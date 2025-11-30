बड़ी टेंशन! बैटरी खतरे के कारण 89,000 कारें तुरंत रिकॉल, कहीं आपकी गाड़ी में तो नहीं ये दिक्कत?
BYD के लिए बड़ी टेंशन है। जी हां, क्योंकि बैटरी खतरे के कारण 89,000 प्लग-इन-हाइब्रिड कारें तुरंत रिकॉल की गई हैं। आइए इसका पूरा सच जानते हैं।
चीन की मशहूर EV कंपनी BYD एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार किसी नई कार या इनोवेशन की वजह से नहीं, बल्कि करीब 89,000 प्लग-इन हाइब्रिड कारों के बड़े रिकॉल के चलते। ये रिकॉल इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि इन वाहनों में बैटरी से जुड़ा संभावित खतरा पाया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
क्या है पूरा मामला?
न्यूज एजेंसी रायटर्स (Reuters) के मुताबिक, चीन के मार्केट रेगुलेटर ने घोषणा की है कि BYD को 88,981 Qin PLUS DM-i प्लग-इन हाइब्रिड कारों को तुरंत रिकॉल करना होगा। ये कारें जनवरी 2021 से सितंबर 2023 के बीच बनाई गई थीं।
बैटरी में आखिर समस्या क्या है?
जांच में सामने आया कि बैटरी पैक के मैन्युफैक्चरिंग प्रॉसेस में कंसिस्टेंसी इश्यू थे। इसकी वजह से कार की पावर आउटपुट अचानक कम हो सकती है और बहुत गंभीर स्थिति में ये कारें प्योर इलेक्ट्रिक मोड में चल ही नहीं पाएंगी, यानि जिस फीचर पर PHEV कारें सबसे ज्यादा गर्व करती हैं, वही फीचर खराब हो सकता है।
BYD पर बढ़ता प्रेशर
यह पहला बड़ा रिकॉल नहीं है। इस साल BYD अब तक 210,000+ वाहनों को रिकॉल कर चुकी है। ये आंकड़े कंपनी की क्वालिटी को लेकर बढ़ती चिंताओं को मजबूत करते हैं।
बिक्री में लगातार गिरावट
अक्टूबर की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 12% कम है। वहीं, तीसरी तिमाही में मुनाफा 33% गिरा है। अक्टूबर 2025 में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉल हुआ है, जिसमें 1,15,000+ Tang और Yuan Pro SUVs रिकॉल की गई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह डिजाइन में कुछ खामी और बैटरी सेफ्टी रिस्क है।
वहीं, सितंबर 2024 में 97,000 डॉलफिन (Dolphin) और युआन प्लस ईवी (Yuan Plus EVs) को रिकॉल किया गया था। BYD का लगातार अपने वाहनों को रिकॉल करना दिखाता है कि उनके इलेक्ट्रिकल और बैटरी सिस्टम में कई ऐसी खामियां हैं, जिन्हें ग्राहक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते।
ग्राहक क्या सोचें?
BYD दुनिया की सबसे बड़ी EV कंपनियों में से एक बन चुकी है, लेकिन बार-बार की खामियाँ और बड़े रिकॉल उसके बढ़ते मार्केट शेयर पर सवाल उठा रही हैं।
