भारत आई फुल चार्ज और फुल टैंक में 1200 KM दौड़ने वाली यह SUV, जानिए खासियत
BYD ने भारत में अपनी नई धांसू कार 'सील यू' (BYD Seal U) प्लग-इन हाइब्रिड SUV को पहली बार पेश कर दिया है। यह कार साल 2026 के अंत तक भारतीय मार्केट में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है।
चाइनीज ऑटो कंपनी BYD ने भारत में अपनी नई धांसू कार 'सील यू' (BYD Seal U) प्लग-इन हाइब्रिड SUV को पहली बार पेश कर दिया है। यह कार साल 2026 के अंत तक भारतीय मार्केट में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत में यह BYD की पहली प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) गाड़ी होगी। इस कार की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खूबी इसकी रेंज है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल टैंक और फुल चार्ज करने के बाद यह कार बिना रुके 1,200 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकती है। आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
इस कार की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर भी 70 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। यानी अगर आपको रोज ऑफिस जाना हो या घर के आस-पास के छोटे-मोटे काम निपटाने हों, तो आपको एक बूंद पेट्रोल खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे घर पर किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह चार्ज करके आराम से चला सकते हैं। इस कार में कंपनी ने 18.3 kWh की अपनी मशहूर 'ब्लेड बैटरी' दी है, जो दो इलेक्ट्रिक मोटरों और एक 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ मिलकर काम करती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BYD Seal
₹ 41 - 53.15 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
कैसे काम करता है कार का इंजन
आमतौर पर भारत में मिलने वाली हाइब्रिड कारों में पेट्रोल इंजन मुख्य होता है, लेकिन BYD Seal U में सारा खेल बिजली का है। इसमें दिए गए एडवांस सिस्टम के कारण शहर के अंदर ड्राइविंग के दौरान कार को मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक मोटर ही दौड़ाती है। उस वक्त पेट्रोल इंजन सिर्फ एक जनरेटर की तरह काम करता है, जो गाड़ी चलते-चलते ही उसकी बैटरी को चार्ज करता रहता है। जब आप हाइवे पर होते हैं या अचानक बहुत तेज रफ्तार की जरूरत होती है, तभी पेट्रोल इंजन सीधे पहियों को पावर देता है।
करीब 21 किमी है माइलेज
इस दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद यह गाड़ी माइलेज के मामले में बेहद कंजूस है। कंपनी का दावा है कि इतनी बड़ी SUV होने के बाद भी यह 100 किलोमीटर चलने के लिए सिर्फ 4.8 लीटर पेट्रोल खाती है। यानी इसका माइलेज करीब 20-21 किमी प्रति लीटर का बैठता है। सेफ्टी के मामले में भी इसकी 'ब्लेड बैटरी' काफी एडवांस है। यह लिथियम आयरन फॉस्फेट से बनी है, जिसमें आग लगने या गर्म होने का खतरा न के बराबर होता है।
अभी मारुति, टोयोटा का कब्जा
फिलहाल भारत के हाइब्रिड कार मार्केट पर टोयोटा और मारुति सुजुकी का कब्जा है। हालांकि, प्लग-इन हाइब्रिड के मामले में अभी कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है। BYD अब तक भारत में सिर्फ पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारें (जैसे Atto 3, Seal और eMAX 7) बेचती आ रही है। इस नई हाइब्रिड SUV के आने से कंपनी उन ग्राहकों को अपनी तरफ खींच पाएगी, जो पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन लंबी दूरी के सफर में चार्जिंग स्टेशन न मिलने के डर से हिचकिचाते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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