होंडा ZR-V की बढ़ेगी टेंशन, BYD ला रहा धाकड़ प्लग-इन हाइब्रिड SUV, गजब के हैं फीचर, रेंज भी तगड़ी

BYD जल्द अपनी हाइब्रिड एसयूवी Sealion 6 को भारत में लॉन्च कर सकता है। इसकी इलेक्ट्रिक रेंज 140 किमी तक की होगी। इसमें आपको Level 2 ADAS के साथ कई और बेहतरीन फीचर देखने को मिलेंगे।

BYD भारत में अपनी नई एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस PHEV SUV का नाम BYD Sealion 6 हो सकता है। कंपनी इसे Honda ZR-V के राइवल के तौर पर लॉन्च करेगी। इसकी एंट्री अगले महीने यानी जून में हो सकती है। कंपनी पिछले करीब डेढ़ साल से इसकी लोकल टेस्टिंग कर रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक नए टीजर में एक नए प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल के लॉन्च की बात कही गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह Sealion 6 ही है।

अब चीन में नहीं होती सेल इस टीजर में कंपनी का दावा है कि अब ग्राहकों की 'इलेक्ट्रिक या पेट्रोल, 'रेंज या साइलेंस' और 'पावर या माइलेज' में से किसी एक को चुनने की समस्या हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। यानी, ये सारी खूबियां एक ही कार में मिलने वाली हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कार कोई और नहीं बल्कि BYD Sealion 6 है, जिसकी भारत में काफी समय से टेस्टिंग चल रही है। विदेशों में यह कार पेट्रोल और प्लग-इन हाइब्रिड (पेट्रोल + इलेक्ट्रिक) दोनों ऑप्शन्स में आती है। हालांकि, मजेदार बात यह है कि चीन में अब कंपनी इसे नहीं बेचती। चीन में इसे 'Song Plus' के नाम से जाना जाता था।

काफी मस्कुलर और बड़ी गाड़ी साइज की बात करें, तो दिखने में यह काफी मस्कुलर और बड़ी गाड़ी है। इसकी लंबाई 4,775 mm, चौड़ाई 1,890 mm, ऊंचाई 1,670 mm और वीलबेस 2,765 mm है। भारत में इसका कौन सा मॉडल लॉन्च होगा इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में इसके कंपनी इसे दो वेरिएंट में ऑफर कर रही है। पहला है FWD वर्जन है। इसमें 1.5-लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा है, जो मिलकर 215 hp की पावर जनरेट करते हैं। इसमें ग्राहकों को 18.3 kWh और 26.6 kWh के दो बैटरी ऑप्शन्स मिलते हैं, जो क्रमशः 92 किमी और 140 किमी की इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करते हैं। यह वेरिएंट 8.5 से 8.9 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेता है।

5.5 से 5.9 सेकंड में ही 0 से 100 kmph की स्पीड इसका दूसरा वेरिएंट रफ्तार के शौकीनों के लिए है। यह वर्जन AWD है। इस वेरिएंट में 1.5-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटर हैं, जो मिलकर 295 hp की जबरदस्त पावर जेनरेट करते हैं। बैटरियां तो इसमें भी FWD वाली ही हैं, लेकिन पावर ज्यादा होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस कमाल की हो जाती है। यह कार मात्र 5.5 से 5.9 सेकंड में ही 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। जबकि, इसकी इलेक्ट्रिक रेंज वेरिएंट के हिसाब से 81 से 128 किमी के बीच रहती है। ये दोनों ही मॉडल 18 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। इनमें V2L फंक्शन भी है।