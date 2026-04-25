भूल जाओगे कॉमेट और टियागो EV! ₹10 लाख से कम में आ रही ये इलेक्ट्रिक कार; फुल चार पर 400Km रेंज

सीगुल का ट्रेडमार्कट भी भारतीय बाजार के लिए कराया जा चुका है, लेकिन इसका इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। सीगुल कंपनी की बजट इलेक्ट्रिक कार है। जिसे चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। भारत में इसका मुकाबला टाटा गियागो EV, सिट्रोन eC3 और MG कॉमेट EV जैसी इलेक्ट्रिक कारों से होगा।

चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी BYD भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेगमेंट शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसके दबदबे के सामने टेस्ला, विनफास्ट समेत कई दूसरी कंपनियां अभी पीछे हैं। BYD के भारतीय पोर्टफोलियो में अभी 4 मॉडल शामिल हैं। इसमें सीलियन 7, ईमैक्स 7, अट्टो 3 और सील जैसे मॉडल हैं। हालांकि, भारतीय ग्राहकों को कंपनी की एक ऐसी कार का इंतजार है जिस उसने ग्लोबाल मार्केट में 2023 में लॉन्च किया था। जी हां, इस कार का नाम सीगुल (Seagull) है।

वैसे, सीगुल का ट्रेडमार्कट भी भारतीय बाजार के लिए कराया जा चुका है, लेकिन इसका इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। सीगुल कंपनी की बजट इलेक्ट्रिक कार है। जिसे चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद इस इलेक्ट्रिक कार का मुकाबला टाटा गियागो EV, सिट्रोन eC3 और MG कॉमेट EV जैसी इलेक्ट्रिक कारों से होगा। उम्मीद इस बात की भी है कि इसे इस साल लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि कई कंपनियां छोटी अफॉर्डेबल ई-कारों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं।

सीगुल इलेक्ट्रिक कार के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

सीगुल इलेक्ट्रिक कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें 5-इंच इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 12.8-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, लेयर्ड डैशबोर्ड, पावर्ड ड्राइवर सीट, इंटीग्रेटेड वायरलेस चार्जिंग पैड और कप होल्डर्स मिलते हैं। कार का इंटीरियर एक्सटीरियर की तुलना में ज्यादा प्रीमियम मिलता है। सीगुल 5-डोर इलेक्ट्रिक हैचबैक है। इसमें प्रोजेक्टर के साथ आइस-ब्रेकिंग आइज हेडलाइट्स और कनेक्टिंग LED टेल लाइट्स के साथ बेहद खूबसूरत साइड और रियर प्रोफाइल दिया है। इसमें नैनो की तरह सिंगल विंडशील्ड वाइपर, पुल-अप स्टाइल डोर हैंडल और स्टाइल कवर के साथ स्टील व्हील्स दिए हैं।

सीगुल को BYD के ई-प्लेटफॉर्म 3.0 स्केटबोर्ड पर तैयार किया है। इसका 30 kWh बैटरी पैक 305Km की रेंज देता है। वहीं, 38 kWh बैटरी पैक से 405Km की रेंज मिलती है। इसकी टॉप स्पीड 130 km/h तक है। कंपनी ने इसे ऐसे कस्टमर्स के लिए पेश की गई है जो फ्यूल व्हीकल्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच करना चाहते हैं। यदि ये भारतीय बाजार में लॉन्च होती है तब ये टाटा टियागो EV, टाटा नेक्सन EV को झटका दे सकती है। सीगुल कम कीमत में ज्यादा रेंज और प्रीमियम फील देती है।