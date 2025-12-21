इलेक्ट्रिक कारों की बादशाह बनी ये कंपनी, रच दिया इतिहास, बना डाली 1.50 करोड़ EVs, पूरी दुनिया में बंपर डिमांड

संक्षेप: BYD (Build Your Dreams) ने इतिहास रच दिया है। ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम करते हुए कंपनी ने अपनी 15 मिलियन न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) का प्रोडक्शन पूरा कर लिया है। पूरी दुनिया में इसके ईवी की डिमांड है।

Dec 21, 2025 11:44 pm IST

दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माता कंपनियों में से एक BYD (Build Your Dreams) ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। कंपनी ने अपनी 15 मिलियन न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) का प्रोडक्शन पूरा कर लिया है। ये खास ईवी Denza N8L है, जिसे चीन के जिनान (Jinan) स्थित BYD प्लांट से रोलआउट किया गया। इस मौके पर कंपनी ने न सिर्फ 15 मिलियन EV का आंकड़ा छुआ, बल्कि यह भी बताया कि डेंजा N8L (Denza N8L) की यह यूनिट अपने मॉडल की 15,000वीं ईवी है। यह उपलब्धि BYD की तेज रफ्तार ग्रोथ और EV सेगमेंट में उसकी मजबूत पकड़ को साफ दिखाती है। आइए जरा वस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में BYD की बिक्री का हाल

अगर भारतीय बाजार की बात करें तो नवंबर 2025 में BYD इंडिया ने 425 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। यह आंकड़ा अक्टूबर 2025 (570 यूनिट्स) की तुलना में करीब 25.44% कम जरूर है, लेकिन नवंबर 2024 के मुकाबले 15.80% की सालाना बढ़त दिखाता है, यानी भले ही महीने-दर-महीने गिरावट आई हो, लेकिन लंबे समय में कंपनी की ग्रोथ ट्रैक पर बनी हुई है।

भारत में BYD की EV रेंज

फिलहाल BYD भारत में चार इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है। इसमें BYD Sealion 7, BYD eMax 7, BYD Atto 3 और BYD Seal शामिल है। इन सभी मॉडल्स के जरिए कंपनी प्रीमियम और फैमिली सेगमेंट दोनों को टारगेट कर रही है।

BYD eMax 7 पर मिल रहा बड़ा फायदा

ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए BYD इंडिया ने eMax 7 पर सीमित अवधि के ऑफर्स की घोषणा की है। इसके तहत 3 लाख तक की सीधी बचत, 7 साल तक का फ्री मेंटेनेंस पैकेज, एक्सचेंज, लॉयल्टी और कॉरपोरेट स्कीम के तहत 1 लाख तक का अतिरिक्त बेनिफिट मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से केवल एक ही बेनिफिट लिया जा सकता है, इन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इस ऑफर की डिटेल आप डीलरशिप पर स्पष्ट कर सकते हैं।

BYD eMax 7: कीमत और वैरिएंट

BYD eMax 7 की एक्स-शोरूम कीमत 26.90 लाख से 29.90 लाख के बीच है। यह MPV दो वैरिएंट्स में आती है। इसमें प्रीमियम और सुपीरियर नाम के दो वैरिएंट हैं। ये वैरिएंट 6-सीटर और 7-सीटर ऑप्शन में उपलब्ध हैं।

बैटरी, पावर और रेंज

BYD eMax 7 में दो बैटरी विकल्प मिलते हैं। इसमें प्रीमियम (Premium) वैरिएंट में 55.4 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी रेंज 420 किमी. (क्लेम्ड) तक है। वहीं, सुपीरियर (Superior) वैरिएंट में 71.8 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जिसकी रेंज 530 किमी. (क्लेम्ड) तक है।लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए सुपीरियर (Superior) वैरिएंट ज्यादा बेहतर विकल्प बनकर सामने आता है।