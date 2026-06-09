भारत आई फुल चार्ज और फुल टैंक में 1200 KM दौड़ने वाली यह SUV, जानिए खासियत

BYD ने भारत में अपनी नई धांसू कार 'सील यू' (BYD Seal U) प्लग-इन हाइब्रिड SUV को पहली बार पेश कर दिया है। यह कार साल 2026 के अंत तक भारतीय मार्केट में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

चाइनीज ऑटो कंपनी BYD ने भारत में अपनी नई धांसू कार 'सील यू' (BYD Seal U) प्लग-इन हाइब्रिड SUV को पहली बार पेश कर दिया है। यह कार साल 2026 के अंत तक भारतीय मार्केट में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत में यह BYD की पहली प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) गाड़ी होगी। इस कार की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खूबी इसकी रेंज है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल टैंक और फुल चार्ज करने के बाद यह कार बिना रुके 1,200 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकती है। आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन इस कार की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर भी 70 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। यानी अगर आपको रोज ऑफिस जाना हो या घर के आस-पास के छोटे-मोटे काम निपटाने हों, तो आपको एक बूंद पेट्रोल खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे घर पर किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह चार्ज करके आराम से चला सकते हैं। इस कार में कंपनी ने 18.3 kWh की अपनी मशहूर 'ब्लेड बैटरी' दी है, जो दो इलेक्ट्रिक मोटरों और एक 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ मिलकर काम करती है।

कैसे काम करता है कार का इंजन आमतौर पर भारत में मिलने वाली हाइब्रिड कारों में पेट्रोल इंजन मुख्य होता है, लेकिन BYD Seal U में सारा खेल बिजली का है। इसमें दिए गए एडवांस सिस्टम के कारण शहर के अंदर ड्राइविंग के दौरान कार को मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक मोटर ही दौड़ाती है। उस वक्त पेट्रोल इंजन सिर्फ एक जनरेटर की तरह काम करता है, जो गाड़ी चलते-चलते ही उसकी बैटरी को चार्ज करता रहता है। जब आप हाइवे पर होते हैं या अचानक बहुत तेज रफ्तार की जरूरत होती है, तभी पेट्रोल इंजन सीधे पहियों को पावर देता है।

करीब 21 किमी है माइलेज इस दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद यह गाड़ी माइलेज के मामले में बेहद कंजूस है। कंपनी का दावा है कि इतनी बड़ी SUV होने के बाद भी यह 100 किलोमीटर चलने के लिए सिर्फ 4.8 लीटर पेट्रोल खाती है। यानी इसका माइलेज करीब 20-21 किमी प्रति लीटर का बैठता है। सेफ्टी के मामले में भी इसकी 'ब्लेड बैटरी' काफी एडवांस है। यह लिथियम आयरन फॉस्फेट से बनी है, जिसमें आग लगने या गर्म होने का खतरा न के बराबर होता है।