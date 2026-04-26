नई BYD Atto 3 की धमाकेदार एंट्री, मिलेगी 630 km तक की रेंज, 9 मिनट में 97% चार्ज
नेक्स्ट जेनरेशन BYD Atto 3 की एंट्री हो गई है। यह मॉडल 630 किमी तक की CLTC-रेटेड रेंज ऑफर करता है। बीवाईडी की नई 'फ्लैश चार्जिंग' सिस्टम से इसकी बैटरी लगभग 9 मिनट में 10 से 97 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है।
BYD ने बीजिंग ऑटो शो 2026 में नेक्स्ट जेनरेशन Atto 3 को अनवील किया है। चीन में युआन प्लस के नाम से पहचाना जाने वाले इस मॉडल की CLTC-रेटेड रेंज 630 किमी तक की है। बीवाईडी की नई 'फ्लैश चार्जिंग' सिस्टम से इसकी बैटरी लगभग 9 मिनट में 10 से 97 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है। अपडेटेड ऐटो 3 में शार्प फ्रंट फेसिया, स्कल्पटेड बम्पर, सेमी-फ्लश डोर हैंडल और रीडिजाइन किए गए 19-इंच के अलॉय वील्स दिए गए हैं। रियर में फ्लोटिंग रूफ ग्राफिक और अपडेटेड एलईडी टेल-लाइट्स भी शामिल हैं। रियर फेसिया पर एक इल्यूमिनेटेड बीवाईडी लोगो भी है, जो एसयूवी को और भी प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है।
दमदार है रोड प्रेजेंस
नई ऐटो 3 की लंबाई 4,665 मिमी, चौड़ाई 1,895 मिमी और ऊंचाई 1,675 मिमी है। यह मौजूदा इंडिय वर्जन से 210 मिमी लंबी, 20 मिमी चौड़ी और 60 मिमी ऊंची है, जबकि इसका वीलबेस 2,770 मिमी है, जो मौजूदा वर्जन से 50 मिमी अधिक है। बीवाईडी का दावा है कि इससे सड़क पर इसकी रोड प्रेजेंस अधिक दमदार हो जाती। साथ ही इसका इंटीरियर स्पेस भी बेहतर हो जाता है, जिसमें 750 लीटर का बूट स्पेस और 180 लीटर का अडिशनल फ्रंट ट्रंक शामिल है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
VinFast VF MPV 7
₹ 24.49 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
16 स्पीकर वाला प्रीमियम ऑडियो सिस्टम
नई ऐटो 3 में दो स्पोक वाला स्टीयरिंग वील, अडिशनल रिक्लाइनिंग एडजस्टमेंट वाली फ्रंट पैसेंजर सीट और थर्मोइलेक्ट्रिकली हीटेड और कूल्ड स्टोरेज बॉक्स दिया गया है। साथ ही इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ, 256 कलर वाली एम्बिएंट लाइटिंग, 16 स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, 50W वायरलेस चार्जिंग और 60W USB-C सहित कई हाई-स्पीड चार्जिंग पोर्ट ऑउर किए जा रहे हैं। चीन के लिएकेबिन में LiDAR-असिस्टेड ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम भी होगा, जो पिछले ऐटो 3 मॉडल की तुलना में ड्राइवर असिस्टेंस और सेफ्टी फीचर्स को बढ़ाता है।
दो बैटरी पैक ऑप्शन
नई ऐटो 3 चीन में दो बैटरी पैक ऑप्शन - 57.54 kWh और 68.54 kWh के साथ उपलब्ध होगी। दोनों ही ब्रैंड के सेकेंड जेनरेशन के ब्लेड बैटरी प्लेटफॉर्म पर बने हैं। CLTC-रेटेड रेंज छोटे पैक के लिए 540 किमी और बड़े यूनिट के लिए 630 किमी तक है।
फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी
हर बैटरी पैक में पीछे की तरफ लगा एक इलेक्ट्रिक मोटर है, जो 272 hp या 327 hp की पावर ऑफर करता है। पावरट्रेन में BYD की फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि आइडियल कंडीशन में यह बैटरी को लगभग 9 मिनट में 10 से 97 प्रतिशत तक चार्ज कर सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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