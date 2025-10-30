Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़BYD Racco Kei Car Unveiled, Launch Likely 2026 In Japan
मार्केट में धाक जमाने आ गई ये छोटी इलेक्ट्रिक कार, डेली काम फटाफट निपटेंगे; फुल चार्ज पर 180Km रेंज!

मार्केट में धाक जमाने आ गई ये छोटी इलेक्ट्रिक कार, डेली काम फटाफट निपटेंगे; फुल चार्ज पर 180Km रेंज!

संक्षेप: कंपनी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में रैको के रूप में जापान के लिए अपनी पहली रैको केई (Kai) कार पेश की है। दूसरी केई कारों की तरह, BYD की की कार का प्रोफाइल भी बॉक्सी है। बॉडी पैनलिंग ज्यादातर फ्लैट है। बता दें कि BYD भारतीय बाजार में भी इलेक्ट्रिक कार बेचती है।

Thu, 30 Oct 2025 01:54 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चीनी की इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर बनाने वाली BYD, जापानी मार्केट में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना चाहती है। कंपनी पहले से ही जापान में डॉल्फिन, सील, युआन प्लस (एटो 3) और सीलियन 7 जैसी कारें बेचती है। उसके पास जापानी कार मार्केट में इस सेगमेंट का लगभग 38% शेयर है। अब कंपनी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में रैको के रूप में जापान के लिए अपनी पहली रैको केई (Kai) कार पेश की है। दूसरी केई कारों की तरह, BYD की की कार का प्रोफाइल भी बॉक्सी है। बॉडी पैनलिंग ज्यादातर फ्लैट है। बता दें कि BYD भारतीय बाजार में भी इलेक्ट्रिक कार बेचती है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं

जापान में की कारों को अपने साइज से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए, एक केई कार 3.4 मीटर से ज्यादा लंबी, 1.48 मीटर से ज्यादा चौड़ी और 2 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती। ICE की कारों के मामले में इंजन डिस्प्लेसमेंट 670cc से ज्यादा नहीं हो सकता। केई कारों को इन स्पेसिफिकेशन्स का पालन करना होता है, क्योंकि इन गाड़ियों को कम टैक्स और थर्ड-पार्टी लायबिलिटी कवर के लिए अफॉर्डेबल इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे खास इंसेंटिव मिलते हैं। लिमिटेड साइज और अंदर की जगह को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत को देखते हुए, बॉक्सी प्रोफाइल की कारों के लिए एक नैचुरल डिजाइन चॉइस है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
BYD Atto 3

BYD Atto 3

₹ 24.99 - 33.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier EV

Tata Harrier EV

₹ 21.49 - 30.23 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Sierra EV

Tata Sierra EV

₹ 25 - 30 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.32 - 14.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.5 - 9.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:इस कार की बिक्री पर लगा 'ग्रहण', 4 महीने से तो कोई देखने तक नहीं आया!

BYD रैको में खास C-शेप के लाइटिंग एलिमेंट, एक छोटा बोनट, एक बंद ग्रिल और गोल फॉग लैंप वाला एक फ्लैट बंपर सेक्शन है। विंडशील्ड पूरी तरह से 90-डिग्री होने से बस कुछ ही डिग्री कम है। खास फीचर्स में एक ट्रायंगुलर साइड ग्लास को पकड़े हुए डुअल A-पिलर और फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट के लिए ब्लैक-आउट पिलर शामिल हैं। BYD की की कार रैको में चौकोर विंडो, ब्लैक-आउट ORVMs, एक फ्लैट रूफलाइन, गोल व्हील आर्च, कन्वेंशनवल डोर के हैंडल, स्पोर्टी एलॉय व्हील और पीछे स्लाइडिंग डोर हैं। व्हीलबेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, पहिए एकदम किनारों पर लगाए गए हैं। इससे दोनों सिरों पर छोटे ओवरहैंग हुए हैं।

पीछे की तरफ, BYD रैको में रैपअराउंड टेल लैंप और एक फ्लैट विंडस्क्रीन है। इसकी लंबाई 3,395 mm, चौड़ाई 1,475 mm और ऊंचाई 1,800 mm है। इंटीरियर की बात करें तो रैको में एक फ्लोटिंग टचस्क्रीन और एक थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। अंदर की जगहें और कंट्रोल पैनल प्रैक्टिकैलिटी पर फोकस करते हुए मिनिमलिस्ट डिजाइन अप्रोच को फॉलो करेंगे। BYD की पहली की कार के साथ कई तरह के सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:फ्रोंक्स खरीदने में मत करना जल्दबाजी, 15% पेट्रोल से दौड़ने वाला मॉडल आ रहा

फिलहाल इसके पावरट्रेन के बारे में ऑफिशियल डिटेल्स अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि BYD की केई कार में 20 kWh की LFP बैटरी होगी। WLTC स्टैंडर्ड के अनुसार, इसकी रेंज लगभग 180Km हो सकती है। इसमें 100 kW तक की फास्ट चार्जिंग संभव होगी। हीट पंप एयर कंडीशनिंग सिस्टम के साथ, यह केई कार बेहतरीन कम्फर्ट और एफिशिएंसी दोनों सुनिश्चित करेगी। BYD जापान में अपनी पहली केई कार JPY 2 मिलियन (11.60 लाख रुपए) से JPY 2.5 मिलियन (15 लाख रुपए) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Electric Car Electric Vehicles Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।