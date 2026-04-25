Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भूल जाओगे कॉमेट और टियागो EV! ₹10 लाख से कम में आ रही ये इलेक्ट्रिक कार; फुल चार पर 400Km रेंज

Apr 25, 2026 06:55 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

सीगुल का ट्रेडमार्कट भी भारतीय बाजार के लिए कराया जा चुका है, लेकिन इसका इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। सीगुल कंपनी की बजट इलेक्ट्रिक कार है। जिसे चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। भारत में इसका मुकाबला टाटा गियागो EV, सिट्रोन eC3 और MG कॉमेट EV जैसी इलेक्ट्रिक कारों से होगा।

भूल जाओगे कॉमेट और टियागो EV! ₹10 लाख से कम में आ रही ये इलेक्ट्रिक कार; फुल चार पर 400Km रेंज
लॉन्च की सूचना पाएं
BYD Seagullarrow

चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी BYD भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेगमेंट शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसके दबदबे के सामने टेस्ला, विनफास्ट समेत कई दूसरी कंपनियां अभी पीछे हैं। BYD के भारतीय पोर्टफोलियो में अभी 4 मॉडल शामिल हैं। इसमें सीलियन 7, ईमैक्स 7, अट्टो 3 और सील जैसे मॉडल हैं। हालांकि, भारतीय ग्राहकों को कंपनी की एक ऐसी कार का इंतजार है जिस उसने ग्लोबाल मार्केट में 2023 में लॉन्च किया था। जी हां, इस कार का नाम सीगुल (Seagull) है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
अभी ऑफर पाएं

वैसे, सीगुल का ट्रेडमार्कट भी भारतीय बाजार के लिए कराया जा चुका है, लेकिन इसका इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। सीगुल कंपनी की बजट इलेक्ट्रिक कार है। जिसे चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद इस इलेक्ट्रिक कार का मुकाबला टाटा गियागो EV, सिट्रोन eC3 और MG कॉमेट EV जैसी इलेक्ट्रिक कारों से होगा। उम्मीद इस बात की भी है कि इसे इस साल लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि कई कंपनियां छोटी अफॉर्डेबल ई-कारों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
BYD Seagull

BYD Seagull

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Leapmotor T03

Leapmotor T03

₹ 8 - 12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 19.95 - 30.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BYD Seagull Electric Car Will Be Launched In Indian Market
ये भी पढ़ें:ये मेड-इन-इंडिया स्कूटर विदेश में बना नंबर-1, भारतीय ग्राहक दिखा चुके ठेंगा

सीगुल इलेक्ट्रिक कार के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
सीगुल इलेक्ट्रिक कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें 5-इंच इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 12.8-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, लेयर्ड डैशबोर्ड, पावर्ड ड्राइवर सीट, इंटीग्रेटेड वायरलेस चार्जिंग पैड और कप होल्डर्स मिलते हैं। कार का इंटीरियर एक्सटीरियर की तुलना में ज्यादा प्रीमियम मिलता है। सीगुल 5-डोर इलेक्ट्रिक हैचबैक है। इसमें प्रोजेक्टर के साथ आइस-ब्रेकिंग आइज हेडलाइट्स और कनेक्टिंग LED टेल लाइट्स के साथ बेहद खूबसूरत साइड और रियर प्रोफाइल दिया है। इसमें नैनो की तरह सिंगल विंडशील्ड वाइपर, पुल-अप स्टाइल डोर हैंडल और स्टाइल कवर के साथ स्टील व्हील्स दिए हैं।

ये भी पढ़ें:इन 3 कारों को 365 दिन में 5.38 लाख से ज्यादा ग्राहक मिले, सभी 6 एयरबैग से लैस

सीगुल को BYD के ई-प्लेटफॉर्म 3.0 स्केटबोर्ड पर तैयार किया है। इसका 30 kWh बैटरी पैक 305Km की रेंज देता है। वहीं, 38 kWh बैटरी पैक से 405Km की रेंज मिलती है। इसकी टॉप स्पीड 130 km/h तक है। कंपनी ने इसे ऐसे कस्टमर्स के लिए पेश की गई है जो फ्यूल व्हीकल्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच करना चाहते हैं। यदि ये भारतीय बाजार में लॉन्च होती है तब ये टाटा टियागो EV, टाटा नेक्सन EV को झटका दे सकती है। सीगुल कम कीमत में ज्यादा रेंज और प्रीमियम फील देती है।

ये भी पढ़ें:32Km माइलेज, 6 एयरबैग और ₹5.79 लाख कीमत; इस कार ने निकाल वैगनआर की हेकड़ी!

इस ई-कार को पहली बार 2023 शंघाई ऑटो शो में पेश किया गया था। वहीं, चीनी बाजार में इसे 24 घंटे में ही 10 हजार से ज्यादा बुकिंग मिल गई थीं। चीनी बाजार में इसकी कीमत CNY 78,800 (करीब 9.4 लाख रुपए) से लेकर CNY 95,800 (करीब 11.43 लाख रुपए) तक है। इतनी कम कीमत के बाद भी ये इलेक्ट्रिक कार 405Km की रेंज देती है। इसमें 70 kW (94 bhp) की मोटर और 38 kWh तक का बैटरी पैक दिया है। इसकी टॉप स्पीड 130km/h तक है। माना जा रहा है कि भारतीय बाजार में इसकी कीमत 10 लाख रुपए से कम होगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Electric Car Electric Vehicles Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।