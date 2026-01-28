इस कार की बैटरी में खराबी का खतरा, अब कंपनी फ्री में लगा रही नई बैटरी; जानिए मॉडल का नाम
BYD इंडिया ने सील (BYD Seal) इलेक्ट्रिक सेडान की हाई-वोल्टेज बैटरी को बदलने के लिए एक वॉलंटरी रिकॉल जारी किया है। ऑटोकार की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बारे में ब्रांड के सर्विस सेंटर टेक्नीशियन ने जानकारी दी है। हालांकि, अभी तक रिकॉल की गई यूनिट्स की सही संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन ब्रांड ने देश में सभी BYD सील कस्टमर्स से अपनी कारों को ऑथराइज्ड टेक्नीशियन से चेक करवाने का अनुरोध किया है। कंपनी ऐसा इसलिए करना चाहती है ताकि सील की ब्लेड बैटरी में संभावित खराबी का पता चल सके।
सील के बैटरी पैक बनाने वाले अलग-अलग सेल्स से जुड़ी एक संभावित समस्या का मतलब है कि कंपनी अब प्रभावित कस्टमर्स को फ्री रिप्लेसमेंट दे रही है। BYD सील के ओनर्स से अनुरोध है कि वे किसी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर अपॉइंटमेंट बुक करें। इसके लिए वो वीक डेज यानी सोमवार से शुक्रवार तक का समय चुनते हैं तब ज्यादा बेहतर होगा।
सर्विस सेंटर पहुंचने पर टेक्नीशियन OBD (ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स) चेक करेंगे। अगर स्कैनर को सील की ब्लेड बैटरी सेल्स में कोई समस्या मिलती है, तो EV का पूरा बैटरी पैक फ्री में बदल दिया जाएगा। अगर कोई मालिक अपनी कार खुद सर्विस सेंटर नहीं ले जा पाता है, तो BYD इंडिया ऑथराइज्ड कर्मचारियों को भेजकर कार को पिकअप करवाएगा और संबंधित सर्विस सेंटर तक पहुंचाएगा।
ऑटोकार ने जिस सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से बात की, उसने बताया कि बैटरी बदलने के बाद कस्टमर को उसी दिन अपनी कार वापस मिल जाएगी। यह बैटरी रिकॉल चीनी ब्रांड के देश में अभी बिक रहे किसी भी दूसरे मॉडल को प्रभावित नहीं करता है। BYD सील की बात करें तो, यह इलेक्ट्रिक सेडान दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है। इसमें 61.44kWh और 82.56kWh शामिल हैं। यह डायनामिक (स्टैंडर्ड रेंज), प्रीमियम (एक्सटेंडेड रेंज) और परफॉर्मेंस (AWD) वैरिएंट में उपलब्ध है।
