार में मिलने वाली हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कार कोई और नहीं बल्कि BYD Sealion 6 है, जिसकी भारत में काफी समय से टेस्टिंग चल रही है। विदेशों में यह कार पेट्रोल और प्लग-इन हाइब्रिड (पेट्रोल + इलेक्ट्रिक) दोनों ऑप्शन्स में आती है। हालांकि, मजेदार बात यह है कि चीन में अब कंपनी इसे नहीं बेचती। चीन में इसे 'Song Plus' के नाम से जाना जाता था।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda ZR-V

Honda ZR-V

₹ 40 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
BYD Sealion 7

BYD Sealion 7

₹ 49.4 - 54.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BYD Seal

BYD Seal

₹ 41 - 53.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BYD Seagull

BYD Seagull

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
BYD Atto 3

BYD Atto 3

₹ 24.99 - 33.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BYD Leopard 8

BYD Leopard 8

₹ 40 - 50 लाख

मुझे सूचित करें

काफी मस्कुलर और बड़ी गाड़ी

साइज की बात करें, तो दिखने में यह काफी मस्कुलर और बड़ी गाड़ी है। इसकी लंबाई 4,775 mm, चौड़ाई 1,890 mm, ऊंचाई 1,670 mm और वीलबेस 2,765 mm है। भारत में इसका कौन सा मॉडल लॉन्च होगा इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में इसके कंपनी इसे दो वेरिएंट में ऑफर कर रही है। पहला है FWD वर्जन है। इसमें 1.5-लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा है, जो मिलकर 215 hp की पावर जनरेट करते हैं। इसमें ग्राहकों को 18.3 kWh और 26.6 kWh के दो बैटरी ऑप्शन्स मिलते हैं, जो क्रमशः 92 किमी और 140 किमी की इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करते हैं। यह वेरिएंट 8.5 से 8.9 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेता है।

ये भी पढ़ें:ट्रायम्फ लाया अपनी दो नई पावरफुल बाइक, मिलेगा 888cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन

5.5 से 5.9 सेकंड में ही 0 से 100 kmph की स्पीड

इसका दूसरा वेरिएंट रफ्तार के शौकीनों के लिए है। यह वर्जन AWD है। इस वेरिएंट में 1.5-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटर हैं, जो मिलकर 295 hp की जबरदस्त पावर जेनरेट करते हैं। बैटरियां तो इसमें भी FWD वाली ही हैं, लेकिन पावर ज्यादा होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस कमाल की हो जाती है। यह कार मात्र 5.5 से 5.9 सेकंड में ही 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। जबकि, इसकी इलेक्ट्रिक रेंज वेरिएंट के हिसाब से 81 से 128 किमी के बीच रहती है। ये दोनों ही मॉडल 18 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। इनमें V2L फंक्शन भी है।

ये भी पढ़ें:BMW ने शुरू की X6 M60i xDrive की प्री-बुकिंग, 4.3 सेकंड में 100 kmph की स्पीड

कमाल के फीचर्स, ADAS भी

फीचर्स की बात करें, तो इसमें 19-इंच के स्टाइलिश अलॉय वील्स, पावर टेलगेट और दो फोन एक साथ चार्ज करने के लिए ड्यूल वायरलेस चार्जिंग पैड मिलेगा। इसके अलावा, कार के केबिन में 15.6-इंच का रोटेटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10 स्पीकर्स वाला शानदार Infinity ऑडियो सिस्टम देखने को मिल सकता है। सेफ्टी के लिए इसमें हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, 7 एयरबैग्स और एडवांस्ड Level 2 ADAS फीचर्स भी दे सकती है।

ये भी पढ़ें:बड़ा धमाका करने की तैयारी में निसान, लॉन्च होंगी कंपनी की ये चार दमदार SUV
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।