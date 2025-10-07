इस कंपनी की ई-कारों के पीछे पड़े यूके के लोग, बिक्री में आई 880% की उछाल; 30 दिन में ताबड़तोड़ 11,271 यूनिट सेल

यूनाइटेड किंगडम में BYD के कारों की बंपर डिमांड है। BYD ने यूके में सितंबर 2025 में 880% की उछाल आई है, जिसके चलते कंपनी की बिक्री 11,271 यूनिट तक पहुंच चुकी है।

चीन की इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD (Build Your Dreams) ने सितंबर 2025 में ब्रिटेन के बाजार में ऐसा कमाल किया है कि सबकी नजरें उस पर टिक गई हैं। कंपनी की यूके सेल्स में 880% का जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया, जहां उसने एक ही महीने में 11,271 कारें बेचीं। यह उपलब्धि न सिर्फ BYD के लिए बड़ी जीत है, बल्कि अब यूके कंपनी का चीन के बाहर सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार बन गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ईवी का जलवा- BYD ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

ब्रिटेन की सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चर्स एंड ट्रेडर्स (Society of Motor Manufacturers and Traders -SMMT) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में देश में बिकने वाली नई कारों में 51% इलेक्ट्रिफाइड (EV + हाइब्रिड) थीं। इस बीच BYD ने अपने आंकड़े जारी कर दुनिया को चौंका दिया। सितंबर 2025 में इसकी कुल बिक्री 11,271 यूनिट्स रही।

इसकी तिमाही (Q3 2025) बिक्री 16,000 यूनिट से ज्यादा है। सालभर (YTD) की बिक्री 35,000 यूनिट से ज्यादा रहीं। वहीं, सितंबर 2025 में मार्केट शेयर 3.6% रहा, जबकि सालाना औसत 2.2% पर पहुंचा।

ब्रिटेन की बेस्ट-सेलिंग SUV BYD Seal U DM-i

BYD की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली Seal U DM-i SUV ब्रिटिश बाजार की शान बन चुकी है। जुलाई से सितंबर के बीच इसकी 7,524 यूनिट्स बिकीं। सितंबर 2025 में ही 5,373 Seal U SUVs डिलीवर हुईं। यह मॉडल BYD की कुल बिक्री का 48% हिस्सा रखता है। साथ ही यह यूके में 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्लग-इन हाइब्रिड कार बन चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर के Top 10 बेस्ट-सेलिंग कार्स में BYD Seal U ने 6वां स्थान हासिल किया, जबकि चीनी ब्रांड Jaecoo 7 4वें नंबर पर रहा।

BYD बना दुनिया का EV सम्राट

दुनिया भर में BYD की बढ़त भी कम प्रभावशाली नहीं रही। कंपनी ने हाल ही में 13 मिलियन (1.3 करोड़) न्यू एनर्जी व्हीकल्स (NEVs) का प्रोडक्शन माइलस्टोन हासिल किया। पहले 10 मिलियन से 13 मिलियन तक पहुंचने में कंपनी को केवल 8 महीने लगे, जबकि पहला मिलियन बनाने में 13 साल लगे थे। जनवरी से जून 2025 के बीच BYD ने दुनिया भर में 21.45 लाख NEVs बेचे, जिनमें से 4.7 लाख से अधिक विदेशों में (भारत समेत) बेचे गए।

BYD UK के कंट्री मैनेजर का बयान

BYD UK के कंट्री मैनेजर बोनो गे ने कहा कि यूके में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री हासिल करना शानदार है, लेकिन यह देखना और भी गर्व की बात है कि यूके अब BYD का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार बन गया है। आने वाले महीनों में और भी नए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल लॉन्च होंगे, जिससे हमारा भविष्य और मजबूत दिख रहा है।

ग्रीन रेवोल्यूशन में BYD सबसे आगे