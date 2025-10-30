मार्केट में धाक जमाने आ गई ये छोटी इलेक्ट्रिक कार, डेली काम फटाफट निपटेंगे; फुल चार्ज पर 180Km रेंज!

संक्षेप: कंपनी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में रैको के रूप में जापान के लिए अपनी पहली रैको केई (Kai) कार पेश की है। दूसरी केई कारों की तरह, BYD की की कार का प्रोफाइल भी बॉक्सी है। बॉडी पैनलिंग ज्यादातर फ्लैट है। बता दें कि BYD भारतीय बाजार में भी इलेक्ट्रिक कार बेचती है।

चीनी की इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर बनाने वाली BYD, जापानी मार्केट में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना चाहती है। कंपनी पहले से ही जापान में डॉल्फिन, सील, युआन प्लस (एटो 3) और सीलियन 7 जैसी कारें बेचती है। उसके पास जापानी कार मार्केट में इस सेगमेंट का लगभग 38% शेयर है। अब कंपनी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में रैको के रूप में जापान के लिए अपनी पहली रैको केई (Kai) कार पेश की है। दूसरी केई कारों की तरह, BYD की की कार का प्रोफाइल भी बॉक्सी है। बॉडी पैनलिंग ज्यादातर फ्लैट है। बता दें कि BYD भारतीय बाजार में भी इलेक्ट्रिक कार बेचती है।

जापान में की कारों को अपने साइज से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए, एक केई कार 3.4 मीटर से ज्यादा लंबी, 1.48 मीटर से ज्यादा चौड़ी और 2 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती। ICE की कारों के मामले में इंजन डिस्प्लेसमेंट 670cc से ज्यादा नहीं हो सकता। केई कारों को इन स्पेसिफिकेशन्स का पालन करना होता है, क्योंकि इन गाड़ियों को कम टैक्स और थर्ड-पार्टी लायबिलिटी कवर के लिए अफॉर्डेबल इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे खास इंसेंटिव मिलते हैं। लिमिटेड साइज और अंदर की जगह को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत को देखते हुए, बॉक्सी प्रोफाइल की कारों के लिए एक नैचुरल डिजाइन चॉइस है।

BYD रैको में खास C-शेप के लाइटिंग एलिमेंट, एक छोटा बोनट, एक बंद ग्रिल और गोल फॉग लैंप वाला एक फ्लैट बंपर सेक्शन है। विंडशील्ड पूरी तरह से 90-डिग्री होने से बस कुछ ही डिग्री कम है। खास फीचर्स में एक ट्रायंगुलर साइड ग्लास को पकड़े हुए डुअल A-पिलर और फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट के लिए ब्लैक-आउट पिलर शामिल हैं। BYD की की कार रैको में चौकोर विंडो, ब्लैक-आउट ORVMs, एक फ्लैट रूफलाइन, गोल व्हील आर्च, कन्वेंशनवल डोर के हैंडल, स्पोर्टी एलॉय व्हील और पीछे स्लाइडिंग डोर हैं। व्हीलबेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, पहिए एकदम किनारों पर लगाए गए हैं। इससे दोनों सिरों पर छोटे ओवरहैंग हुए हैं।

पीछे की तरफ, BYD रैको में रैपअराउंड टेल लैंप और एक फ्लैट विंडस्क्रीन है। इसकी लंबाई 3,395 mm, चौड़ाई 1,475 mm और ऊंचाई 1,800 mm है। इंटीरियर की बात करें तो रैको में एक फ्लोटिंग टचस्क्रीन और एक थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। अंदर की जगहें और कंट्रोल पैनल प्रैक्टिकैलिटी पर फोकस करते हुए मिनिमलिस्ट डिजाइन अप्रोच को फॉलो करेंगे। BYD की पहली की कार के साथ कई तरह के सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है।