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इस चीनी कंपनी ने टेस्ला की 'हालत बिगाड़ी', 3 महीने में 5.57 लाख इलेक्ट्रिक कार बेच डालीं; मिली 16% की ग्रोथ

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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बिक्री के आंकड़ों से पता चलता है कि BYD ने अप्रैल और जून 2026 के बीच कुल 557,090 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां डिलीवर कीं और टेस्ला के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को पीछे छोड़ते हुए 16% की बढ़त हासिल की। ​​वहीं, टेस्ला ने इसी तिमाही में 480,126 ग्लोबल डिलीवरी की जानकारी दी।

इस चीनी कंपनी ने टेस्ला की 'हालत बिगाड़ी', 3 महीने में 5.57 लाख इलेक्ट्रिक कार बेच डालीं; मिली 16% की ग्रोथ
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एलन मस्क की टेस्ला के लिए पिछले कुछ महीने से सेल्स के आंकड़े काफी निराशा जनक रह रहे हैं। दरअसल, ग्लोबल मार्केट में टेस्ला की सेल्स में गिरावट आई है। चीनी ऑटोमोटिव कंपनी BYD ने 2026 की दूसरी तिमाही में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की कुल बिक्री में एक बार फिर टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। यह प्रदर्शन ग्लोबल लेवल पर बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) बनाने वाली इन दो बड़ी कंपनियों के बीच बिक्री की संख्या के अंतर को और बढ़ाता है।

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BYD की बिक्री के आंकड़े
बिक्री के आंकड़ों से पता चलता है कि BYD ने अप्रैल और जून 2026 के बीच कुल 557,090 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां डिलीवर कीं और टेस्ला के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को पीछे छोड़ते हुए 16% की बढ़त हासिल की। ​​वहीं, टेस्ला ने इसी तिमाही में 480,126 ग्लोबल डिलीवरी की जानकारी दी। हालांकि, यह संख्या चीनी कंपनी के मुकाबले ग्लोबल बिक्री में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए काफी नहीं थी, फिर भी यह कंपनी के इतिहास में दूसरी तिमाही का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, जिसमें साल-दर-साल 25% और पिछली तिमाही के मुकाबले 34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

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यह तिमाही टेस्ला के कामकाज में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। ग्लोबल डिलीवरी उसके प्रोडक्शन से लगभग 28,000 यूनिट ज्यादा रही, जिससे साल की शुरुआत में जमा हुआ गाड़ियों का बड़ा स्टॉक कम करने में मदद मिली। अगर बड़े पैमाने पर देखें, तो 2026 की पहली छमाही के कुल आंकड़ों से पता चलता है कि BYD ने टेस्ला की 838,149 यूनिट्स के मुकाबले 867,479 EV बेचकर मामूली बढ़त बनाए रखी है।

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दुनिया की प्रमुख इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों के बीच मुकाबला हाल की तिमाहियों में और तेज हो गया है, जिसकी वजह ग्राहकों की बदलती मांग और अलग-अलग इलाकों में गाड़ियों को अपनाने की अलग-अलग दरें हैं। BYD की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी - जिसमें किफायती हैचबैक, प्रीमियम सेडान और प्रैक्टिकल क्रॉसओवर जैसी कई तरह की गाड़ियां शामिल हैं, उसने ब्रांड को अपने घरेलू चीनी बाज़ार में मज़बूत स्थिति का फायदा उठाने और तेजी से अपने इंटरनेशनल एक्सपोर्ट नेटवर्क को बढ़ाने में मदद की।

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इसके उलट, टेस्ला अभी भी पैसेंजर गाड़ियों के सीमित लाइनअप पर डिपेंड है, जिसमें पुरानी हो रही मॉडल 3 और मॉडल Y की ग्लोबल बिक्री में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। हालांकि, टेस्ला उत्तरी अमेरिका और यूरोप में डिलीवरी का स्थिर स्तर बनाए रखने में कामयाब रही, लेकिन मास-मार्केट कॉम्पैक्ट मॉडल न होने की वजह से एशियाई बाजारों में उसका विस्तार सीमित रहा है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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