टेस्ला को बैकफुट पर करने वाली इस कंपनी का नया प्लान, इस साल 10 लाख कार बेचेगी; भारत में भी इसका दबदबा

BYD के ब्रांड और पीआर जनरल मैनेजर ली युनफेई ने 2025 के लिए कंपनी की विदेशी महत्वाकांक्षाओं का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि BYD को उम्मीद है कि पूरे साल के लिए उसकी विदेशी बिक्री पहली छमाही में बेची गई 472,000 से अधिक यूनिच की तुलना में दोगुनी हो जाएगी।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 12:11 PM
दुनियाभर के बाजारों अपनी इलेक्ट्रिक कारों से धूम मचाने वाली चीनी कंपनी BYD ने इस साल के लिए नया प्लान तैयार किया है। कंपनी इस साल के आखिर तक विदेशों में लगभग 10 लाख कारें बेचना चाहती है। कार मैन्युफैक्चर का टारगेट 2025 की पहली छमाही में अपनी विदेशी बिक्री को दोगुना करना है। खास बात ये भी है कि BYD ने ग्लोबल मार्केट में टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया है। भारतीय बाजार में भी BYD का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी ने अगस्त में 447 यूनिट बेचीं। इस तरह वो टाटा मोटर्स, JSW MG मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई के बाद 5वें नंबर पर रही।

BYD के ब्रांड और पीआर जनरल मैनेजर ली युनफेई ने 2025 के लिए कंपनी की विदेशी महत्वाकांक्षाओं का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि BYD को उम्मीद है कि पूरे साल के लिए उसकी विदेशी बिक्री पहली छमाही में बेची गई 472,000 से अधिक यूनिच की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। कार निर्माता की योजना चीन के बाहर कम से कम 944,000 यूनिट बेचने की है।

BYD वर्तमान में दुनियाभर के 100 से अधिक इंटरनेशनल बाजारों में अपने व्हीकल बेचती है। कारों के निर्यात के अलावा, कार निर्माता उज्बेकिस्तान और थाईलैंड में विदेशी प्लांट ऑपरेट करता है। टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए यह तुर्की, हंगरी, ब्राजील और अन्य देशों में कई प्रोडक्शन फेसिलिटी स्थापित करने की भी योजना बना रहा है।

टैरिफ की बात करें तो, BYD ने मौजूदा 10% कस्टम ड्यूटी के अतिरिक्त 20.7% टैरिफ से बचने के लिए पिछले महीने जर्मनी, बेल्जियम और यूके को थाईलैंड में तैयार BYD डॉल्फिन इलेक्ट्रिक कारों की 900 से ज्यादा यूनिट भेजीं। विदेशों में बिक्री भी BYD की इनकम का एक मजबूत सोर्स रही है। रोडियम ग्रुप की पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार, हाई टैरिफ के बावजूद, चीनी व्हीकल निर्माता यूरोप में बेचे गए प्रत्येक व्हीकल पर 5,000 अमेरिकी डॉलर का लाभ कमाता है।

इसकी तुलना में पिछले साल चीन में बेची गई प्रत्येक कार पर कार निर्माता का शुद्ध लाभ लगभग 9,000 युआन (1,260 अमेरिकी डॉलर) था। चीन ईवी डेटाट्रैकर द्वारा निगरानी किए गए आंकड़ों के अनुसार, BYD ने साल के पहले 7 महीनों में ग्लोबल स्तर पर कुल 2,458,914 पैसेंजर व्हीकल बेचे, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 26.2% अधिक है।

