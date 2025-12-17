इन 2 नए मॉडल से चीनी कंपनी करेगी बड़ा धमाका, भारत में बेच रही 4 इलेक्ट्रिक कार; सिंगल चार्ज पर 650km रेंज

Hindustan Hindi News
भारत के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर मार्केट में चीनी कंपनी BYD अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। कंपनी लिमिटेड मॉडल के साथ बाजार में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसकी इलेक्ट्रिक कार दमदार रेंज के लिए जानी जाती हैं। साथ ही, कम कीमत में ये ज्यादा लग्जरी फीचर्स देती है।

Dec 17, 2025 09:09 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर मार्केट में चीनी कंपनी BYD अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। कंपनी लिमिटेड मॉडल के साथ बाजार में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसकी इलेक्ट्रिक कार दमदार रेंज के लिए जानी जाती हैं। साथ ही, कम कीमत में ये ज्यादा लग्जरी फीचर्स देती है। Carnewschina की एक रिपोर्ट के अनुसार, BYD ने हाल ही में दो नए मॉडल सील 08 सेडान और सीलियन 08 SUV का प्रीव्यू किया, जो इसकी ओसियन सीरीज में सबसे ऊपर होंगे और हाई-एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ब्रांड की भविष्य की दिशा का संकेत देंगे।

इन दोनों मॉडलों को BYD की ओसियन सीरीज के सेल्स हेड झांग झूओ ने एक कंपनी इवेंट में टीज किया, जहां उन्होंने कन्फर्म किया कि दोनों गाड़ियां 2026 की पहली तिमाही में ग्लोबल डेब्यू करेंगी। फ्लैगशिप ऑफरिंग के तौर पर पेश की जाने वाली सील 08 और सीलियन 08 से ओसियन रेंज को प्रीमियम NEV (न्यू एनर्जी व्हीकल) सेगमेंट में और आगे ले जाने की उम्मीद है।

BYD ने अभी तक इनके स्पेसिफिकेशन्स या डिजाइन की डिटेल का खुलासा नहीं किया है, लेकिन नामकरण की रणनीति से पता चलता है कि सील 08 एक बड़ी इलेक्ट्रिक सेडान होगी, जबकि सीलियन 08 शायद एक फुल-साइज इलेक्ट्रिक SUV होगी। उम्मीद है कि दोनों मॉडल इंटरनेशनल लेवल पर बेचे जा रहे मौजूदा सील और सीलियन ऑफरिंग से ऊपर होंगे।

BYD की ओसियन सीरीज ने दुनिया भर में कुल मिलाकर 6 मिलियन यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ओसियन लाइनअप कंपनी के लिए एक प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभरा है, जो BYD की Dynasty सीरीज के साथ इसकी दो मुख्य प्रोडक्ट फैमिली में से एक है। इस साल जनवरी से नवंबर तक, BYD ने दुनिया भर में लगभग 4.18 मिलियन NEV बेचे। अकेले ओसियन सीरीज ने लगभग 2.03 मिलियन यूनिट्स का योगदान दिया, जो इस अवधि के दौरान कंपनी की कुल NEV बिक्री का लगभग 49% है।

कंपनी ने यह भी घोषणा की कि उसका 15-मिलियनवां न्यू एनर्जी व्हीकल जल्द ही प्रोडक्शन लाइन से बाहर आने वाला है, जो ग्लोबल EV इंडस्ट्री में BYD के पैमाने को दिखाता है। अलग-अलग मॉडलों में BYD डॉल्फिन नए बेंचमार्क स्थापित कर रही है। कंपनी ने कन्फर्म किया कि डॉल्फिन का प्रोडक्शन 10 लाख यूनिट्स को पार कर गया है, जिससे यह चीनी बाजार में इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाला A0 इलेक्ट्रिक सेगमेंट का सबसे तेज मॉडल बन गया है। इस महीने की शुरुआत में BYD ने यह भी घोषणा की थी कि डॉल्फिन की बिक्री ने दुनियाभर में एक मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है और यह सॉन्ग प्लस और सीगल के बाद ऐसा करने वाला तीसरा ओसियन सीरीज मॉडल बन गया है।

भारत में BYD की मौजूदगी अभी भी काफी सीमित है, लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। कंपनी अभी अट्टो 3 इलेक्ट्रिक SUV, सील इलेक्ट्रिक सेडान, सीलियन 7 इलेक्ट्रिक SUV और e6 इलेक्ट्रिक MPV पेश करती है। ये मॉडल मुख्य रूप से प्रीमियम प्राइवेट खरीदारों और फ्लीट ऑपरेटरों को टारगेट करते हैं, जिनकी कीमत घरेलू निर्माताओं की मास-मार्केट EVs से ज्यादा है। इसमें सील की सबसे ज्यादा 650km रेंज है। हालांकि, BYD ने सील 08 या सीलियन 08 के लिए भारत-स्पेसिफिक योजनाओं के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन उनकी प्रीमियम पोजीशनिंग भारत के हायर-एंड EV सेगमेंट के धीरे-धीरे विस्तार के साथ मेल खाती है।

